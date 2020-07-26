【癌症】過勞易致淋巴瘤、肝癌、肺癌！疲勞致癌4部曲要及早減壓

面臨薪酬低、工時長的不對等工作環境，讓不少人苦不堪言，生活壓力大所引起的身心疲勞會使人們備感疲倦，卻不知這可能是癌症的開始……

美國華盛頓大學對癌症調查顯示60%罹癌者在確診前過勞

美國華盛頓大學曾對癌症病患進行過一項調查，發現有60%的癌症患者，在確診癌症前的2~3年，因過勞使得在身心上處於極度緊張、焦慮、狂躁的狀態，而且很多都面臨著工作或感情壓力，感到苦不堪言卻又無人傾訴的狀況。

過勞會降低人體免疫力導致癌症

當人體一直處在過勞或神經緊繃的狀態時，會造成免疫力下降，也使修復DNA的能力下降，導致罹癌風險提升。尤其是勞累會導致血液透支，使淋巴系統來調節代償，使淋巴無限增生，造成淋巴瘤。除了淋巴瘤以外，肝癌、肺癌也會間接受過度勞累影響，使得肝病、肺病反覆發作、不斷加重，並最終誘發癌症。

疲勞致癌4部曲 盡早調整遠離癌症

從疲勞到癌症其實有4部曲，若民眾發現自己處於以下的某一步時，盡早調整狀態，以保持健康。（按圖看清！）

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第1部曲：輕度疲勞

「輕度疲勞」是一種感覺，較明顯的狀態為吸入的氧氣量減少，血液中氧氣濃度與血糖值降低，而會出現的對應現象為頻繁打呵欠。此時，只要花上5~10分鐘進行深呼吸，並吃一點甜食補充血糖，就可以改善這個現象。

第2部曲：渾身無力

當血液中的氧氣濃度與血糖值持續下降，會導致肌肉或內臟一些組織，有氧氣與營養不足的現象，所以會產生身體有些沉重、渾身無力的感覺。此時，除了深呼吸外，可以花10~20分鐘做一些伸展體操，幫助身體僵硬部位的血液循環恢復正常。

第3部曲：情緒焦躁

此時，肌肉或內臟這些組織器官，含氧量與營養都不足的狀況更嚴重了，而且情緒會開始變得焦躁、易怒，而頸、肩、背、腰部的僵硬感愈來愈嚴重，臉上也可能會開始長出小疹子；睡覺也會難以入睡，感到腰痛或打呼聲大或出現磨牙的狀況。

上述症狀已無法靠輕度運動調適，需使睡眠充足，在體力回復後，再開始進行運動來促進血液循環，並可搭配按摩或泡熱水澡來放鬆及消除疲勞。若這時，就開始使用止痛藥或安眠藥，反而會讓交感神經愈來愈興奮，使得陷入用藥後短暫緩解症狀，但後來疲勞、僵硬或疼痛加劇的惡性循環。

第4部曲：身體病變

身體此時已經快要到了癌變的前兆，可能會出現的症狀為口腔潰瘍、牙周病、胃炎、便秘與食慾不振或青春痘及肩、背、腰等部位的疼痛，或在精神上出現輕度或中度的憂鬱症。此時，為了避免狀況惡化，需減輕生活中的壓力，調整睡眠及飲食，多做伸展操及有氧運動、甚至度假一周，將壓力減輕並把生活步調整成正常，才能恢復身體原有的健康狀態。

人體是一個循環的系統，在疲勞和休息之中，須保持平衡性，才不會讓壓力變成引發癌症的兇手。

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