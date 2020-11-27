【咳嗽】哮喘定氣管敏感點分要聽聲　遠離4大致敏源要避曱甴？

咳嗽、有痰等是轉季常見的不適，有些人可能是因為氣管敏感或發炎所致，但反覆咳嗽未癒便要小心可能是哮喘發作。氣管敏感和哮喘有什麼異同之處？要如何預防？ 撰文：呼吸科專科醫生張文達醫生

「之前醫生話我氣管敏感，點解我不停咳仲未好？」「我細個試過支氣管炎，吸完藥就好番，點解我而家會復發？」秋冬轉季，如果在晚間出現反覆咳嗽，就要留意身體，別誤以為只是氣管敏感，皆因有可能是哮喘發作。

哮喘、氣管敏感及支氣管炎息息相關，大眾對三者的理解大相逕庭。惟當患者不停咳嗽，特別曾有支氣管炎病史者，往往直至向專科醫生如胸肺科醫生求診時，才確診哮喘。他們誤會自己氣管炎或支氣管炎復發，但實際上小時候已患上哮喘，只是當時醫生將哮喘美化為「氣管敏感」、「氣管炎」或「支氣管炎」，讓患者或家長易於接受。要及早發現哮喘，我們必須認識哮喘、氣管敏感及支氣管炎的關係。

秋冬轉季，如果在晚間出現反覆咳嗽，就要留意身體，別誤以為只是氣管敏感，皆因有可能是哮喘發作。（資料圖片）

▼氣管敏感、哮喘是什麼？（按圖 👇👇👇）

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氣管敏感：咳嗽、多痰或氣促

「氣管敏感」一字不僅簡單易明，而且是生活常用的詞語，但實際上並不是一個醫學名詞。有別於哮喘，「氣管敏感」並不是一種病，只是一種徵狀，即是指患者因吸入性的致敏原或環境轉變，出現氣管收縮及發炎（氣管發炎）等敏感反應，出現咳嗽、多痰或氣促等情況。

＊氣管敏感可能由其他成因引起，有氣管敏感不一定是哮喘患者，哮喘患者則必定有氣管敏感徵狀

曾經有病人問：「我呼吸沒有嘻嘻聲，是不是只是氣管敏感，而非哮喘？」如果患者有氣管敏感，且不停咳嗽，則很大機會患上「咳嗽變異性哮喘」（Cough Variant Asthma, CVA），又稱氣管敏感哮喘。反覆不停的咳嗽是患者主要臨床表現，但他們卻沒有明顯喘鳴或氣促。

哮喘：晚間及轉季不停咳嗽、呼吸發出「嘻嘻」聲

哮喘是世界上常見的其中一種慢性病，全球共有3億人患上哮喘，而香港的哮喘患者超過33萬人。患者在病發初期，病徵與氣管敏感及支氣管炎相似，均出現咳嗽、多痰或氣促等情況。患者通常於晚間及季節轉變期間，出現反覆或不停咳嗽，嚴重者會出現氣喘、呼吸困難、喘鳴等病徵。基本上，當患者出現反覆或不停咳嗽，呼吸時又發出「嘻嘻」（hehe）聲，都幾可肯定患上哮喘。

如上述病徵只是一次性並沒有持續發作，多數屬於氣管敏感；若持續一段時間及持續復發，便有可能是患上哮喘，但仍需透過檢查判斷。

出現哮喘及氣管敏感成因或與環境衛生有關，所以平日應多注意衛生！（cdc/unsplash）

治療氣管發炎先找出致敏原

氣管發炎與支氣管發炎的主要成因，包括患者吸入致敏原、呼吸道受細菌或病毒感染或因空氣污濁等。然而，要治療氣管發炎或支氣管發炎時，要確定成因，如因細菌感染，就要用抗生素治療；如是因致敏原引起，就需處方吸入式藥物或哮喘藥物。

預防哮喘及氣管敏感 多注意衛生

哮喘可以在任何年齡誘發，而誘因常與家族遺傳、環境因素及天氣轉變導致氣管發炎有關。要預防哮喘發作或緩解哮喘，患者須在日常生活中減少接觸致敏原。然而，導致氣管敏感或發炎的致敏原對每個人均各有不同。

▼一般常見致敏原：（按圖 👇👇👇）

預防貼士：

1. 注意家居衛生，定時清潔，避免蟑螂出現

2. 每星期用攝氏55度熱水清洗床單及被套，以減少塵埃蟎

如果想知道有機會導致氣管發炎的致敏原，坊間的化驗機構均有提供皮膚或血液測試，並列出不同種類的可供檢測的致敏原。

呼吸科專科醫生張文達醫生（撰稿人授權提供）

▼同場加映：咳嗽反映哪些疾病？（按圖 👇👇👇）

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