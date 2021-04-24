箍牙︱牙套遲到牙齒移位唔啱戴！半自助式箍牙3間比較唔使睇牙醫?

撰文： 大學線 最後更新日期： 2021-04-24 10:02

不少人為獲得一排整齊的牙齒，會花費至少三萬元到牙醫診所箍牙，但若以一半價錢就能箍牙，你會否嘗試？近年社交平台經常出現一種「新型半自助式箍牙」廣告，大量KOL自信地向大眾展示其整齊排列的牙齒，標榜只需約一萬五千元，無需經常覆診，四至九個月內便能透過隱形牙套完成輕或中度的牙齒矯正。 記者｜陳衍諾 編輯｜李悅 攝影｜陳衍諾

這類半自助箍牙公司一般會先要求顧客填妥網上問卷，簡單列明牙齒病歷及對治療的預期成效，並自行根據網站指引，用手機從不同角度拍攝口腔及上載照片。如果情況合適接受治療，公司會以電郵或電話聯絡消費者，著他們到連鎖藥房專櫃或特約牙醫診所進行檢查，詳細做法按公司有所不同。

然而，有用家不滿意此箍牙方式的跟進服務，在療程間受到不少困擾。 牙齒矯正科醫生表示這種療程缺乏牙醫定期支援，萬一顧客在療程前未能確保牙齒狀況健康，會有一定風險。本刊記者親身嘗試公司的檢查服務，更發現半自助箍牙公司與牙齒矯正科醫生的診斷有出入。

隱形牙套出現前，牙醫只可使用傳統鋼箍或陶瓷箍替病人進行箍牙療程。直至隱形牙套公司Align Technology Inc. 旗下的Invisalign（隱適美）成立，標榜美觀的隱形牙套技術面世。

▼五類常見牙箍（按圖了解👇👇👇）

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牙醫使用這技術，會親身診斷及為病人掃描牙齒，以人工智能和3D技術推測牙齒的移動，訂造療程中不同階段所需的隱形牙套。牙醫同時亦會跟牙套公司持續跟進，例如當病人牙齒移動不如預期，會作出調整和重新製作牙套。

2017年10月，相關的設計及製造等專利到期，全球繼而陸續有多間隱形牙套箍牙公司成立，當中不少海外公司推出「半自助式箍牙」，以隱形牙套作治療技術，直接介紹給顧客，越過牙醫診斷一關。近年幾間公司於香港設分部，其中包括Smile Direct Club（下稱SDC）、Smilelove及Zenyum等。

有別於牙醫跟進的傳統箍牙模式，半自助式箍牙公司會直接與消費者溝通及安排檢查，而跟進大多是以遙距方式進行，讓海外的註冊牙醫透過資料跟進情況。不同公司有不同運作方式，有些會安排一、兩次牙醫親身會診，有些則完全沒有見牙醫的機會，只安排牙醫遙距跟進，省卻定期覆診的費用，令其價錢比到診所箍牙便宜超過一半。惟部份公司於網頁列明此技術僅適合輕度及中度牙齒矯正，不包含其他牙齒手術如剝牙等。

即使如此，這些公司靠在社交媒體的強勁宣傳和價錢相宜，亦標榜療程完成時間快，吸引了愈來愈多年輕人光顧。

半自助箍牙療程比較 有公司無需牙醫親身診斷

個案一：延遲出貨逾一個月 牙齒移位導致牙套不適合

20歲的楊小姐中四時曾接受傳統箍牙療程以改善哨牙問題，但箍牙後沒有配戴固定器，導致牙齒間出現空隙和嚴重牙齒移位。及後她在社交平台看到「半自助式箍牙」廣告，亦見價錢便宜，所以決定光顧Zenyum。楊小姐以港幣約17000元完成療程，費用包括箍牙療程、兩次牙醫檢查、及固定器費用。她認為Zenyum的療程成效符合預期，惟牙套送達時間不如承諾，客服人員的態度也令她不滿：「他們不能（如網上所言）四至六星期將牙套送達，又不向我跟進，要我呆呆地等！」

