關節痛｜回南天頭痛肩頸痛耳朵是元兇？空姐3招紓緩敏感耳4大痛症

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-03-08 08:00

頭痛、肩頸膊痛、關節痛等問題，一到轉季天氣變便樣樣齊？看了醫生卻找不出原因，但過兩三天就痊癒？可能是因為你有一對「敏感耳」！這種又稱為「氣象病」的現象可能源自你的耳朵。日本富士電視台健康節目《その原因、Xであり》便解構了「氣象病」的成因，如何透過按摩耳朵紓緩症狀。

日本人氣健康節目「その原因、Xであり」為你拆解氣象病（截圖）

▼氣象病是什麼？（按圖率先了解👇👇👇）：

「氣象病」是指因天氣變化而引發的痛症。

日本數據指出，每3,542人當中就有60％患有「氣象病」，全日本更有1,000萬人以上患病，非同小可。病徵多在冬天和春天間發生，症狀有頭痛、頭暈、肩頸膊痛、舊傷復發、神經痛、關節痛等，一般在一星期內便會消失。

天氣轉出現痛症的原因

專門研究「氣象病」的愛知醫科大學痛症中心的佐藤純先生表，患有「氣象病」患者的耳朵，一般比其他人敏感。他們的鼓膜能感知大氣中氣壓的變化，只有氣壓不一，神經線就會馬上作出不良反應，導致痛楚的發生。

例如高氣壓會帶來晴天，低氣壓則帶來陰雨天氣。「氣象病」患者的內耳系統較敏感，對氣壓的微小變化反應過度，大腦命令身體迅速收縮，令血管和肌肉也繃緊，導致身體狀況不佳。

醫生解釋是內耳問題引發氣象病。

敏感耳導致的不良反應：

1）頭痛

大腦的敏感反應，會導致腦血管短時間內劇烈收縮形成痛楚，嚴重更會引致頭暈。痛楚猶如偏頭痛，患者一般服用止痛藥和充足休息便可紓緩。

2）肩膊痛

膨脹的肌肉劇烈收縮形成痛楚。一般在數天之內便會痊癒，但天氣一轉又會復發。

3）神經痛

「氣象病」的患者會出現神經痛情況，部分患者若有舊傷，傷口亦會隱隱作痛。

4）關節痛

急速膨脹的血管會觸及神經線，形成痛楚。患者一般會出現關節痛，常見於膝蓋和手腕。

日本空姐教授「氣象病特別處理法」

「その原因、Xであり」節目組請來了經常面對氣壓變化的空姐，教大家一套特別的「氣象病特別處理法」！其實就是按摩耳朵。除了在機艙內可以使用，轉天氣時若感到不適就能照着做！

空姐的工作環境經常要面對氣壓帶來的不適，節目介紹空姐常用的耳朵按摩法。（截圖）

▼簡單耳朵按摩解決轉季不適（按圖率先了解👇👇👇）：

方法很簡單，只需要用雙手輕拉耳骨位置，上下方向和往外輕輕拉扯約5秒後鬆開，重複5次；之後向內摺曲耳朵5秒，最後用手掌完全掩住耳朵，順時針方向按摩5次。不過「氣象病特別處理法」是有法則的。需要連續兩星期，一日早午晚三次都要做齊才會有效。

耳朵按摩真的有效？

為了驗證方法是否真的有效，節目組從不同年齡層中找來「氣象病」的志願者進行實測。分別是從中學起患病的39歲日本女性、28歲和61歲的男女，在連續兩星期實測後，氣象病的情況真的有所改善！

不過效果就因人而異，如果大家都有以上情況，不妨試試節目推介的按摩法！當然，專家亦有分析，頭痛成因亦和睡眠質數等有關，身體若出現不適，還是趕緊看醫生為佳。