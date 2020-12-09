【心臟病】少肉多菜等於健康？太瘦其實好危險

健康，當然重要。為了自己和另一半的身體著想，沈卓盈（Jess）開始健康煮食，遠離肥膩肉類。亞麻子、奇亞子、蔬菜全部都成了每一餐的重要材料，希望可以保持身形纖瘦，同時保持心血管健康。心臟專科醫生梁永雄醫生告訴她，很多人以為三高（高血壓、高血脂、高血糖）一定是由高脂飲食引起，其實未必準確，而且瘦也不一定等於心臟健康。

為了保持纖瘦只食蔬菜不一定是好事。

「很多人忽略了米飯的卡路里，而且飲食亦不是唯一影響生活健康的因素。」梁永雄醫生看到Jess的煮食枱上一款款不同健康材料，告訴她生活習慣其實亦是影響人體健康的重大因素。「我當然知道，不過瘦點一定比肥胖好吧？我以前拍劇都經常為自己製作健康餐單減肥。」Jess對自己的勻稱身型十分自豪。的確，身型與健康有重大關係，「脂肪集中在上身和肚腩的女士，我們稱為蘋果型身形；脂肪集中在下身和大腿的女士，我們稱為啤梨型身形，」梁永雄醫生指兩種身形不單只是名稱上的分別，更加影響身體，因為蘋果型身形人士患心血管病的機會，比啤梨型身形人士高出9成。

梁永雄醫生指肥胖的確有較大機會患心臟病。

Jess既不是啤梨型身形，亦不是蘋果型身形，是不是就可以放心？梁永雄醫生說不論肥瘦，其實都需要有良好的飲食、運動和睡眠習慣。所以不要以為身形比較纖瘦就掉以輕心。梁永雄醫生看看Jess在烹調的各樣蔬菜食物，雖然每款都健康有營，但如果為了保持瘦削而刻意節食，其實未必對心血管有益。「如果正常體重的女士再節食，BMI指數跌至低於18.5，會增加冠心病和心源性瘁死的風險。」梁永雄醫生指偶然食多些青菜少些肥膩肉類沒有甚麼問題，因為三高的確會增加心臟病風險，但長遠來說，飲食均衡，對心臟有益，對身體健康亦最有益。

飲食最重要是均衡才健康。

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*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有相關健康問題，請向你的家庭醫生查詢。