【癌症】摸到的硬塊多為良性腫瘤？自我檢測3大重點睇腫塊位置

腫瘤（Tumor, Neoplasm）是一群異常增生、多餘的細胞，可能在任何器官或部位發生；腫瘤的生長和分裂速度比一般細胞快得多，且會不斷增生，最後影響到人體功能。根據字義解釋，「腫」是指皮膚等組織的隆起、而「瘤」是指身體組織或器官因細胞過度增生而產生的贅生物。 文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師

▼良性與惡性腫瘤的定義（按圖了解👇👇👇）

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腫瘤可分為良性（Benign）或是惡性（Malignant）腫瘤，主要以其生長方式和性質區分，而非以致命性來作分類。

良性腫瘤：較常見的良性腫瘤像是皮膚疣，容易切除且不容易復發。良性腫瘤的增生有局限性，雖然可能持續變大，但不會入侵到鄰近組織。值得注意的是，良性腫瘤若發生在某些部位且不斷增生擴大，有可能會導致組織器官的功能受影響（例如：腸阻塞或子宮肌瘤），一旦長在腦部或心臟等難以切除的部位，也可能有高致命風險。

惡性腫瘤：就是所謂的癌症（Cancer）。除了不斷增生的性質，惡性腫瘤還會入侵周邊組織，並會經由血液或淋巴系統持續擴散，稱為癌症轉移（Metastasis）。

腫瘤成因與細胞增殖

人體擁有數十兆細胞，每天有將近上兆個細胞衰老或死亡。由於細胞會不斷分裂和成長，以替換老化或凋亡的細胞，因此組成人體所有組織和器官的細胞總數基本上保持不變，這個過程稱為細胞增殖（Cell Proliferation），當這個過程出現錯誤，導致細胞在不該分裂時分裂、在細胞衰老凋亡時無法替換，這些不斷增生的細胞就成了腫瘤。

原致癌基因及抑癌基因

原致癌基因及抑癌基因在細胞增殖過程中，扮演重要角色，也因此與腫瘤和癌症的演化息息相關。

1. 原致癌基因（Proto-oncogene）：又稱原癌基因，是人體細胞內之正常基因，平時負責促進細胞生長及分裂。在接受放射性物質、化學物質及病毒等致癌因子作用下，原癌基因就有可能突變成為致癌基因，並大幅加速細胞的生長及分裂形成腫瘤，進而導致癌症。

2. 致癌基因（Oncogene）：由原癌基因轉化而成。致癌基因被活化後，會破壞正常的細胞生命週期，導致細胞無法進入正常「細胞凋亡」的程序，反而無限制地增長生殖，這些細胞最後將形成腫瘤，嚴重可發展成惡性腫瘤細胞，也就是癌細胞。

3. 抑癌基因（Tumor Suppressor Gene）：正常情況下，抑癌基因會抑制細胞分裂、修復受損DNA，抑制癌症產生。然而，在抑癌基因發生突變，或失去功能的情況下，細胞的生長將會不受控制，造成腫瘤生長，最後導致癌症發生。

腫瘤的診斷與治療

不同的腫瘤會搭配不同的檢查方式，包括血液、尿液或切片檢查等，最後交由病理科醫生判定腫瘤為良性或惡性，以下是常見的影像檢查方式：

X光、超聲波、正子斷層掃描（PET）、電腦斷層掃描（CT Scan）、磁振造影（MRI，或稱磁力共振）、乳房攝影術（Mammography）

腫瘤的治療

不危害健康的良性腫瘤，無須進一步治療，但醫生通常會建議持續追蹤腫瘤生長狀況。如果腫瘤生長部位威脅到健康或生命安全，則有以下治療方式。

手術切除：切除後的良性腫瘤不容易復發，也很少變成惡性腫瘤，但是仍須術後追蹤。

化療等癌症治療：少數腫瘤長在不容易切除的部位，就需要化療或放療等癌症治療方式，如：腦部或心臟等特殊部位。

腫瘤的危險因子與自我檢查

腫瘤和癌症關係密不可分，無論是良性或惡性腫瘤，下列常見的致癌因素也是容易導致腫瘤生成的潛在原因：（按圖了解👇👇👇）

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1. 基因、2. 病毒、3. 飲食、4. 肥胖症、5. 抽煙、6. 飲酒過量、7. 過度照射紫外線、8. 曝露於輻射環境、9. 曝露於環境污染物（例如：苯）

其他致癌物可參考WHO轄下癌症研究所IARC的致癌物分類。

腫瘤就是癌症嗎？自我檢查注意這3點

「摸得出來的腫塊多為良性腫瘤，但仍然要請專業醫生檢查才準確。」– 達納法伯癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute）

一般人偶爾會在身體表面觸摸到腫塊而心生疑慮，不知是惡性還是良性的腫瘤。雖然依據病理學的診斷，以切片或細針穿刺才是最正確檢查方式，但民眾還是可以藉由腫塊出現的部位，來初步判斷是否有罹癌的可能。

1. 淋巴結節

淋巴結主要位於兩側頸部，鎖骨上窩、腋窩及鼠蹊部或腹股溝，在以上部位發現的腫塊通常就是發生於淋巴結。多數淋巴結腫大為良性發炎，但也有惡性腫瘤的可能性，如淋巴瘤或是其他部位的惡性腫瘤合併淋巴結轉移。

若隆起的淋巴結有紅腫或壓痛之現象，大部分是良性的發炎。另外可依腫大的速度或大小來判斷，一般來說，小於一公分的淋巴結較無臨床重要性，但淋巴結若在短時間內不斷變大，或出現硬化現象，就有可能是惡性淋巴腫大。

2. 皮下組織的腫塊

許多人會在皮下組織長出良性的脂肪瘤或纖維瘤，但不必擔心，絕大多數的皮下腫瘤屬於良性，經常分佈在四肢或軀幹的皮下，觸摸時會隨皮膚移動。不過一旦腫塊在短時間內迅速長大，必須要立即就醫。值得注意的是，良性的神經纖維瘤在極少的情況下也發生惡化。

3. 乳房的腫塊

任何長在乳房的腫塊應該立即就醫，因為早期的乳癌治癒的可能性極高。通常觸診很難百分之百確定為乳癌，醫生會再安排其他檢查如乳房超聲波、乳房攝影或細針穿刺、切片，作進一步診斷。

腫瘤指數迷思

一般抽血檢查時常會包括腫瘤指數，容易讓民眾誤認為腫瘤指數能作為癌症確診與否的依據，但是腫瘤指數用途並非篩檢癌症，因為罹癌病人腫瘤指數未必會上升，腫瘤指數正常也不代表沒有罹癌。

一般「腫瘤指數」指的是「血清腫瘤標記」，包括甲型胎兒蛋白（Alpha-fetoprotein，簡稱AFP）、攝護腺特定抗原（Prostate-specific Antigen，簡稱PSA）、上皮癌胚胎抗原（Carcinoembryonic Antigen，簡稱CEA）等。

腫瘤「標記」主要由癌細胞直接或間接產生，可在血清、尿液或腫瘤組織中檢測到，通常癌症病患的腫瘤指會高於正常人。腫瘤指數除了輔助臨床早期診斷，主要有兩個用途：

1. 追蹤癌症是否復發 2. 追蹤治療效果

簡單來說，想要單靠抽血檢查腫瘤指數來檢查癌症多半是不夠的，往往需要專業醫生配合其他影像醫學檢查，才可能早期偵測腫瘤或有無復發情形。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：什麼是腫瘤？良性與惡性腫瘤成因及自我檢查】