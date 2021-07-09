蜱蟲咬人｜女嬰被叮以為生瘡撥見蟲腳！嚴重會致命預防7招噴這樣

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-07-09 22:12

蚊叮蟲咬好像很平常，尤其夏天行山或郊遊時更屬閒事。不過，若被蜱蟲看上了，作為「獵物」，後果可大可小。內地有嬰兒及小童被蜱蟲叮咬頭部須送院治理，幸而及早發現沒有大礙。被蜱蟲叮咬後會出現紅腫、皮疹或瘀斑等，並有發燒、噁心、嘔吐及食慾不振等情況，若情況嚴重更會引致血小板及白血球減少、多重器官衰竭危及生命。日常應如何避免被蜱蟲叮咬？被蜱蟲叮咬後該如何處理？

江西南昌1名剛出生4天的女嬰，頭部突然出現1顆痘痘，撥開發現竟是一隻有腳的蜱蟲，即送院治療。（《江蘇公共新聞》影片截圖）

據內地傳媒報道，江西南昌1名剛出生4天的女嬰，頭部突然出現1顆痘痘，撥開發現竟是一隻有腳的蜱蟲，隨即送院治理，將蟲子取出。此外，遼寧亦有1名2歲男童和家人到當地森林公園行山，其間走入草地內玩耍，結果被蜱蟲叮咬，5天後才被家人發現！

▼蜱蟲叮咬兩名小孩及女嬰，雖然及早發現並無大礙，但蜱蟲也吸飽血，脹大至數十倍，非常可怕！（按圖👇👇👇）

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蜱蟲是什麼？

每年5月至11月都是蜱蟲出沒季節，香港昆蟲學會會長饒戈接受《香港01》訪問時曾表示，蜱蟲形狀橢圓，表面呈現紅褐色或灰褐色，從芝麻粒到米粒大小不等，但吸血後，其體積最大可以膨脹100倍。蜱蟲是媒介生物，可傳播病毒、細菌、寄生蟲使人患病。急性傳染病「新布尼亞病毒」，主要媒介便是蜱蟲叮咬，感染後更可人傳人，患者會出現發燒、血小板減少，損害多個器官功能。

▼大家日常如何避免被蜱蟲叮咬呢？進行戶外活動時，又應採取什麼措施？如不幸被蜱蟲叮破，又應怎樣處理呢？（按圖👇👇👇）：

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被蜱蟲叮咬有什麼病徵？

蜱蟲身上有病毒及分泌神經毒素，被蜱蟲叮咬後多會出現紅腫、皮疹、水皰或瘀斑，並有噁心、嘔吐及食慾不振等情況，以發燒伴隨血小板及白血球減少為主要症狀。



北部戰區總醫院燒傷整形科醫生劉中波曾在報道中指出，被蜱蟲叮咬最嚴重是出現血小板減少綜合症，有1至2周潛伏期，發病後會影響全身凝血功能及損害器官功能，危及性命。

蜱蟲如何走到人身上？

蜱蟲一般棲息在草叢或植被茂盛的山區和丘陵地帶、森林等野外環境，也多存在於城市的大型公園、植物茂盛地區。當人類、動物經過，就會趁機攀附身體「大快朵頤」，未有適當防護且經常接觸野外環境，都是感染高風險族群。

被蜱蟲叮咬後，該如何處理？

一旦發現被蜱蟲叮咬，不建議用火燒、拍打、塗抹凡士林等方式處理身上的蜱蟲。《央視網》報道指，蜱蟲身體碎掉後，體液也可能導致感染，其次這些方式有可能進一步刺激蜱蟲在你的皮膚上愈鑽愈深，甚至「頭部」留在皮膚裡。

正確的處理方法：

用小鑷子貼近皮膚的位置輕輕夾住蜱蟲頭部，垂直皮膚方向把蜱蟲拉出，隨後用碘酒或酒精消毒被叮咬的部位，減少感染病毒機會，若懷疑出現症狀，應馬上求醫。

如何預防被蜱蟲叮咬？

▼《台灣衛生福利部疾病管制署》製作的短片中，提醒若行山或到郊多草叢地方，要做好防護措施（按圖👇👇👇）

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1 把自己皮膚好好遮蓋包緊，如穿長袖衣褲、長筒襪、手套等都要用上

2 可以把褲管也紮入襪子裡，令蜱蟲不得「其門而入」

3 不要在田裡赤腳，或穿涼鞋在草地上行走

4 避免在蜱蟲有機會棲息地如草地、樹林等環境中長時間坐臥。

5 衣服及裸露皮膚位置，使用含有派卡瑞丁（Picaridin）、驅蚊酯、檸檬桉油等成分的驅蚊劑，令蜱蟲不敢靠近

6 從郊外樹林等地回家後要馬上清潔身體，更換衣服，避免無意中將蜱蟲帶回家

7 從草地回來，如出現發熱、叮咬部位發炎破潰及紅斑等徵狀，要及時就診

（資料來源：《台灣衛生福利部疾病管制署》、《央視網》、《台灣衛生福利部疾病管制署》、《台灣衛生福利部疾病管制署》）

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