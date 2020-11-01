【耳中風】耳鳴突然單耳失聰5大症狀　貧血糖尿高危多吃蝦蜆菠菜

突然失聰，可能是耳中風？耳鳴、頭暈、耳脹、聽力下降等，都可能是耳中風的症狀！歌手吳克群也曾經歷耳中風，導致左耳神經受損，喪失了30%的聽力。究竟耳中風和腦中風有沒有關係？有否所謂的「黃金治療期」？耳中風患者又能否痊癒？

聽力下降，可能是耳中風的徵兆！高膽固醇、糖尿病、高血壓患者，又是否為耳中風的高危人士？日常又可如何預防耳中風呢？

▼台灣歌手吳克群都試過耳中風？（按圖👇👇👇）

▼耳中風是什麼？（按圖👇👇👇）

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耳中風，也即是突發性失聰，指的是在3天以內，3個不同音頻，失去30分貝以上。耳鼻喉專科醫生何的煒表示，耳中風致病原因仍然未明，而現時則存在多種不同說法：

1） 內耳病毒感染，使神經缐腫脹和失靈 2） 供應內耳的血管栓塞或抽搐，導致血液供應減少 （又稱為中風） 3） 內耳黏膜爆破。內置已壓急速上升，可導致內耳黏膜穿破 4） 免疫系統毛病。免疫系統產生襲擊耳朵的抗體，導致失聰

▼ 耳中風有咩症狀？（按圖👇👇👇）

耳中風和腦中風有關嗎？

耳中風和腦中風完全沒有關係。不過何醫生指，耳中風的風險因素包括高膽固醇、缺鐵性貧血、糖尿病、高血壓等，和一般中風的風險因素，有相似的地方。

耳中風有黃金治療期？

何醫生表示，黃金治療期為病發起計，兩星期內。在病發初期，口服類固醇藥物可以增加治癒機會率。其他有效治療方案包括高壓氧療程和中耳注射類固醇藥物。他補充，有研究顯示，耳中風的痊癒率，大約為4至7成。假如治療後，聽力沒有完全恢復，應作詳細檢查，以排除其他疾病。而耳中風的復發機會率約為5-10%

林口長庚耳鼻喉部耳科主治醫師方宣燁，在台灣節目《健康2.0》中建議，一發現出現相關症狀，例如：耳朵有很劇烈的耳鳴聲，然後導致聽不到、起床時有劇烈的眩暈、拿起電話聽，兩邊聽起來，聲音不一樣等，就建議應盡快接受檢查。當然，愈早求醫、愈早接受治療，效果愈好。而在病發的首7天內求醫，並接受治療，其治癒效果會較好。

耳中風預防方法

▼ 營養師宋明樺在節目中，建議大家可以多攝取5大營養素，有助你預防耳中風（按圖👇👇👇）

▼ 中醫師吳明珠在節目中，推薦大家日常可飲用「護耳清肝茶」（按圖👇👇👇）

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