Zenyum網頁列明，顧客會於四至六星期內收到隱形牙套。惟楊小姐在付款後七星期仍未收到牙套，遂向公司詢問牙套去向，但只獲客服以四個「驚嚇表情符號」回應，並解釋牙套因品質監控問題延遲發貨。由於久久未能拿到牙套，加上客服回答模糊，楊小姐決定以電郵向公司投訴，個案頓時改由經理直接負責，流程才變得順暢。

雖然楊小姐於一個月後成功取得牙套，但隨着牙套延遲送達，楊小姐的牙齒已出現輕微移位，令牙套「戴到一邊戴不到另一邊」。及後，她雖獲Zenyum免費提供額外照牙齒X光片，及得到一套全新且合適的牙套，順利完成療程，但完成時間比預期遲了四個多月。

個案二：跟進服務單向 牙醫質疑是否足夠

同樣是20歲的區小姐想改善上排門牙凸出問題，她因箍牙公司宣傳及價錢而決定光顧SDC。療程費用、並加配固定器，區小姐最終以約港幣15900元完成療程。此公司列明僅提供免費牙齒3D掃描，及療程開始後90天獲一次海外註冊牙醫遙距跟進評估。經網上問卷了解其牙齒狀況和預期成效之後，區小姐被判斷為適合的顧客，隨後就到連鎖個人護理店屈臣氏內的專櫃房間進行3D牙齒掃描，惟負責掃描的職員沒表明自己的專業資格。

區小姐在去年12月完成療程，並認為有成效，但在療程裡缺乏真人主動跟進，她只是單方面收到電郵提醒她更換牙套。她戴上牙套後，曾一星期流牙血三至四次，她致電客服尋求協助，但幫助不大，她亦錯過了電郵，沒有在療程開始90日後遙距見牙醫。她沒處理流牙血情況，幸好最後沒出現更大問題，現已停止流血。

其實區小姐光顧半自助箍牙公司前，曾諮詢相熟牙醫，牙醫指她需先改善牙肉發炎問題才能箍牙，但她沒理會，SDC亦沒指出她的牙肉問題，照樣讓她開始療程。

香港矯齒學會榮譽司庫、牙齒矯正專科醫生周明忠指，不能斷言流牙血與箍牙公司有關，若因簡單創傷如牙套刮傷牙肉而流血，問題不大。但如果是潛在的牙周病，問題就大了：錯戴牙套最嚴重或導致「箍牙箍到甩牙」，因此他強調箍牙應視為醫學治療，需透過牙醫親身定期跟進以及時解決牙齒健康問題。對於部分半自助式箍牙公司只有一兩次跟進，他質疑是否足夠，若牙齒出現不如預期移動的情況，牙套公司又會如何處理。

診斷差異 或會愈「箍」愈「哨」

本刊記者早前以顧客身份接受SDC及Zenyum的診斷。在完成網上問卷和上載牙齒照片一日後，SDC便讓記者預約牙齒3D掃描。掃描期間記者表明除了想排齊牙齒，亦想解決哨牙問題。一天後，記者透過電郵收到療程計劃，當中沒有提及需要任何隱形牙套以外的技術輔助；Zenyum則透過電話通知，指需先安排到特約牙醫診所自費磨牙，以讓牙床騰出位置解決牙齒擁擠問題，才能開展療程。

上圖為本刊記者在Smile Direct Club的檢查後，透過電郵收到療程計劃及模擬成效。（網站截圖/大學線授權使用）

同時，我們邀請周明忠進行診斷。周明忠指，記者的哨牙情況源自異常牙齒咬合、上排牙齒擁擠及嘴唇不對稱，建議要先拔除至少兩隻牙齒以騰出足夠空間讓牙齒移動，再透過箍牙改善哨牙問題。至於磨牙，周明忠認為作用不大，因為騰出的牙床空間不足。雖然公司的方案能使牙齒排列整齊，可若不剝牙就直接箍牙，都只會「整齊地哨牙」。

