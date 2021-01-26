卵巢癌｜陰道出血背痛尿頻8大症狀　早治療存活率達95%生BB都得！

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卵巢癌（Ovarian cancer）是危險性高的癌症之一，但如果能及早確診治療，就有高達95%的存活率。以下是關於卵巢癌的症狀，以及幫助大家及早發現腫瘤，並防止擴散。

當心！卵巢癌的症狀不易察覺

卵巢癌的症狀，常被誤以為是一般無傷大雅的健康問題，因此很多人發現時，癌細胞早已邁入末期，並擴散至其他身體組織。如果出現以下症狀，雖然不一定代表有卵巢癌，但就算感覺不嚴重，還是儘快就醫檢查比較保險：

▼卵巢癌症狀（按圖看清👇👇👇）

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- 腹部腫脹

- 食量少卻容易飽

- 體重莫名增加或減輕

- 背痛

- 排泄習慣改變，例如便祕或腹瀉

- 頻尿

- 陰道莫名出血

- 容易疲勞，或有嚴重的疲憊感

腫瘤愈晚發現愈難醫

腫瘤的級別，是依據它的發展速度而定的。初期的腫瘤外觀與正常組織無異，生長速度緩慢；而晚期的腫瘤，則會明顯與正常組織不同，且擴散速度很快。腫瘤一般分成4級，如下：

第0級：腫瘤尚未侵犯到其他組織，看起來也與正常組織細胞無異，擴散機率不大，且容易治療。

第1級：腫瘤外觀仍與正常組織細胞無異，且成長速度還算緩慢。

第2級：腫瘤外觀與正常組織已開始不同，成長速度也變快了。

第3級：腫瘤與正常組織迥異，生長快速，容易診斷，並已演變成擴散型的癌症腫瘤。

及早發現治療生育都有救

卵巢癌只有在早期發現時治療，才有可能痊癒。早期的卵巢癌，可能只需要將病變卵巢細胞切除即可，若保留了子宮及其中一邊的卵巢，未來仍有可能生育。如果已經停經，患者可以選擇將兩側的卵巢及子宮一併切除，術後就不用再接受其他治療。若醫生判斷患者的復發風險高，會建議患者除了手術，也接受化療。若卵巢癌不幸發展至末期，此時的治癒率並不高，因此治療的目標，將是儘可能地控制癌細胞，防止其擴散，僅以延長病患壽命為主。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：及早發現卵巢癌症狀！存活率可高達95%

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