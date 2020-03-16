【箍牙】隱形牙箍內箍5類各有優劣　牙周病蛀牙或因「亂牙」所致

箍牙，即牙齒矯正，可助牙齒凌亂的人找回一口漂亮健康的牙齒。箍牙過程漫長，但相信脫下牙箍的瞬間，不少人都會大呼值得！不過，不少人對應否箍牙舉棋不定，既擔心已過了適當年齡，又怕箍牙過程痛苦；在下定了決心後，又面臨不同牙箍的選擇。種種疑問，不如由牙醫張嘉熙撰文解答。撰文：牙醫張嘉熙

「我需要做牙齒矯正嗎？」這是在牙科診所裡很常聽到的問題。但其實什麼是牙齒矯正，而什麼人需要做牙齒矯正呢？

一口漂亮、整齊的牙齒對外觀及牙齒健康都很重要，但卻並非人人擁有，因而出現牙齒矯正治療。（Lesly Juarez/unsplash）

簡單來說，矯齒就是利用牙齒矯正器，將牙齒移動到合適的位置上。很多人都認為矯齒只是把牙齒排整齊，改善外觀，但其實目的絕對不止於此，因為牙齒若生得較亂，可能會引起各種健康問題：

牙科疾病：由於清潔會變得困難，令口腔衛生欠佳，繼而會容易引起蛀牙、牙周病等牙科問題 咬合不良：會影響咀嚼、發音等問題，而某些病人更會因下顎骨後縮令呼吸道較窄，較易患上睡眠窒息症 精神健康：不少人會因牙齒不美觀而自信心低下，會避免露齒笑、說話，更因而害怕與人交流，甚至引發情緒問題

什麼情況需要矯齒？

怎樣才算牙齒長得不好？某隻牙長歪了就要矯正嗎？其實需要接受牙齒矯正的情況很廣泛，有疑惑時最好就是向牙醫查詢，以下為較常見需要矯齒的情況（並不包括所有情況）：

+ 4 + 3 + 2

1. 牙齒擁擠2. 牙齒間隙過大3. 哨牙 4. 前牙開咬（咬合時上下門牙沒有接觸） 5. 地包天（下門牙覆蓋上門牙） 6. 深咬（咬合時下門牙被上門牙覆蓋） 7. 倒及牙（咬合時下門牙比上門牙突出）

什麼時候要檢查呢？

美國矯齒學會建議最好於七歲前進行首次矯齒檢查，以免某些情況（如前牙錯咬）或不良習慣（如吮手指、吐舌）長遠影響到咀嚼及發音等功能，甚至顎骨發育，造成不可逆轉的問題。

此外，在年紀較小時進行矯齒檢查還有另一好處，就是若發現病人有上下頜不對稱的問題時，可趁著發育時的生長能力，利用一些功能性矯正器改善頜骨的問題；當發育完成後，便不能單靠矯正器改善頜骨了。

成年人都可以矯齒！

話雖如此，不少成年人仍會問：「我現在才進行矯齒會否太遲，年紀太大？」其實矯齒是沒年齡上限的！當然，大前提是病人身體及牙齒狀態要適合。

事實上，不少長者都會接受矯齒治療，但目的一般是協助牙齒修復，例如在植牙前或牙托修復前，將牙齒排列到合適位置，令效果更美觀，義齒的使用狀況亦可更理想。因此，自覺有需要就應向牙醫請教，而不用擔心年齡問題。

