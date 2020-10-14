【腳中風】腳白麻痺3徵兆把握黃金6小時免截肢　預防3招空中漫遊

中風近年有年輕化的趨勢，除了大家較為熟知的腦中風外，其實腳也會中風！腳出現麻痺，或坐下來都腳痛，就要小心了。除了神經性的腳麻，例如由坐骨神經痛、椎間盤突出等引起外，血管性的腳麻，也可能是腳中風的先兆。 台灣TVBS頻道節目《健康2.0》其中一集，便提到很多人會忽略腳中風，到發現時已經錯過黃金治療時間，甚至可能要截肢！究竟日常可以如何防止腳中風呢？

晚上突然腳感麻痺，其實可能是腳中風的警號！（Unsplash／imani_bht）

腳突然感到麻痺，可能是腳中風的警號！血管本來就會熱脹冷縮，血管本身不健康的人，血管一收縮，血液循環不好，特別是感覺神經，腳就會馬上麻痺了。腳中風有急性和慢性之分，兩者有什麼不同？有什麼症狀日常會容易忽略？

急性腳中風症狀

博仁醫院心臟外科主任蘇上豪指，造成急性腳中風（急性血管阻塞）的成因，主要分為兩類。第一個就是心律不整，造成心臟的渦旋，出現血栓。第二就是血管斑塊掉落。動脈老化之後，血管壁黏黏的，有時候就會突然掉下來，掉到哪裡，哪裡會出事。而促使斑塊掉落的原因包括，抽煙和高血壓。

▼急性腳中風會同時出現3大症狀，謹記要把握黃金6小時搶救，減低截肢風險（按圖 👇👇👇）

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慢性腳中風症狀

▼腳中風除了急性外，其實也有慢性腳中風。慢性腳中風的症狀和變化，更容易令人忽略（按圖👇👇👇）：

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腳中風的患者，血管不健康，血管好壞交接的時候，會令指甲出現碎屑，像刀削一樣，沒辦法長得很光滑。另外，由於血液循環差，趾頭也難以長出汗毛。而代謝不好，有些新皮長出，而舊皮沒有正常被替換，令皮膚出現皮屑。

腳中風有什麼後果？

腳中風的患者，可能會出現以下影響：

•, 知覺逐漸喪失：覺得這條腿不是自己的，感覺異常 •, 麻痺不能動：通常這個時候求醫，也很難救回中風的腳 •, 截肢

慢性腳中風高危因素

慢性腳中風的高危因素，和一般中風患者血管有的問題差不多，所以如果有下肢血管阻塞、腳中風的問題，分分鐘也代表全身血管都可能有問題：

3個動作預防腳中風

復健科醫師侯鐘堡在節目中，為大家推介以下3個動作，有助改善腿部血液循環，減低腳中風風險。每個動作做大概1分鐘，或20下，做完3個動作，休息20秒為一組，可做3至5組。

▼空中踩單車：助瘦腿，改善下肢血液循環（按圖 👇👇👇）

▼ 空中交叉步：訓練核心、兩側的臀中肌（按圖 👇👇👇）

▼ 空中漫遊：訓練臀大肌及核心（按圖 👇👇👇）