技術只適合微調 非牙醫跟進或墮法網

無論有沒有牙醫親身跟進，大部份半自助箍牙公司均列明只能解決前排牙齒排列問題。若涉及處理倒及牙、剝牙等牙齒手術，或大幅度排齊牙齒，他們大多拒絕處理。周明忠解釋指根據香港法例第156章《牙醫註冊條例》，只有執業牙醫才可替顧客進行牙齒手術。因此，在跳過註冊牙醫的親身診斷下，這些公司只能提供「隱形牙套」一種技術。

至於在專櫃替客人進行3D牙齒掃描的職員身份，SDC在網站列明相關職員部份是持牌牙科助理或牙醫助手，而Smilelove則未有列明，僅在電話查詢時提及有職員負責。周明忠指出在現行法例下，為病人提供醫學療程時，只有註冊牙醫及洗牙師才能觸碰病人口腔，包括整個3D牙齒掃描程序。若這些半自助箍牙公司承認是在提供「醫學療程」，理應由註冊牙醫負責掃描。但若公司認為自己提供的是「醫學產品」，則不受條例規管，所以周明忠形容這些公司或走在法律灰色地帶。

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療程時間比傳統快 結果未必如此理想

半自助箍牙公司的療程比傳統由診所牙醫跟進的個案快，周明忠指有兩個原因：一是這些公司提供的療程大多只是微調，可以很快完成。如果要在診所進行同樣調整，因有更多不同技術可使用，例如傳統鋼箍，甚至可以更快完成療程，但因牙醫需兼顧病人其他牙齒問題，例如牙齒移動情況不如預期而調整計劃，以達到病人想要的效果，所以普遍需時較長。

另外，牙套設計亦會影響療程快慢。周明忠指，半自助箍牙公司希望加快療程，會要求用家每三至十日更換牙套，相比牙醫普遍要求的14日短。周更估計，半自助箍牙公司為令療程有最大效果，會將牙套對牙齒移動的幅度變大，每當用家換新牙套，牙套會施加更大的調整力度，務求令用家牙齒問題可在更短時間內有改善。但牙齒移動的速度和幅度因人而異，周認為要讓牙齒真正適應牙套移動的幅度需時，絕不能操之過急，不然牙齒會很容易再次移位，甚至「反彈」至原來位置。

周明忠：沒親身檢查或造成嚴重風險

就部分公司只使用3D牙齒掃描及相片作遙距診斷，周明忠表示缺乏病人的牙齒X光片和親身診斷，不能確保牙齒狀況良好。他續言，療程前的親身診斷讓牙醫了解病人需要及檢查牙齒狀況，但遙距療程不單無法清楚得悉病人的需要和期望，更會讓有蛀牙、牙周病或其他牙齒問題的病人進行箍牙，或引致嚴重後果。輕則引起敏感、出血，嚴重者或需拔除牙齒。

香港牙醫學會及香港矯齒學會曾在2019年發表聯合聲明，指如療程缺乏註冊牙醫的參與、專業的診斷和進度監察，有機會影響效果及增加治療風險。

消費前審慎考慮 「到底箍牙是治療還是產品」

周明忠勸告消費者在光顧半自助箍牙前要審慎考慮：「到底你視箍牙為一個醫學治療，或只是醫學產品？」

若視之為產品，公司和顧客都各須負責任，而公司處理手法上或較寬鬆；可若視之為醫學治療，態度就會完全不同，例如有醫生親身診斷和跟進是底線之一。他更指現時在牙醫診所訂造隱形牙套的病人，大部份都需在療程中重新掃描牙齒至少兩次，以解決牙齒不如預期移動和其他問題。

本刊就上述問題向Zenyum 及Smile Direct Club索取書面回覆， Zenyum 以電郵回覆，指「當出現糾紛時，消費者能如所有醫療程序般追究責任」；SDC則於截稿前未有回覆，但其網站列明，療程效果不理想會免費重新提供一整套隱形牙套療程，可未有詳細說明若構成顧客的牙齒問題，會有甚麼賠償，亦未有提及「不理想」的準則。

本刊亦以電郵向消費者委員會查詢有關「半自助式箍牙」的投訴數字，惟會方指出暫未有數據可提供。

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【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：價錢斬半 療程加快 光顧半自助式箍牙有何隱憂？】