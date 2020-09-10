【咖啡】感冒藥含咖啡因？橙汁會減藥效？服食7種藥物應遠離咖啡

咖啡，是不少人的生活必需品。飲咖啡除了不要過量，如果你正在服用某些藥物亦不建議飲咖啡，它們可能與咖啡有「相互作用」。看看服用什麼藥物不宜飲咖啡，又有什麼藥物可與咖啡共同服用，汽水、果汁和酒又會否影響藥物效用？

食藥，當然要用水送服，如果當下只有咖啡，或食藥前後飲杯咖啡又是否可行？會否對健康造成影響？

食藥前後飲杯咖啡會否對健康造成影響？（資料圖片）

飲咖啡加強止痛功效？

註冊藥劑師麥志偉（小小藥罐子）指，其實市面上有些藥物含有咖啡因，的確可與咖啡同服。同樣地，亦因藥物中含有咖啡因，如再額外飲用咖啡，有機會過量攝取咖啡因。有什麼藥物會含有咖啡因？

1. 部分止痛藥，如撲熱息痛（Paracetamol / Acetaminophen）

部分止痛藥的成分可能會含咖啡因，因為咖啡因或可提高止痛藥的止痛功效，在不需要額外增加止痛藥劑量的情況下，加強效力，更有效紓緩痛症，達到止痛目的。換句話而言，咖啡因主要是輔助止痛藥以發揮理想的藥效。

2. 部分傷風感冒藥物

同樣地，部分傷風感冒藥物可能會添加咖啡因，有助紓緩傷風感冒相關的症狀、藥物所構成的影響。咖啡因是一種中樞神經系統興奮劑，具提神效果，有助抵銷傷風感冒帶來的疲倦症狀，亦可抗衡藥物中抗組織胺（Antihistamine）所誘發的睡意。

＊提醒：小心攝取過量咖啡因！

上述藥物可能有添加咖啡因，麥志偉不建議服用藥物時飲用咖啡，以免攝取額外的咖啡因，出現咖啡因過量，造成焦慮或失眠等副作用。

▼安全咖啡因攝取量：（按圖了解👇👇👇）

相關文章：【咖啡】焦慮、失禁或咖啡因過量 一日幾多杯咖啡奶茶不超標？

（laurynasm/unsplash）

服通鼻塞藥等應避免飲咖啡

即使藥物成分不含咖啡因，但咖啡可能會降低部分藥物的藥效、增加咖啡因在體內的水平，因此服藥期間亦應盡量避免飲咖啡！

▼為什麼服用藥物要避免飲咖啡？（按圖了解👇👇👇）

原因一：咖啡產生相互作用 藥效大減

食物與藥物的相互作用，指食物或飲料可能會與藥物相互影響，因而改變藥物在體內運作的方式，可影響藥物被身體吸收、分解和排出的程度和速度，妨礙藥物有效運作或產生副作用。

服用助眠藥、安眠藥，應避免喝咖啡

助眠藥、安眠藥常用於短期失眠，想「有覺好瞓」便不應飲咖啡。麥志偉指，咖啡因具提神功能，若服用助眠藥和安眠藥，但又飲咖啡，在用途上，兩者便可能會產生相互作用而抵銷了藥效。

飲咖啡或增加咖啡因副作用的出現。（asthetik/unsplash）

原因二：飲咖啡或誘發咖啡因的副作用出現

麥志偉解釋，咖啡因與藥物一樣，進入人體後會進行吸收、分布、代謝和排泄的過程。在代謝過程中，咖啡因主要透過肝臟細胞色素P450系統其中一種酵素進行代謝，而一些血清素抑制劑便是這種酵素的「剋星」，抑制它代謝咖啡因的正常功能，導致咖啡因在體內不能如常進行代謝，從而增加咖啡因在體內的水平，誘發咖啡因的副作用的出現。

▼綜合衛生署藥物辦公室及麥志偉的意見，服用以下藥物應避免喝咖啡：（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

茶、朱古力都不建議飲用

除了咖啡外，都應盡量減少進食含咖啡因的飲料和食品，例如茶、朱古力、汽水和其他能量飲料。

西柚汁、蘋果汁和橙汁可能與某些藥物產生相互作用。（k15photos/unsplash）

服藥後可飲果汁？

果汁沒有咖啡因，便能在服藥療程中飲用嗎？參考衛生署藥物辦公室資訊，西柚汁、蘋果汁和橙汁這3類果汁有可能與某些藥物產生相互作用，不建議服藥飲用。

1. 西柚汁

西柚汁抑制腸道中一種酶，減低藥物的代謝，增加引致藥物副作用的風險。與西柚汁產生相互作用的藥物甚多，包括：（按圖了解👇👇👇）

雖然一直有指西柚是極低GI值的水果，適合糖尿病患者食，但如服用某些糖尿病藥便可能需避免食西柚或飲西柚汁。麥志偉提醒，有研究指出部分糖尿病藥，例如Repaglinide、Saxagliptin可能會與西柚出現相互作用。

2. 蘋果汁和橙汁

這兩種果汁與藥物互相競爭被吸收，導致藥物被吸收的水平下降，例如：

- 抗組織胺（治療和預防過敏症、控制普通感冒症狀）非索那定 Fexofenadine：吸收稍為下降

- 西替利嗪Cetirizine 和氯雷他定Loratadine等其他抗組織胺類藥物：受影響程度較少

服任何藥物亦不應飲酒！（gitfo/unsplash）

服任何藥物亦不應飲酒

咖啡、果汁外，值得注意的，是服藥期間及之後也不建議小酌兩杯。衛生署藥物辦公室指，酒精可增加或減低很多藥物的作用，因此不論正服用哪種藥物，應避免飲酒。麥志偉更提到，正在服用一些糖尿病藥一般不建議飲酒，避免誘發低血糖。除此之外，服用一些糖尿病藥例如Metformin，在飲酒後可能會增加體內乳酸（Lactic Acid）的水平，可能因而誘發乳酸中毒（Lactic Acidosis）。

安全起見應盡量避免服藥後即時飲用咖啡、果汁。（agebarros/unsplash）

一項食品與藥物相互作用的研究提出，通常可在服藥後相隔1至2小時進食，以避免相互作用出現。但由於每種食品和藥物的影響不同，藥物反應因人而異，安全起見應盡量避免服藥後即時飲用咖啡、果汁，如有疑問應先詢問醫生或藥劑師。

相關文章：【早餐】黎明教如何「唔好空肚食早餐」！早餐飲咖啡或茶會瘦啲？