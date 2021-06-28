濕疹｜常塗類固醇皮膚萎縮？5招紓緩異位性皮膚炎搽藥前1步不能少

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-28 17:56

當季節交替，氣溫濕度改變時，就挑戰著人體最大器官——皮膚系統的平衡能力，尤其是異位性皮膚炎患者，更得承受皮膚乾燥、紅斑及極度搔癢等困擾。以下台灣食藥署告訴你異位性皮膚炎除了用藥之外，對改善症狀還能怎麼做。

了解「濕疹」和「癬」的異同：（按圖👇👇👇）

+ 17 + 17 + 17

相關文章：【濕疹】痕癢脫皮不傳染濕疹與癬5大差異 亂塗藥膏隨時惡化損肝

使用外用藥，記得要先「清潔雙手」

台灣食藥署指出，在治療異位性皮膚炎的藥品上，無論是醫生處方用藥或藥師、藥劑生的指示藥品，大多以軟膏劑或乳膏劑為主，少數為口服錠劑、外用液劑及滴劑。常見的藥品成分包括：可抗發炎、止癢及血管收縮作用的類固醇Betamethasone Dipropionate或Fluocinolone Acetonide，抗生素Gentamicin或Neomycin Sulfate，以及具止癢、止痛作用的抗組織胺Diphenylpyraline HCL。

使用外用藥品時，食藥署提醒，應先徹底清潔雙手，若患處周圍有髒污，也需清潔後再用藥。若長期使用外用類固醇，常見副作用為皮膚萎縮、長青春痘等，這些症狀多在停藥後可緩解。值得注意的是，各種藥品的注意事項不同，用藥前若有疑問，可向醫生、藥師或藥劑生提出，並遵循藥品仿單的使用方式、注意事項及保存方法。

▼注意保濕！異位性皮膚炎5生活建議（點擊下圖看清👇👇👇）

除了用藥來緩解不適，食藥署表示，日常生活中也有許多方法能紓緩如下：

1. 穿棉質且透氣的衣服。

2. 沐浴水溫不能過高。

3. 選成分單純、溫和的中性皂或沐浴乳。

4. 沐浴後要塗抹保濕乳液，維持濕潤。

5. 避開易過敏的食物。若皮膚已出現紅腫，應儘速就醫。

食藥署也強調，異位性皮膚炎病人在急性症狀發作時，皮膚會極度搔癢，情緒容易急躁不安，此時周圍親友的陪伴與體諒，對病人來說格外重要。病患能配合醫生的治療計劃，一定能逐步控制症狀，達到治療目標。

相關文章：玫瑰痤瘡｜毛孔大眼皮突酒糟皮膚炎7症狀 按摩保濕橄欖油紓緩7招

+ 5 + 5 + 5

相關文章：濕疹｜日日飲奶茶奶油包濕疹惡化！濕敷止痕4步忌高糖高脂戒蛋糕

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

異位性皮膚炎又發作！洗澡後3分鐘內快做這件事 勤寫「食物日記」不踩雷

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」