心臟衰竭｜氣喘腳腫5症狀似太累？行樓梯測心臟平躺不能睡要小心

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-02-28 13:00

心臟病是香港最常見的致命疾病中第三位，心臟衰竭更是令人聞風喪膽，不過心臟衰竭真的毫無警號嗎？抑或是症狀會令人誤以為是水腫，還是太疲倦？想及早發現心臟衰竭的警號，有什麼要注意呢？

心臟衰竭的成因眾多，當中與其他心臟疾病相關，例如冠心病、高血壓、心肌梗塞及各種心肌炎等。而心臟衰竭是指心臟功能驟降，影響到正常泵血時的收縮和放鬆，繼而牽連身體其他器官運作，有機會致命，若及早發現病徵，可及時控制病情！台灣TVBS節目《健康2.0》就教大家如何分辨到底只是太累，還是身體已發出心臟衰竭的警號？

心臟衰竭警號或是太累？

▼ 心臟衰竭其中一個最為人熟悉的症狀，就是會「氣喘」，但如何分辨到底是太疲累，抑或是心臟衰竭的警號？在節目中，博仁醫院副院長康志森指出，要及早發現心臟衰竭問題，就要注意三大症狀「累、喘、腫」。假如出現氣喘，又合併以下的症狀就應盡快就醫（按圖 👇👇👇）：

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• 腳腫

敏盛醫院副院長江坤俊在節目中解釋，心臟衰竭的患者體內的水分排不出去，會造成兩個問題。第一個是水會積在底下，造成腳腫。雖然水分排不出去的原因是因為腎臟，但仍和心臟相關。他補充，當心臟不好的時候，腎臟的血流就變少，每天的尿量就會變少；可是喝的水如果一樣多的話，水只能停留在身體內，而心臟力量又不足，無法令血液迅速一直運轉，結果只好沉澱在下肢，所以腳會腫。

他提醒，如發現體重每天增加超過0.5公斤以上時，就應觀察自己有否出現腳腫的情況，如果壓下去真的像水泡一樣凹下去，彈不起來的話；就要小心其實是心臟或腎臟出現問題，而不只是單純的變胖而已。

• 體重忽然增加

體重有所浮動，或因食過多而體重增加是十分常見的事，那麼我們又可如何分辨到底是單純的吃太多變胖，還是心臟衰竭的警號呢？

江院長解釋，如果是吃太多導致的變胖，一天增加0.5公斤已經是極限了，換算後，即是一個月可以增加到15公斤，就已經是變胖十分厲害了。可是如果是心臟衰竭的話，體內的水分排不出去，水分會積在體內，除了造成腳腫外，也會令體重增加。他表示，部分沒有限制飲水量的患者，喝進去的水全部都往腳那邊積聚；當喝多一點水，一天也有可能增重2至3公斤。

•氣喘

氣喘看似十分普通，但大力呼吸就代表喘嗎？喘的原因非常多，心臟和肺臟長期功能差，例如長期吸煙，或本身肺活量就會變得很小的人，當然會出現喘。而太胖的人心肺要供應的範圍太廣，以致也容易喘。至於太瘦的人，像癌症末期患者，由於肌肉沒有力量，沒辦法支撐呼吸動作，肺活量變太少，也會易喘。

但喘又應如何定義呢？其實喘，就是周圍心臟的氧氣，供應量不夠了。敏盛醫院副院長江坤俊表示，臨床上定義喘的準則，較常用的是次數來衡量。每個人呼吸的深淺不一樣，正常一般人就是4到5秒呼吸一次；也即是1分鐘，大概呼吸12至15次。假如超過這個範圍，就代表喘。

▼ 同場加映：心臟衰竭的症狀其實還有很多，甚至左右心衰竭的情況也有所不同，例如左心較出現以上所指平臥時、勞動後氣促，右心衰竭則常見引發腹脹丶下肢水腫等（按圖 👇👇👇）：

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• 坐著才能呼吸

博仁醫院副院長康志森解釋，因為心臟積了很多水在肺裡面，可能是心肌病變，之後就可能會心臟衰竭。他補充，曾有不少患者表示睡覺不能躺著睡，枕頭要墊很高，甚至要坐著睡；因此假如發現自己坐著才能呼吸或睡覺的話，同時也有疲勞、變胖或腳腫的情況，就要小心是否心臟出現問題，或有心衰竭的風險。

• 嘴唇發紫

當一個人如果流血流太多、貧血，血紅素不足，嘴唇會變白。博仁醫院副院長康志森指，紅血球負責攜帶氧氣，但如果每次攜帶氧氣的能力不足，產生缺氧，到最後嘴唇就會發紫。他舉例，如先天性心臟病的病童，或是說有些人慢性心臟衰竭很嚴重，嘴唇會變藍色，甚至紫色。

心臟衰竭分4級

▼ 心臟衰竭一般難以發現，敏盛醫院副院長江坤俊指，患者一般要等到第三，甚至第四級出現嚴重症狀時，才會有所察覺。而當突然需要大量地使用心臟、心肺要的時候，特別是懷孕的時候，就容易產生嚴重的症狀。他指，如本身帶有危險因子，如本身心臟功能差，或有三高問題的人，如有以下的症狀，就要更加小心。究竟心臟衰竭如何分級，又有什麼不同症狀呢？（按圖 👇👇👇）：

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行樓梯知心臟差

▼ 除了接受專業的心臟檢測外，其實日常行樓梯，亦可以測試自己的心臟健康（按圖 👇👇👇）：

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▼ 同場加映：預防心臟衰竭或心臟病，就要從日常生活習慣入手，好好養心；那麼飲食和生活上有什麼要注意？（按圖 👇👇👇）：

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