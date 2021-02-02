中醫剖析脫髮成因、教授五個養髮小撇步　多食「黑」色食物有效？

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-02-02 11:00

頭髮脫落本屬於正常的陳新代謝現象，但如果掉髮量越來越多，髮質日漸枯黃乾燥、缺乏彈性，又持續一段頗長的時間，便要多加小心，有機會迎來「禿頭危機」！不少人飽受脫髮困擾，除了擔心外觀上的影響，一旦延遲治理，更可能會發展成永久性脫髮。本文請來彭子芯醫師解答關於脫髮的各種疑問，更會分享成因及中醫護髮的貼士，幫助大家解決脫髮煩惱！

怎樣才算正常掉髮量？

普遍來說，成人的頭皮平均有多達15萬條頭髮，其中九成與毛囊緊緊依附，處於活躍的生長的階段。正常人每日約掉50到100根髮絲。如果超過這個數目，甚至隨便一抓也大量脫落，就屬於異常情況，有機會遇上脫髮問題。

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中醫解構男女八大脫髮原因 遺傳竟會影響？

彭子芯醫師表示，無論男女亦有機會患上脫髮，但由於生理結構、基因、年齡不同，加上日常起居飮食有分別，引致的成因亦未必相同。男士脫髮多以家族遺傳為主，加上後天身體操勞損傷而令狀況加重；女士則較多見於內分泌失調，與月經、妊娠等原因關係密切。

以下八種因素或會構成禿頭危機：

遺傳：遺傳因素會促使脫髮問題更早期及更容易出現，但遺傳性脫髮並非不治之症，可透過中醫方法改善。

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虛損：除了遺傳外，身體臟腑氣血也是最常見的脫髮原因之一。從中醫角度，脫髮多數與肝腎不足、血虛有關。

內分泌失調：女性在懷孕、停經或更年期期間，會因內分泌的轉變而影響毛髮的生長。生產後3個月左右亦是脫髮高峰期，部分人可自行痊癒；更年期也會因荷爾蒙改變、腎氣衰減而引致脫髮。

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疾病：濕疹、脂溢性皮炎、頭癬、甲狀腺疾病、多囊卵巢症、貧血等會影響頭皮健康，造成脫髮。

藥物：荷爾蒙藥、抗抑鬱藥、降血壓藥、薄血丸、抗癌藥等影響身體激素的藥物可能會伴隨著脫髮的副作用。

情緒因素：過度或持續的壓力、思慮及憂傷都可引致脫髮增多。

不良飲食習慣：過度節食、不均衡飲食會導致營養不良，尤其缺乏蛋白質及鐵質下更容易加重脫髮的情況。

頭皮刺激：頻密地燙染頭髮、使用熱力造型工具及化學護理會對頭皮造成傷害，使頭髮更容易折斷。

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不良生活習慣 或會引致虛損型脫髮

彭醫師指出，「虛損型脫髮」在香港屬於十分常見的類型，由平日用神過度、勞碌、捱夜、睡眠不足、壓力大、飲食不節及房事頻繁等生活習慣引致。以上各種不良的生活作息，容易損耗臟腑氣血，若再加上遺傳因素，就更易令脫髮過多，頭髮稀疏。

另一個常見脫髮成因是飲酒過量，因過量的酒精會損傷肝腎、阻礙脾胃吸收食物中的營養、引致荷爾蒙失調、使身體濕重而頭油增多等，從而加劇脫髮問題。

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５個生活習慣 助護髮生髮

彭醫師建議，想改善脫髮需要找出根源的問題，而日常對頭髮的保養也必不可少，以下是五個值得注意的小貼士。

．選擇適合自己的洗髮、護髮產品： 脫髮人士的頭髮也有油性或乾性之分，由於市面上大部分防脫髮的產品質地較為滋潤，故油性頭髮使用後反而會堵塞毛囊，加重脫髮。大家請根據自身髮質選擇合適的產品穩定頭皮，避免過油及過乾。

（圖片：Shutterstock）

．頭皮護理： 以敲打方式代替按揉頭皮，脫髮較多的人士髮囊一般較為脆弱，頭髮易因拉扯而脫落。因此可以用指腹輕輕敲打的方法來刺激頭皮，盡量避免按揉拉扯。

．不應留過長的頭髮： 女士不宜留過長的頭髮，適當地剪短可減少因頭髮過重而脫落，頭頂髮量看起來也會較豐盈。

．排解壓力： 每個人都會有壓力，適當地抒發和排解壓力可保持心理健康。反之過度壓抑，情緒會內化影響身體，引致虛火上炎，令腎陰虛損，導致脫髮。

．保持充足及質素好的睡眠： 中醫認為：「人卧則血歸於肝」，即指良好的睡眠可保持肝臟健康。若無法養足肝血，頭髮也無法正常生長。彭醫師指出，臨床上脫髮人士有不少也伴隨著睡眠問題，故盡量在12點或之前入睡，保持每天至少7-8小時睡眠尤為重要。如出現睡眠障礙應尋求醫師協助，改善睡眠質素。

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「黑」色食材補肝益腎 間接有養髮功效

中醫認為「腎其華在髮」，只要腎氣腎精充足，頭髮才會光澤烏黑強韌。部分黑色食物有補肝益腎的作用，故此便有間接養髮的說法，但僅針對腎虛型的脫髮。

彭醫師分享，想有效預防及改善白髮及掉髮的問題，可進食一些幫助護髮的黑色食材，主要包括：黑芝麻、黑豆、黑枸杞、桑椹、黑木耳等。

（圖片：Freepik）

另外，黑色中藥如首烏、熟地、補骨脂、菟絲子等，亦有較多的生髮功效。除了黑色食物外，日常多攝取花生連衣、堅果、種籽、莓果、蠔、深色蔬菜、海帶等食物，可幫助促進生髮。

改善脫髮問題應對症下藥，如果懷疑或已經出現脫髮問題應盡快求診，尋求適合自己髮質和情況的產品或治療方法，以免情況惡化。

彭子芯醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）