【卵巢癌】腹脹便秘大便如筷子別以為腸胃病！9大症狀7類女性高危

一名40歲王小姐是YouTuber，先前曾因為卵巢良性腫瘤開刀，術後持續定期追蹤，某日開始出現「腹脹、便秘」等症狀，大便細如竹筷，但因工作繁忙加上先天腸胃不好，所以不以為意，直到某次因為嚴重便秘就醫，才發現癌細胞已擴散至大腸，確診卵巢癌晚期。

根據台灣癌症登記報告，2017年卵巢癌確診人數為1,396人，發生率是女性癌症的第7名，同時也超越子宮頸癌成為台灣人十大癌症死因之一。台灣癌症基金會執行長賴基銘指出，根據統計，卵巢癌近5成患者確診時已晚期，是由於疾病初期多以腹脹、腹瀉、便秘等類似腸胃道症狀為主，加上缺乏有效的篩檢工具，使得患者難以早期發現。

▼卵巢癌症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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於卵巢癌晚期患者來說，單以手術難以有效控制，通常需要搭配化學治療，且即使療程結束還是會面臨復發威脅，根據國際臨床研究顯示，患者在疾病穩定控制後，約7成患者仍會在3年內遭遇疾病復發的情況，且每一次的復發期間會較前一次短。

中華民國婦癌醫學會理事長賴鴻政說明，當卵巢癌患者於化療後一年半出現第一次復發，第二次復發有可能在一年後就出現，因此卵巢癌患者在化療後，第一個問題通常是疾病何時會再復發，所幸隨著醫療科技的進步，具精準治療概念的藥物已被證實幫助抑制卵巢癌復發。

近年隨著人數逐年增加，卵巢癌的疾病意識愈來愈受到各界重視。賴鴻政呼籲，面對卵巢癌，若能於初期接受手術治療，5年的存活率高達9成；另外，卵巢癌好發族群為40~59歲的中年婦女，因此建議於每年健檢時可以多做骨盆超聲波檢查，若一、二等親屬具有卵巢癌的病史，更應該定期檢查，才能早期發現、及早治療。

▼同場加映：以下女性患病的機會較高（點擊下圖看清！👇👇👇）

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