五類常見牙箍

箍牙是一個相對漫長的過程，因此選擇牙箍的決定不能輕視。隨著技術進步，現在有愈來愈多不同類型的矯齒牙箍出現，以下談談較常見的幾種（按圖）：

+ 19 + 18 + 17

1.金屬牙箍

較傳統的牙箍，直到今天仍是較為常用的方法。原理是先在牙面貼上矯正器（托槽），再紮上金屬弓絲（依靠橡筋或鐵線），令牙齒跟隨弓絲的回彈移動。

優點：價錢相對其他牙箍便宜

缺點：

-每顆牙都要貼上金屬托槽及弓絲，外觀上會給人「鋼牙」感覺

-日常活動一不小心，托槽或弓絲有機會令口腔黏膜受損

2. 自鎖式牙箍

原理與傳統牙箍相似，可算是傳統牙箍的改良版，因綑紮金屬弓絲時，不需用橡筋或鐵線，托槽內有精細的開關可以將金屬弓絲鎖實。

優點：

-減少弓絲與托槽之間的摩擦力，令牙齒移動時的不適較傳統金屬牙箍少

-於牙齒較凌亂的個案上，排齊牙齒的速度一般會較其他牙齒矯正器快

缺點：

-外觀上始終有「鋼牙」感覺

-價錢比傳統牙箍貴

3. 陶瓷牙箍

因為不少人對「鋼牙」望而卻步，因此陶瓷牙箍應運而生，其實原理與傳統牙箍相同，只是金屬物料換成了陶瓷。

優點：外觀上較金屬物料好看

缺點：

-摩擦力較大，有機會影響牙齒移動的速度

-陶瓷易碎，進食時不小心或醫生想調校托槽位置時，有機會弄碎托槽

-陶瓷比琺瑯質硬，若牙齒接觸到對面牙齒上的陶瓷托槽時，或造成牙齒磨損

4. 內箍

原理基本上是把傳統牙箍放在牙的內側，但此做法一般需由矯齒科專科醫生處理，亦有部分牙齒狀況不太適合，如咬合過深的情況未必適合內箍，因此相對不算普及。

優點：外觀上效果最好，他人基本上不會察覺到

缺點：

-價錢昂貴，可能達隱形牙套的2至3倍價錢

-金屬托槽及弓絲面向舌頭，對說話、進食影響較大，亦較易弄傷舌頭

5. 隱形牙套

原理與傳統牙箍不同，醫生會先於電腦規劃出矯齒過程及模擬成果，再據計劃預先訂製出專屬牙套，病人需於指定時間更換新牙套，一般一副牙套要戴7至14日（或由醫生視乎情況判斷），然後再換上新牙套，每副牙套都與上一副牙套都有輕微分別，要透過佩戴一系列牙套才可達至矯齒效果。

優點：沒有「刮嘴」問題，無論外觀及舒適度都比傳統牙箍優勝

缺點：

- 價錢較為昂貴

- 依靠病人自律，因每天除了進食、刷牙外，病人都要自覺戴上牙套，每日需佩戴20至22 小時，未達要求的佩戴時間可能會影響治療效果

矯齒不止戴牙箍

許多人以為矯齒就是戴上牙箍就完事，其實不然！過往很多個案需要脫牙，隨着技術進步及新工具的出現，以往必須脫牙的情況，現在不需脫牙都有機會解決到，但當然適合與否需依靠醫生的專業判斷。一般面型較為突出的人，有機會可透過脫牙、使用骨釘令唇齒、上下頜關係改變，進而影響鼻尖、上下唇的相對關係，改善面型，但這些改變難以預計；某些嚴重個案如上下頜不對稱、嚴重倒及牙或前牙開咬等，甚至可能需要進行顎骨手術。

有說箍牙猶如整容，事實上矯齒的確可能改變唇齒、上下頜等關係，從而影響面型，但效果因人而異。（Marek Studzinski/unsplash）

終於捱過矯齒治療，就等於大功告成？其實在矯齒後，病人仍然需要佩戴定位器，令牙齒不會「走位」，因為牙齒位置其實會受到外力的影響（否則的話矯齒便不可能了！），例如牙周組織、舌頭、嘴唇的力量，甚至日常生活習慣如張口呼吸、吹奏樂器等都會對牙齒施加力量，令它們偏離原來的位置，

佩戴定位器的時間會隨矯齒完成的時間減少，但此步驟絕對是矯齒的重要一環，不能忽視！不少成年人的矯齒個案，就是因為過去沒按時佩戴定位器，令牙齒移位，最終要接受第二次矯正。所以，一般情況下起碼要佩戴兩年，可以的話更建議一直佩戴下去，而其實到後期或只需在睡覺時佩戴就可，相信不會帶來太大不便。

牙醫張嘉熙（撰稿人授權提供）

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