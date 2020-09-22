【高血壓】廿幾歲高血壓4大成因你有冇份？勿自行加藥誘發腎衰退

高血壓，很多人會把它跟「老人病」畫上等號，不過高血壓逐漸有年輕化的趨勢，甚至20歲出頭已有高血壓！由於高血壓病徵不明顯，往往出現併發症後才發現患病，因此又名「沉默的殺手」，延誤診治可引致中風、心血管疾病等嚴重併發症。為何年輕人也會患高血壓？一旦有高血壓便需一輩子服藥？

高血壓年輕化成因

香港心血管疾病防治協會主席陳栢羲醫生指出，任何人也有機會患高血壓，臨床上一般以35歲以下界定為年輕高血壓。他表示臨床上診治過最年輕的高血壓患者只有23歲，屬肥胖人士，因中、小學時期很喜歡吃零食，BMI體重指標超過30，同時有代謝綜合症及睡眠窒息症，需長期食藥控制病情，所以控制好體重指標及飲食習慣對控制血壓非常重要。為何愈來愈多年輕人有高血壓問題？以下4大壞習慣是主要成因！（按圖👇👇👇）：

１）喜歡吃濃味及高鹽分的食物

鹽分攝取愈多，患上高血壓的機會愈大。血管內含鈉量增加，導致水分滯留，增加血液的體積，隨著血液流經血管，會增加血壓。

2）沒有適當紓壓

都市人工時長、生活壓力大。當壓力過大，患上心血管疾病風險比正常人高兩倍或以上，因體內分泌過多壓力賀爾蒙和腎上腺素，令交感神經過分活躍，使血壓升高，從而增加患上中風、冠心病等風險。

３）缺乏運動及肥胖

中央肥胖跟高血壓息息相關，年輕人平日工作久坐不動，食無定時及容易過量進食，放假又沉迷打機、缺乏運動，都會導致肥胖及高血壓。

４) 吸煙

香煙裡的尼古丁成分會引致血壓上升及心跳過快，長期吸煙亦都增加血管硬化及患心腦血管疾病的風險。

陳栢羲醫生補充，要特別留意日常飲食當中，大部分中國菜含有很高鹽分及使用較多醬油及調味料，容易造成高血壓，要減少進食或改為低油、低鹽的烹調方法。

高血壓有什麼症狀？

由於大部分高血壓患者都沒有任何感覺和症狀，有少部分較嚴重的患者可能會出現以下情況（按圖👇👇👇）：

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血壓多少才算高？

高血壓是指動脈血管壁承受的壓力持續處於高水平，量度血壓一般以毫米水銀柱 (mmHg) 為單位，究竟血壓讀數多少才算高血壓？（按圖👇👇👇）：

正常血壓：上壓 < 120 mmHg / 下壓 < 80 mmHg

前期高血壓：上壓 120-139 mmHg / 下壓 80-89 mmHg

高血壓：上壓 ≥ 140 mmHg / 下壓 ≥ 90 mmHg

陳栢羲醫生指出，約9成患者屬於「原發性高血壓」，原因不明，可能與遺傳有關。其餘1成患者屬「繼發性高血壓」，可能由其他疾病引起， 如腎病或內分泌失調。

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如何正確量血壓？

陳醫生表示，近年愈來愈多年輕人留意身體健康情況並定期做身體檢查，以致能及早發現高血壓情況。所以他建議年輕人日常都應該定期自行在家量血壓。那究竟如何測量血壓最準確？以下有7個常犯錯誤要注意，否則量度的血壓讀數可能不準確。（按圖👇👇👇）：

+ 2 + 2 + 2

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高血壓併發症

如果高血壓沒有好好控制和治療，可能會出現以下的併發症，危及性命！（按圖👇👇👇）：

食降血壓藥須知

高血壓患者日常應作息定時、飲食要低油、低鹽、低糖，培養良好的生活習慣以控制好血壓。但如果血壓長期處於高水平，醫生會根據病情處方降血壓藥。患者食降血壓藥有什麼要注意？（按圖👇👇👇）：

1. 依時食藥

每日定時、定量服藥，如果忘記服藥而時間又差不多需要服食下一劑量，就不應補服，以免藥量變成雙倍。

2. 忌自行停藥

當血壓降至正常時，勿自行停藥，因為突然停藥可能出現「反跳現象」，使血壓急速回升，嚴重可導致抽搐或昏迷。

3. 忌擅自增加藥量

服藥過程中切忌擅自增加藥量，企圖盡快將血壓降至正常。因為降血壓只能以較小幅度慢慢遞減。若血壓迅速降低，會使心和腎血流量減少，誘發心絞痛和腎功能衰退。

如果血壓長期處於高水平，醫生會根據病情處方血壓藥。至於是否需要長期服藥，就視乎血壓的調控如何。有些人誤解血壓藥一旦開始服用後，就以後不能停藥，這是錯誤的。

降血壓有妙法

除了服食血壓藥，改變生活及飲食習慣對降血壓有什麼幫助？（按圖👇👇👇）：

1. 做帶氧運動

研究顯示每星期進行中等強度的帶氧運動兩個半小時以上，能夠減低血壓達8mmHg。

2. 戒煙

戒煙後，血壓、心跳及脈搏能下降至正常水平。

3. 減少鹽分攝取

世界衞生組織建議每天鹽分攝取量不可超過2000毫克（即略少於一平茶匙食鹽）。

4. 減肥

維持健康體重指標（BMI）及腰圍。健康體重指標應介乎18.5至22.9之間。而男士腰圍應保持在90厘米（約36吋）以下，女士則保持在80厘米（約32吋）以下。

5. 減壓

建立健康的減壓方法，如練習瑜伽、太極或深呼吸的技巧。

香港心血管疾病防治協會主席陳栢羲醫生（受訪者提供）

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