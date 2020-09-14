【肝癌】初期無病徵腹脹茶色尿肝癌已長大！肝炎患者宜每半年檢測

近3、40年來，肝癌都在台灣十大死因排行榜上名列前茅，目前盛行率大概是所有癌症的第四位，每年約有8,000多人死於肝癌，其中有很多患者是青壯年，對家庭、社會都是非常巨大的損失。 所幸現在多樣化的治療方式，以及持續推出的新一代肝癌二線標靶藥物，讓肝癌患者有效緩解腫瘤惡化。

預防肝癌 遠離危險因子

台灣肝癌醫學會理事長林錫銘教授表示，病毒性肝炎是導致肝癌的主要原因，罹患乙型肝炎、丙型肝炎等慢性肝炎多年之後，有部分患者會逐漸演變成肝硬化，發生肝癌的機會也大幅增加。

過去台灣的乙型肝炎盛行率高，約有一半的肝癌患者與乙型肝炎有關。近年來，疫苗的普及降低了乙型肝炎的盛行率，也有效預防肝癌的發生，使得由丙型肝炎導致肝癌的比例漸漸增加。

▼預防肝癌 遠離危險因子（點擊下圖看清！👇👇👇）

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除了乙型、丙型肝炎之外，還有許多危險因子與肝癌有關，例如酒精、抽煙、脂肪肝、肝硬化、藥物性肝炎、黃麴毒素、糖尿病、體重過重等。

不管是什麼原因所導致的肝硬化，都是肝癌的高危險群。酒精會造成肝損傷，長期飲酒將導致酒精性肝病變、肝硬化。脂肪肝也相當常見，很多人都不以為意，然而，脂肪肝也會引起肝臟發炎，久而久之便容易產生肝病變。

肝癌初期，幾乎沒有症狀！

林錫銘教授指出，肝臟沒有神經，早期肝癌大多數都沒有症狀。臨床上許多小於5公分的肝癌，患者完全沒有感覺，往往是在定期身體檢查中無意間發現。

當肝癌愈長愈大，患者可能會感到腹脹、右上腹痛、食慾不振，部分患者會出現黃疸、皮膚或眼白變黃、尿液顏色變深像濃茶，體重減輕、容易疲憊也是可能出現的症狀。出現症狀時，經常已經是中、晚期的肝癌。

肝癌症狀提高警覺（照護線上授權使用）

因為肝癌看不到、摸不到、症狀又不明顯，所以只能仰賴各種檢查。抽血的部分主要是檢驗肝功能與胎兒蛋白（alpha-fetoprotein，AFP），但是有些小型肝癌，患者的胎兒蛋白可能正常，所以一定要搭配腹部超聲波檢查。腹部超聲波是相當重要的影像檢查工具，必要時還會安排電腦斷層掃描或磁力共振檢查。

建議肝炎患者每6個月做一次抽血跟超聲波檢查；對於已經有肝硬化的患者，建議每3到6個月做一次檢查，才能早期發現肝臟腫瘤，及早治療。

發現肝臟腫瘤時，醫生會根據抽血、影像檢查來判斷，必要時需要切片檢查。一般會在影像導引下用針穿過皮膚進入肝臟，取出一些腫瘤組織，再交由病理科醫生判讀。

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治療肝癌，多管齊下

林錫銘教授解釋，肝癌的治療工具相當多樣，醫生會根據肝癌的位置、大小、數量、轉移與否、以及患者的肝臟功能來擬訂個人化的治療計劃。

若狀況許可，早期肝癌通常會建議手術切除。另外亦可選擇射頻消融術（Radiofrequency ablation，RFA），RFA是在超音波導引下將射頻電極針插入肝臟腫瘤，透過電流產生的高溫讓腫瘤壞死。

如果是肝癌中期不適合開刀，會建議進行栓塞治療，由於肝臟腫瘤的血液主要由肝動脈供應，針對肝動脈分支進行栓塞有助於控制肝臟腫瘤。目前也可以選擇合併使用標把治療。

肝癌晚期，腫瘤可能已經侵犯肝臟的大血管，甚至於經由血液、淋巴轉移到肝臟以外的器官，例如骨頭、肺臟、腎上腺、腦部等。進入肝癌晚期後，過去以化學治療為主，隨著藥物的進步，目前已有標靶治療、免疫治療可供選擇。

肝癌治療，多管齊下（照護線上授權使用）

什麼是肝癌標靶治療？

林錫銘教授說明，肝癌細胞上面存在多種標記，標靶治療的藥物，會針對具有特定標記的細胞發揮作用，促使癌細胞壞死。

第一線標靶藥物對於腫瘤縮小的成效有限，但是因為沒有嚴重副作用，所以患者可以使用較長的時間，有助於增加存活率。當第一線標靶藥物失去作用，或者無法忍受副作用時，患者可考慮使用新一代肝癌二線標靶藥物。

新一代肝癌二線標靶藥物作用在與一線不同的靶點，藥物機轉不同。根據大型雙盲臨床試驗，可有效延長存活期，整體生存期的中位數達10.2個月，有助降低疾病惡化風險。

因為是一天僅需服用一顆的口服藥物，使用上較便利，患者的順從性也較好。常見的副作用如高血壓、疲倦、腹瀉、食慾不振等，只要與醫生好好討論、處理，亦可以提升晚期肝癌患者的生活品質。

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林錫銘教授舉例，曾有位50多歲的男性患者，15年前發現罹患肝癌，立刻接受治療後暫無大礙。直到3年前，抽血追蹤發現胎兒蛋白指數上升，卻找不到肝癌腫瘤。「接受第一線標靶治療後，他的胎兒蛋白指數仍持續上升，我們便改為免疫治療，結果胎兒蛋白指數依然維持高達2萬多。」

林錫銘教授接著分享「服用新一代肝癌二線標靶藥物後，該患者的胎兒蛋白指數才開始下降，不到一個月的時間，胎兒蛋白指數就下降了近一半。直到最近，他的胎兒蛋白指數已經順利降到200多。」這是令人印象深刻的案例，新一代肝癌二線標靶藥物服用非常成功，且陸續搭配多種肝癌的治療工具，讓頗為複雜的病情得到控制。

貼心小提醒

林錫銘教授提醒，肝癌高危險群一定要定期追蹤，才能早期發現、早期治療。至於晚期肝癌，請不要氣餒，現在肝癌治療工具愈來愈多樣，第一線、第二線標靶藥物或免疫治療也有好幾種，好好跟醫生討論、密切配合，就有機會讓病情緩解，同時改善生活品質！

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：致死率高、初期沒有症狀的肝癌】