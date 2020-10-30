【肝癌】男性患病機率比女性高？肥胖、酗酒14類罹患肝癌危險因素

危險因素會增加罹病的機會，例如罹肝癌（Liver cancer），危險因素可能是遺傳、生活方式或是其他的健康狀況，您可以透過管理危險因素來預防，或減緩病情的發展。雖然有些危險因素無法改變，但有些仍可透過改變生活方式來改善。 然而，有危險因素並不意味著一定會得肝癌，這只表示罹患肝癌的機率高些。以下是罹肝癌危險因素的進一步說明。 文：Annia Liu 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師

▼罹患肝癌的危險因素（點擊下圖率先看，下文將一一詳述！👇👇👇）

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1. 性別和年齡

男性罹患肝癌的風險較高，比女性更常見，機率大約是81位男性中，就有1位是患者，女性的機率則是在196人中，有1位患者，生活方式也影響了這些數據。此外，一種叫纖維板層亞型（Fibrolamellar）的肝癌，在女性之中更常見，肝癌的風險也會隨著年齡的增長而增加。

2. 慢性肝炎（Chronic hepatitis）

長期感染乙型肝炎病毒（HBV）和丙型肝炎病毒（HCV），是罹患肝癌最常見的風險，因為這些病毒在世界各地都很普遍，進而讓肝癌成為在很多地方都是最常見的癌症。

HBV是罹肝癌最常見的原因，特別是在亞洲以及發展中的國家。感染HBV和HCV的人，後來罹患慢性肝炎、肝硬化（Liver cirrhosis）和肝癌的風險很高。

HBV和HCV可透過共用污染過的針頭（例如吸毒或輸血）、無預防措施的性行為、分娩等途徑，在人與人之間傳播。當受到HBV感染時，可能會出現感冒、眼睛和皮膚發黃等症狀。這種發黃的症狀是一種疾病，稱為黃疸（Jaundice）。 雖然大多數人可以在一段時間後，從HBV感染中痊癒，但一些慢性感染的人，則有罹患肝癌的風險。免疫系統弱的兒童和嬰兒，如果感染的話，其罹患肝癌的機率也較高。

HCV引起的症狀比HBV少，但並不代表它不嚴重。感染HCV的人可能會引發慢性感染，這更容易導致肝臟損害，甚至演變成癌症。

其他類型的肝炎病毒，如甲型肝炎病毒和戊型肝炎病毒，也會損害肝臟的健康。幸運的是，感染這些病毒的人，不會導致慢性肝炎或肝硬化，因此不會增加罹患肝癌的風險。

3. 肝硬化

肝硬化是一種與肝癌有關的疾病，大多數的肝癌患者都有已發展到某種程度的肝硬化，肝硬化患者的肝臟受到損害，並在肝臟中發展成傷疤組織，因此增加罹肝癌的風險。

肝硬化的原因很多，但最普遍的原因就是酗酒，或患有慢性HBV和HCV的感染。某些自體免疫疾病的類型，像是原發性膽汁性肝硬化（PBC），也會影響肝臟而引發肝硬化。當您有PBC時，身體免疫系統會攻擊肝臟的膽導管，膽導管受到侵害可能引發肝硬化，而進階的PBC，引發肝癌的風險更高。

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4. 酗酒

酗酒是導致肝硬化的主因，這又與增加罹患肝癌的風險有關。如果是重度飲酒者（每天至少6次以上），風險就更高了。

5. 肥胖

體重超重的人會產生脂肪肝組織，進而導致肝硬化。少飲酒或不飲酒的人，其肝臟會形成一種叫非酒精性脂肪肝的疾病，這在肥胖的人中很常見。這種疾病也被稱為NASH（Non-alcoholic steatohepatitis 非酒精性脂肪肝）可能會進而發展成肝硬化。

