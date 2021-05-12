消委會檢測｜15款天然成分驅蚊劑名單　 DEET免敏感頭痛9大須知

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-05-12 17:31

驅蚊在夏天十分重要，被蚊叮不但痕癢難耐，還有機會惹上由蚊子傳播的登革熱、日本腦炎和寨卡病毒。市面上有蚊怕水、驅蚊貼、手帶手環等，當中有什麼分別？聲稱天然和化學成分的驅蚊產品應該如何選購？哪些天然成分才有效？使用驅蚊劑又有什麼貼士？

消委會早前在超級市場、百貨公司、藥行、嬰兒用品專門店收集了69款較常見的驅蚊產品，包括化學或天然成分，進行檢測。

不少人認為使用天然成分的驅蚊產品較安全，不易敏感，但又是否如此？（區嘉俊攝）

不少人認為使用天然成分的驅蚊產品較安全，不易敏感，但又是否如此？消委會指一般驅蚊產品的天然成分有香茅油、檸檬桉油等，哪些才是有效的驅蚊成分？

有效驅蚊的天然成分

1.香茅油（citronella oil）

香茅油是從香茅草提取的天然驅蚊劑，在美國普遍認為安全，香味較強。雖然香茅是天然成分，但可能會輕度刺激皮膚、眼睛、喉嚨，引致咳嗽，長期或頻繁接觸可致皮膚過敏，加拿大政府認為不應用於嬰幼兒。

2.其他天然植物成分混合物

常見包括檸檬桉油（lemon eucalyptus oil）、檸檬草油（lemongrass oil）、雪松油（cedar oil）、大豆油（soybean oil）。美國環保局將這些成分列為「低風險除害劑」，但不等於絕對安全。使用時也可能會刺激皮膚，尤其在日曬時使用，某些植物成分會因接觸紫外線後引致皮膚過敏。

▼根據消委會檢測，含有上述天然成分15款驅蚊劑：（按圖👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

▼不過，消委會檢測發現，其中5款標示所含的植物油成分濃度少於10%，未必能提供長時間的驅蚊效能：（按圖👇👇👇）

3種驅蚊成分濃度效能更佳

除了天然成分，化學成分的驅蚊劑同樣見效。消委會引述美國消費者報告2019年中測試43款產品的結果，當中具一定濃度的避蚊胺、PMD、派卡瑞丁成分，其驅蚊效能不錯。

1.避蚊胺（DEET）含25%至30% 薄荷烷-3，8-二醇（PMD）含30%

避蚊胺（DEET）有一定刺激性，如使用的濃度過高，有機會令人頭痛、氣管收窄及眼睛腫痛等。一般來說，10%至35%濃度的DEET就已足夠，除非是在蚊蟲密集、或蚊怕水快速損耗的炎熱及極端潮濕的環境下，才需要選用50%以上的「避蚊胺」產品。美國兒科學會及加拿大健康局建議，兒童應使用DEET為10%以下的蚊怕水產品。而薄荷烷-3、8二醇（PMD）可能會刺激眼睛，不建議3歲以下兒童使用PMD。

美國消費者報告結果顯示，這濃度的驅蚊產品會提供較長時間的驅蚊效能，多於6.5小時。

▼消委會檢測中，含25%至30%避蚊胺的驅蚊用品：（按圖👇👇👇）

2.派卡瑞丁（picaridin）含20%

派卡瑞丁（picaridin）幾乎無色無臭，用於皮膚不會感到黏膩，較避蚊胺不易刺激皮膚。雖然含20%派卡瑞丁的產品一般有3至4小時的效能，但都有可能刺激眼睛，因此使用時需小心，美國和加拿大健康局分別建議2個月以下及6個月以下的兒童不應使用。

值得注意，含20%派卡瑞丁的產品一般有3至4小時的效能，但都有可能刺激眼睛。

▼消委會檢測中，含20%或以上派卡瑞丁的驅蚊用品：（按圖👇👇👇）

驅蚊劑的效用會隨時間消失，相隔多久要補用驅蚊劑？（VCG）

相隔多久要補用驅蚊劑？

驅蚊劑的效用會隨時間消失，根據美國疾病及控制預防中心，驅蚊活性成分少於10%的產品驅蚊能力有限，用後只能維持1至2小時，當大量出汗或游泳後便可能要重新使用驅蚊劑。

而防曬產品則可能1至2小時便要補塗，且防曬和驅蚊成分也可能影響皮膚吸收能力，不建議同時使用有防曬和驅蚊功效的產品。如果需使用防曬產品，應先用防曬產品，等待15至30分鐘後，乾透後才塗上驅蚊產品。

根據消委會提醒，使用驅蚊劑應注意以下事項︰

1. 一般驅蚊活性成分少於10%效能可維持1-2小時，應視乎情況及產品說明而補上驅蚊劑

2. 如需要同時使用防曬及驅蚊產品，應先塗防曬，待15-30分鐘後讓防曬產品完全吸收，才用驅蚊產品

3. 切勿直接將驅蚊劑噴於面上，應先噴於雙手，然後才用手塗抹於面上

4. 使用噴霧型驅蚊產品應在空曠地方噴灑，以免大量吸入。注意要遠離火遠及食物

5. 6個月或以下嬰兒不應用含有避蚊胺的驅蚊劑，用於兒童皮膚的濃度亦不應超過10%

6. 孕婦或授乳媽媽應使用避蚊胺濃度不多於30%的驅蚊劑，在接觸寶寶或餵奶前要徹底清潔雙手

7. 避免將驅蚊劑塗抹於傷口或敏感皮膚

8. 避蚊胺及IR3535可溶解膠質物品或某些合成纖維，如手部沾有以上成分產品，要留意膠質物件如︰相機、膠框眼鏡

9. 返回室內後，最好用梘液及清水洗淨兒童曾塗上驅蚊劑的皮膚

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