便秘懶人包｜3日排便1次唔算便秘？瑜伽穴位飲食便秘8須知要戒包

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-02-18 21:02

便秘是不少人的煩惱，經常肚脹令人相當困擾。但幾多日不排便才算是便秘？日常飲食又如何造成便秘，要避免哪些容易造成便秘的食物呢？原來排便姿勢都會影響你的排便順暢程度，哪一種姿勢較好？

便秘有哪些成因？哪些食物、穴位和姿勢可有助你預防便秘？以下為大家整理了有關便秘的8大須知：

1）便秘標準是什麼？

排便次數到底一日幾次才算正常呢？《香港醫護學會》資料指，每個人排便次數不同，一日三次至三日一次均屬正常，但最好保持一定的規律性。

▼ 怎樣才算便秘？可用以下三個基本指標判斷。（按圖 👇👇👇）

便秘三個基本指標：

• 每周排便少於3次 • 排便後時有「痾」不清的感覺 • 糞便乾硬致排便費力

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▼ 便秘分三類，解決方式亦隨之不同；你又知道自己是屬於哪一種便秘嗎？（按圖 👇👇👇）：

+ 7 + 7 + 7

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2）便秘幾時要求醫？

▼ 便秘可能是一些嚴重疾病的警號，例如腸癌導致的腸道阻塞、腸炎令腸道收窄以及甲狀腺問題等都可引起嚴重便秘，特別提醒假如便秘的同時，出現以下症狀就要求醫（按圖 👇👇👇）：

+ 4 + 4 + 4

如便秘外，還出現以下症狀，建議盡快求醫：

排便習慣突然改變，並持續逾兩星期、胃口差、體重下降、大便有血、腹痛、嘔吐、口氣有大便味道

3）便秘有什麼成因？

便秘成因有很多，下面就列出常見的5大主因，包括：

• 飲食：水分及膳食纖維攝取不足

▼ 原來食錯某些食物，容易導致便秘。有哪8種易導致便秘的食物？（按圖 👇👇👇）：

+ 16 + 16 + 16

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• 缺乏運動：運動能刺激腸道反射

• 藥物：有些藥物會間接影響排便，特別是精神科藥物

• 習慣性憋便：愈常憋便、排便反射性會愈差，易造成排便功能異常

• 腫瘤：直腸或左側低位大腸若有腫瘤阻塞，糞便量會愈來愈少

4）便秘可能關姿勢事？

▼ 便秘原來都可能關排便姿勢事！如廁姿勢有什麼要注意？哪一種排便姿勢最好？（按圖 👇👇👇）：

+ 6 + 6 + 6

改變如廁姿勢有助紓緩便秘的原因，主要是和人的直腸結構有關。當我們普通正常坐在坐廁時，大概呈90度，盆腔肌肉會拉扯直腸，變相大便需要「轉彎」才能排出，令排便對於某些人來說，例如便秘人士，相對變得不適。使用此坐姿排便，有機會令排便困難，因而用力過度，或容易刺激痔瘡。

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5）紓緩便秘穴位

▼ 便秘患者除了飲食上要多加注意外，也可以透過按摩和暖敷不同穴位防治便秘。（按圖 👇👇👇）：

+ 11 + 11 + 11

• 天樞穴：促進腸胃蠕動

• 足三里穴：調理脾胃

• 合谷穴：健脾養血，改善便秘

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6）防便秘可多吃什麼食物？

便秘其實是腸道不健康的症狀之一，換句話說，腸道變得健康，就可預防便秘。日常應避免進食加工食品、高脂食品和糖含量高的精製食品等，以維持健康的腸道菌叢。這些食品會破壞好細菌並促進有害細菌的生長。

▼ 除了避免進食高脂、高糖和經過加工的食品外，日常也可多吃以下食物，促進腸道益菌生長，改善便秘問題（按圖 👇👇👇）：

日常大家可多吃高纖食物（如根莖類蔬菜、菇類、豆類、莓果、香蕉等）、 益生元食物（如香蕉、大蒜、洋蔥、燕麥），或發酵食物（如泡菜、酸菜、乳酪、味噌、天貝等），有助益菌生長，抑制腸道中的不良菌，紓緩便秘。

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7）防便秘瑜伽

蹲下的動作相信是對排便最好的動作，與坐姿相比，蹲姿最容易令直腸排空。而瑜伽的花環式 （Garland Pose）模擬了蹲姿，不僅可放鬆腸道，還可以舒展腸道。透過呼吸按摩腹部，更可以刺激腸道蠕動，有助紓緩便秘問題。

▼ 花環式動作教學逐格睇，有什麼細節要注意？（按圖 👇👇👇）：

+ 4 + 4 + 4

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8）便秘要食通便藥？

便秘患者應先調節生活習慣，例如多吃高纖食物、多喝水及做適量運動，有助改善便秘。若果仍然不能解決便秘問題，醫生可能會建議使用通便藥。

▼ 香港醫院藥劑師學會陳頌瑩藥劑師指出，通便藥可以分為4大類，而適用人士、發揮藥效時間都不同。哪一種最快見效？（按圖 👇👇👇）：

+ 18 + 18 + 18

藥劑師陳頌瑩提醒，腸道阻塞患者不能使用任何通便藥，以免加劇阻塞情況。懷孕婦女亦不適合使用刺激性通便藥。選購任何通便藥前，最好先諮詢藥劑師及醫生的意見。

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