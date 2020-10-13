【磨牙成因】胃酸倒流壓力大日夜磨牙　3個穴位放鬆肌肉戒吃鳳爪

睡不好常磨牙，針灸助放鬆！台灣中醫師蕭喻方指出，不論白天或晚上的磨牙，最常見壓力、焦慮、情緒起伏大的患者，因為情緒長期處於備戰狀態導致磨牙，這類型患者常常伴隨牙齒敏感、兩頰肌肉緊繃的症狀，可以透過針灸放鬆肌肉，讓交感、副交感神經平衡，提高睡眠品質。蕭喻方提醒，磨牙患者盡量少吃堅硬或是韌度較高食物，以減輕咀嚼肌的負擔。

▼磨牙原因（點擊下圖看清！👇👇👇）

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磨牙白天夜晚都發生？

台灣中醫師蕭喻方指出，磨牙其實白天夜晚都會發生，常見壓力、焦慮、情緒起伏大的患者，因為情緒長期處於備戰狀態，睡覺會不自覺把牙齒咬得很緊、上下左右磨擦牙齒，白天也會因緊張磨牙。

醫師表示，夜間磨牙通常出現在睡眠的非快速動眼期，這段睡眠期間，原本應是大腦活動下降到最低，人體能夠處在最放鬆狀態，因為某些原因造成交感神經的活化，身體運動神經突然興奮而啟動磨牙的動作。

神經傳導不正常 肌肉不正常的震顫

至於造成磨牙的原因眾多，除了壓力等情緒問題之外，比如牙齒咬合不正、先天後天顳顎關節位移、胃酸倒流（又稱胃食道逆流）、神經性疾病、內分泌疾病都可能會導致神經傳導不正常，造成肌肉不正常的震顫。她舉例，中醫所謂的「胃不和則臥不安」，睡眠時，有些患者會因為食道胃酸逆流刺激心臟而引發胸悶心悸，也會有睡不安穩的症狀。如果又加上服用過多咖啡因、煙酒、可能加重原本胃腸道的問題，再者也可能影響到睡眠，讓睡眠品質更差，加重磨牙的症狀。

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磨牙導致臉部歪斜 針灸放鬆睡眠佳

蕭喻方提到，臨床上碰到的磨牙患者，常常自己不知道有磨牙的問題，求診時的主訴常是睡眠障礙、長期頭痛、也有因咬肌過度發達導致臉大或臉型不對稱的美顏針患者，在詳細問診後才發現病患有磨牙的症狀。長期磨牙的患者，常常因為牙齒磨損造成牙齒敏感、磨牙的動作也會造成兩頰的肌肉包括咀嚼肌，以及內層的內翼肌痠痛緊繃，久而久之導致肌肉肥大產生所謂的國字臉或是臉型不對稱。另外磨牙的動作也會讓顳肌的肌肉緊繃，有些患者也會出現太陽穴附近反覆頭痛的症狀。臨床上除了依照個人體質及證型處方適合的中藥幫助病患紓壓放鬆及改善睡眠，另外也可利用針灸放鬆肌肉、亦可讓交感、副交感神經平衡，進而改善睡眠品質。

少吃堅硬食物 輕按臉部疼痛穴位

針對磨牙患者，蕭喻方提醒，盡量少吃較硬的食物，比如堅果、骨頭、鳳爪等，或是韌度較高食物，如魷魚乾、牛肉乾、或習慣性嚼香口膠等。同時應減少攝取煙酒、咖啡因。如果出現兩頰酸痛症狀可以熱敷，柔按臉部肌肉及相關穴道如頰車穴、下關穴、阿是穴等，按壓力道不建議太重以免讓發炎症狀更嚴重，適度輕柔即可。

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