【血癌】余慕蓮傳血癌入院命危短訊話別　血癌8症狀發燒常流鼻血

83歲資深演員余慕蓮被傳患血癌病重，情況不樂觀。白血病又稱血癌，為香港十大致命癌症之一，每年約有一千宗新症，幼兒與年輕人均有機會患上。白血病有什麼症狀？急性白血病與慢性又有什麼分別？

余慕蓮（暱稱余毛）被傳患血癌病重，其實早在今年年中，於無綫節目《東張西望》已有報道余慕蓮患有耳石症，8月被確診肺纖維化，經治療後出院。直至11月，因肺纖維化復化，再次被送往伊利沙伯醫院深切治療部，更要插喉依賴儀器幫助呼吸。由於情況不樂觀，原定的標靶藥治療也被迫延遲。據報余慕蓮身邊朋友透露，她插喉前仍清醒，還給好友留語音短訊道別，若這次不能醒來，便下世再見。

▼83歲資深演員余慕蓮病重經過（按下圖了解👇👇👇）

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白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。白血病患者會有什麼症狀呢？治癒機率又有幾高呢？（按圖）：

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什麼是白血病？

白血病（Leukaemia），泛指與血液及骨髓相關的癌病，分為急性與慢性兩種，也包括霍奇金淋巴瘤與非霍奇金淋巴瘤及骨髓腫瘤等。此病為香港十大癌症之一，排行第九。

白血病為香港十大癌症之一。（醫院管理局香港癌症資料統計中心截圖）

血液細胞包括紅血球、血小板和白血球（淋巴球與骨髓細胞）三類，均由骨髓製造。在血液細胞生產的過程中，細胞變異出現，稱為白血病。

白血病有多種類型：

急性骨髓性白血病 (Acute Myeloid Leukemia)：是骨髓的粒母細胞亦即不成熟的粒細胞引起的

急性淋巴球白血病 (Acute Lymphocytic Leukaemia)：受影響的白血球為未成熟的淋巴球，發病急速，病人較多為兒童。病人身體不斷製造不正常的白血球，正常的白血球數量減少，導致病人的抵抗力減低，容易受到感染

慢性淋巴球白血病 (Chronic Lymphocytic Leukaemia)：受影響的為淋巴球，發病慢，甚至無症狀

慢性骨髓性白血病 (Chronic Myelogenous Leukaemia)：受影響為粒性細胞，過多的不正常細胞甚至影響骨髓功能

慢性白血病症狀

慢性白血病早期的症狀並不明確，許多病人甚至沒有任何症狀，因此不容易察覺。若大家出現以下症狀，應盡快求醫診治（按圖）：

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- 容易疲倦 - 盜汗（晚間睡覺時大量出汗） - 發熱 - 貧血 - 消瘦、無胃口 - 肝脾及淋巴結（頸、腋下、腹股溝）腫大 - 頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等 - 經常有出血（如牙齦、鼻）或傷口難以止血

急性白血病的症狀

《香港癌症基金會》資料指出，由於不成熟的母細胞佔用骨髓裡的空間，擠掉健康的血細胞，導致出現以下的症狀（按圖）：

貧血：紅血球不夠，臉色蒼白、孱弱無力、容易疲倦、呼吸急促 反覆感染：白血球不夠，口腔疼痛、喉嚨痛、發燒、盜汗、咳嗽、小便時感到熾熱、傷口發炎、生癤 經常瘀傷和出血：血小板不夠，未經撞擊即瘀傷、鼻子或牙齦經常出血、婦女經血多 相對較少的症狀包括：骨痛、牙齦腫痛、皮疹、頭痛、視力惡化、嘔吐、淋巴腺腫大、脾臟腫大導致不適、胸口痛

個別患者可能完全沒有症狀，驗血才發覺有白血病。

高危因素

以下因素有可能增加患上白血病的風險：

- 承受過量的輻射，包括X光 - 接觸苯等化學物品 - 感染病毒

患急性淋巴球白血病的機會較高的人士：

- 患有基因綜合病（如唐氏綜合症） - 兄弟姊妹間有患上急性淋巴球白血病

患慢性淋巴球白血病或慢性骨髓性白血病較高的人士：

- 50歲以上人士，尤其是男性

併發症

白血病患者可能會出現以下併發症：

- 病變的白血球不能有效抵抗感染，病人常有各種感染，如呼吸道感染 - 病人也會因血小板下降而容易出血，包括口腔、胃腸道、皮膚等 - 部分病人則會出現血小板過多，因血凝固異常而較易有中風的危機 - 脾腫大 - 部分慢性淋巴球白血病病人可轉變為更嚴重的白血病及增加患上其他癌症如皮膚黑色素瘤或膀胱癌等的風險 - 白血病亦有可能擴散到淋巴結、脾、肝、中樞神經系統和其它器官

白血病治癒率

白血病並不是絕症，根據《香港血癌基金》資料顯示，不同類型的白血病的治癒率都有所不同：

急性白血病（Acute leukemia）：兒童患者的治癒率約達7-8成，而成年患者亦有希望達5成以上 慢性粒細胞性白血病（Chronic Myeloid leukemia）：患者於接受骨髓移植後，康復機會達7成

預防小貼士

以下方法可有效幫助大家預防白血病（按圖）：

- 不吸煙 - 避免接觸多種化學物 - 經常接觸化學品或在有危險化學物或含輻射的環境工作人士，須做足防護措施。

（資料來源：《醫院管理局智友站》、《香港癌症基金會》、《香港血癌基金》、《醫院管理局香港癌症資料統計中心》）

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