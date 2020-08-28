【全民檢測】檢測前5事不能做勿飲水？141間檢測地址開放時間詳情

新冠肺炎疫情持續，為阻截隱形傳播鏈，以及找出隱形患者，政府將於下星期二（9月1日）正式展開全民檢測，而明天（29日）開始網上預約登記，市民需在檢測前預約採樣時段。網上預約能否選擇檢測中心？檢測前又能否進食和飲水？即睇檢測前須知、中心地點和開放時間詳情！

除了咽喉或鼻腔曾經接受手術人士和6歲以下兒童外，所有持有香港身分證的市民都可以自願性質接受免費病毒檢測，本周六（29日）起接受市民預約登記。（資料圖片）

政府早前指「普及社區檢測計劃」屬自願性質，除咽喉或鼻腔有問題和6歲以下兒童外，所有沒病徵並持有有效香港居民身份證的市民，都可以接受免費病毒檢測。計劃明日（29日）早上7時起，開始接受預約，為期7天，視乎進度延長最多7天。

進行核酸檢測前，有5大注意事項（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

1）避免進食

市民在核酸檢測2小時前不應進食。《中國新聞網》報道引述世紀壇醫院感染科主任醫師段淑紅就提醒在採集樣本的過程中，若棉簽觸碰到扁桃體等部位，部分人有機會出現噁心、嘔吐、噴濺等情況，故檢測前不宜進食。

2）避免飲水

家庭醫生陳銘偉指，檢測前至少1-2小時前，應避免飲水。飲水有機會沖淡病毒於喉嚨的濃度，影響檢測結果。

3）避免使用漱口水或刷牙

有些人飯後可能有刷牙的習慣，陳醫生提醒，應留意自己預約檢測的時段，在接受檢測至少1-2小時前，應避免刷牙或使用漱口水，令病毒受破壞。《光明網》報道引述湖北省第三人民醫院（湖北省中山醫院）醫務部副主任鄭婧亦指，酒精和漱口水會破壞口咽部的一些病毒，令結果不準確。

4）避免抽煙、喝酒、嚼香口膠

採集樣本至少1-2小時前，應盡量避免抽煙、喝酒、嚼香口膠，以免當中的化學物質影響上皮細胞，干擾結果。陳醫生指飲酒，尤其是烈酒，帶有消毒作用。如在檢測前飲酒，會減低病毒濃度，或影響結果。

5）避免洗鼻

陳醫生提醒，因是次全民檢測，也有採集鼻腔拭子樣本，所以大家在檢測至少1-2小時前，應避免洗鼻，特別是有鼻敏感的人，以免令病毒濃度減低，令測試結果不準確。

全港141間社區檢測中心開放時間皆為上午8時至晚上8時，而每天的1時半至2時半會進行清潔消毒，即睇全港18區的檢測中心地點！

港島檢測中心一覽（按圖）

+ 31 + 30 + 29

九龍檢測中心一覽（按圖）

+ 41 + 40 + 39

新界檢測中心一覽（按圖）

+ 72 + 71 + 70

離島檢測中心一覽（按圖）

全民檢測注意事項

政府全民檢測計劃，所有持有效身份證或出生證明書（出世紙）的香港居民 （包括永久和非永久居民），均可自願參加，費用全免。那麼想參加檢測，又有什麼要注意？24小時預約系統由2020年8月29日早上7時起運作，市民需在前往社區檢測中心前，按以下步驟預約採樣時段：（按圖）

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全民檢測Ｑ＆Ａ

+ 15 + 14 + 13

進行網上預約時，系統會限時嗎？

市民須於登入系統後15分鐘內完成預約，逾時會自動登出，不會儲存所填寫的資料。

可否預約超過一個時段，或在不同社區檢測中心預約不同時段？

市民每次只可預約一個檢測中心的一個時段。

要帶什麼前往採樣？

帶備身份證及手機短訊，於預約時段前往已選擇的社區檢測中心。工作人員會為你提供一個印有序號的樣本瓶及進行登記，然後由受過相關醫護訓練的人員為你採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

如何得知哪一個社區檢測中心有時段可供預約？

因應每個社區檢測中心的規模，各中心每日可供預約的名額會有所不同。

可以更改或取消先前已確認的預約嗎？又或更改預約時的資料嗎？

你可到預約網站，提供證件編號及參考編號，取消先前的預約，再預約另一時段。

接受拭子採樣需時多久？採樣後是否可以立刻離開？

登記及接受拭子採樣只需數分鐘。市民不會即時收到檢測結果，採樣後可以離開。

何時得知檢測結果？

檢測結果呈陰性：約3天內收到電話短訊

檢測結果呈陽性：由衞生署致電通知，不會收到短訊；並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療。

結果若呈陰性，會否取得健康碼？

不會。「普及計劃」及「健康碼」是兩個不同的安排。在「普及計劃」下檢測結果呈陰性的人士只會在其提供的電話收到短訊，並不會收到「健康碼」或其他證明。

個人資料或結果會儲存多久？

如結果呈陽性，個人資料會交由衞生署及醫院管理局跟進，而其他個案的個人資料與檢測結果會於計劃完成後1個月內刪除。所有個人資料（包括檢測樣本與檢測結果）不會傳送至境外，工作流程亦不涉及將任何個人資料提供予境外機構或人士。

（資料來源：《普及社區檢測計劃》、《中國新聞網》、《光明網》）

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