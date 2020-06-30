【卵巢癌】肚痛腰痛性交痛9大症狀要小心　餵母乳服避孕藥減風險

經常肚痛、胃痛，以為自己腸胃不好？其實可能患上了卵巢癌！早來經、遲停經的女士較易患上卵巢癌。因為卵巢癌較難被檢測，患者往往到第三期才發現，因此成為女性第八大癌症殺手。及早了解更多卵巢癌的資訊，及早預防！

卵巢癌難被發現

由於卵巢位於骨盆腔深處及體積小，腫瘤形成早期不易被察覺，再加上初期幾乎無症狀，因此很容易被忽略。不過若出現以下徵狀，請及早接受診斷：

+ 6 + 5 + 4

-腹部腫脹（因為腫瘤或腹部積水） -腹部感到有壓力、不適甚至疼痛 -腸胃不適，例如：胃灼熱、噁心、鼓脹 -大便的習慣改變，有人便秘，也有人腹瀉 -小便頻繁感到疲倦，沒有胃口 -體重改變，有人體重下降（因為癌症），也有人增加（因為腹部積水） -經期出現變化，例如月經量過多或異常出血，又或者過了更年期後忽然出血 -性行為時感到疼痛 -腰背痛

如何分辨普通肚痛和卵巢癌引起的肚痛？

婦產科醫生方秀儀指兩種痛楚難以分辨。同時，難以單憑肚痛的症狀判斷是否患上卵巢癌，醫生會建議1~2個月經周期仍持續肚痛及有月經問題的患者照超聲波，透過超聲波可照到患者是否有卵巢腫瘤。視乎照超聲波的結果，例如腫瘤有否硬塊、不規則形狀、腹水等，來安排進行電腦斷層掃描（Computed Tomography），簡稱CT，來看淋巴有否影響。

至於要確定是否患上卵巢癌，則要待手術切除卵巢腫瘤後，化驗腫瘤才能得知。

如何分辦卵巢癌、陰道炎、骨盆腔發炎或子宮內膜異位症？

另一個卵巢癌的症狀是性交疼痛，但陰道炎、骨盆腔發炎或子宮內膜異位症的患者也會有此症狀。應該如何分辨，以致及早重視和就醫？醫生會靠做陰道檢查和盆腔超聲波去分辨四種疾病。故大家有懷疑應及早求醫，接受檢查。

不同情況照超聲波會有不同表現：

- 陰道炎：陰道有異常分泌物，超聲波正常

- 盆腔炎：腹痛、陰道有異常分泌物，可能有發燒，超聲波可以正常或見輸卵管積膿

- 子宮內膜異位症：陰道檢查可能見到子宮內膜異位組織，超聲波有可能有朱古力瘤

- 卵巢癌：超聲波發現卵巢腫瘤，有可能有腹部積水

成因

卵巢癌成因未明。有醫學界人士認為，女性在排卵過程中卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這可能誘發細胞生長異常，亦有人認為排卵期間荷爾蒙水平升高，刺激了不正常細胞的生長。

高危人士

卵巢癌的成因未明，不過以下女性患病的機會較高：

+ 4 + 3 + 2

-比一般人較遲停經 -未曾生育 -卵巢癌家族史（尤其是母親、姊妹、姑、姨） -超重，攝取過多脂肪 -不孕或有自然流產現象 -曾患乳癌 -停經後接受荷爾蒙補充療法超過五年

不曾生育、遲停經成高危

未曾生育、遲停經，即更年期來得遲的人士，較易患上卵巢癌。估計因為女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這個過程有可能誘發細胞異常生長；亦有意見認為，排卵期間荷爾蒙水平上升，會刺激不正常細胞的生長。而未曾生育和遲停經的人士排卵的次數較其他女性多，卵巢活動時間較長，故患癌機會較高。

餵母乳、食避孕藥五年或以上減風險

反之，一生之中排卵機會次數較少，讓卵巢得到更多休息則會減低患卵巢癌的機會。所以，餵母乳、口服避孕藥五年或以上均會減低患卵巢癌的風險。餵母乳可減少餵乳媽媽的排卵次數，而服用避孕藥則抑制排卵。

治療

若不幸患卵巢癌應盡快接受治療，治療通常包括外科手術及化學治療，以提高康復率。

1.手術切除

進行手術切除子宮、兩側卵巢、輸卵管、大網膜、附近淋巴結和其他已出現擴散跡象的組織。

若病人年輕及病情只屬早期，即是只有一個卵巢有腫瘤而癌細胞未擴散，並計劃懷孕，醫生會考慮只切除受影響的卵巢及輸卵管，保留另一個卵巢，讓病人可以繼續有懷孕機會及分泌賀爾蒙。

2.化學治療

病人接受手術後，醫生會利用抗癌藥物破壞並擾亂病人癌細胞的生長和分裂，用此療法作為輔助治療，以減低病人癌症復發的機會。

抗癌藥物通常經由靜脈慢慢地注射入體內，整個療程共六次，每隔三、四星期進行一次。化學治療可引起的副作用包括噁心、嘔吐、脫髮，食慾不振，疲憊；由於骨髓受影響而導致貧血、血小板低和容易受感染。

預防方法

預防卵巢癌的方法有飲食均衡、避免日常飲食攝取過量脂肪、保持適量運動及情緒穩定，注意抒緩精神壓力，而長期卵巢功能失調的婦女，則需積極接受治療。

婦產科醫生方秀儀 (受訪者提供)

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