6. 第二型糖尿病

患有第二型糖尿病（Type 2 diabetes）的人，大多過重或肥胖，就如前所述，會導致肝臟問題。這風險甚至比重度酗酒或者慢性肝炎病毒感染等其他危險因素的人更高。第二型糖尿病會增加肝癌風險，通常與其他危險因素，如重度酒精使用和／或慢性病毒性肝炎，一起增加肝癌的風險。

7. 遺傳代謝症候群（Metabolic syndrome）

遺傳也會影響罹患肝癌的風險，一些代謝疾病是會遺傳的，例如血色素沉著症（Hemochromatosis，或稱血鐵沉積症），會導致身體從食物中吸收過多的鐵質，使得鐵質在體內沉積，包括在肝臟。如果到達一定的量，肝臟就會轉為肝硬化或肝癌。

其他會增加肝癌風險，但較不常見的疾病包括：

酪胺酸血症（Tyrosinemia） α1-抗胰蛋白酶缺乏症（Alpha1-antitrypsin deficiency） 紫質症（Porphyria cutanea tarda） 肝醣儲積症（Glycogen storage diseases） 威爾森氏症（Wilson disease）

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8. 黃麴毒素

黃麴毒素（Aflatoxins）是一種可引發肝癌的物質，主要由小麥、大豆、花生、粟米和米中的真菌製成，當曝露在潮濕、溫暖的環境下時，這些真菌就會盡情地感染您所吃的食物。

溫暖的氣候如熱帶國家，更適合黃麴毒素的生長，但它也會在世界各地生長。在已開發國家，對於這些產品會經常進行黃麴毒素的檢測。

長期曝露在這些物質下，也是引發肝癌的主要危險因素，乙型肝炎或丙型肝炎感染者的風險又更高。

9. 氯乙烯和二氧化釷（影像顯影劑）

氯乙烯（Vinyl chloride）是一種用於製造塑料的化學藥品，而二氧化釷（Thorium dioxide）則是一種注入人體進行X光測試的化學藥品。長時間曝露在這些化學物質裡，會增加肝臟血管肉瘤（Angiosarcoma）的風險，也會增加患膽管癌（Cholangiocarcinoma）和肝細胞癌（Hepatocellular cancer）的風險，但程度上較小。

目前氯乙烯和二氧化釷的使用量，已受到限制且有預防措施，其中二氧化釷已不再使用了，同時嚴格限制並管控工作者曝露在氯乙烯的環境中。

10. 同化類固醇

同化類固醇（Anabolic steroids）是運動員常用來增加肌肉和力量的非法物質，若長期使用，會稍微增加肝細胞癌的風險，類似皮質酮（Cortisone，也稱可體松）的類固醇 ，例如氫皮質酮（Hydrocortisone，也稱氫化可體松）、強體松（Prednisone）和地塞松（Dexamethasone），則不具有相同的風險。

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11. 砷

被砷（Arsenic）污染的井水，於長時間後，會增加某些類型的肝癌風險，這在部分東亞地區較常見。

12. 寄生蟲感染

引發血吸蟲病（Schistosomiasis）的寄生蟲感染，也會導致肝臟受損且可能引發肝癌。寄生蟲感染常發生在亞洲、非洲和南美洲等地區。

13. 煙害

抽煙在很多方面都會損害健康，也會提高罹肝癌的風險，戒煙則可降低此風險，但若肝臟已累積了煙害，罹肝癌的風險仍會比從不吸煙的人更高。在英國，23％的肝癌患者跟抽煙有關。

14. 口服避孕藥

避孕藥丸（Birth control pills），即一般熟知的口服避孕藥（Oral contraceptives），在極少數的情況下，會引發一種稱為肝腺瘤（Hepatic adenomas）的良性腫瘤，但目前仍不清楚它是否會增加罹肝癌的風險，還需要更多研究和調查，才能得知使用避孕藥是否和罹肝癌有直接的關係。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：注意！這14類必知的肝癌風險您中了嗎】