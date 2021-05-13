行山小心！2歲童被蜱蟲叮咬　5天後脹大數十倍變肉球　取出仍活着

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-13 08:00

帶小孩行山一定要小心！遼寧2歲男童日前和家人到當地的森林公園行山，又走入草地內玩耍，結果被蜱蟲叮咬。男童一開始不懂表達不適，直至被咬後5天才被家人發現後尾枕長出「肉球」，蜱蟲當時還會動。醫生指蜱蟲叮咬後已在他的頭吸了5天血，身體「脹大幾十倍」，要做手術切除部份皮膚及肉將蜱蟲取出，取下來時還是活着。被蜱蟲叮咬後果可大可小，醫生除介紹應急做法外，還提醒在蜱蟲5月至11月的活躍期時，行山不要走入草叢及森林地帶，還要留意衣着。

遼寧2歲男童行山時被蜱蟲叮咬，5日後腫成1個肉球。（微博影片截圖）

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遼寧撫順1名2歲男童在5月1日和家人到當地森林公園遊玩，男童行程中除了行山還有走入草地遊玩，回家時他偶爾會抓癢，不知道自己已被蜱蟲叮咬。家人之後不時見到男童抓自己後尾枕，說感覺不舒服，直至5月5日，男童舅父發現其後尾枕的頭髮裏有1個奇怪「肉球」，嫲嫲懷疑是蜱蟲叮咬馬上帶他求醫，惟當地醫生推斷蜱蟲已依附他5天難以處理，幾經波折要由撫順去沈陽求醫。

北部戰區總醫院燒傷整形科醫生劉中波稱，男童送院時頭部蜱蟲仍然活着，「後腦勺皮膚紅腫，蜱蟲已經有大米粒一般大」，相信已經連續吸血5天，蟲子身體大了幾十倍。從男童嫲嫲展示照片可見，蜱蟲鑽入兒子後尾枕形成核突肉球。

蜱蟲已經變得很大，醫生要做手術將蜱蟲位置附近的皮膚和肉切去一小部份，以便將蜱蟲取下來，取出時仍活着。他又透露，燒傷整形科每年會處理約10宗蜱蟲叮咬個案，主要都是成年患者，但今次患者只有2歲屬於最年輕病例。由於蜱蟲專門叮咬皮膚薄弱及有毛髮覆蓋部位，所以病人被叮咬後也不易發現，正常成人在被吸血一陣子後會察覺，但患者只有2歲，可能不懂向家人表達。

每年的5月至11月都是蜱蟲出沒季節，牠們會在動物身上繁殖，由於只有芝麻大小咬人又不痛不癢，愛叮皮膚薄弱或有毛髮遮蓋位置，初時較難發現，劉醫生建議行山時最好穿長袖衣服和戴帽子，大人要照顧好孩子，別讓他們入茂密樹林和草地停留遊玩。

蜱蟲吸管有倒勾不容易取下，劉醫生建議被蜱蟲叮咬後，不要直接用手將牠扯出或拍死，因為蜱蟲身上有病毒及分泌神經毒素，被咬部位除會出血、水腫、出現炎症反應外，還可能出現繼發性感染，最嚴重是出現血小板減少綜合症，有1至2周潛伏期，發病後會影響全身凝血功能及損害器官功能，危及性命。

民眾被咬後，可以用酒精或石蠟處理，因酒精可以麻醉蜱蟲令牠自行脫落，石蠟可封閉蜱蟲所在空間，令其窒息死亡。

有內地皮膚科專家也指，本身容易過敏的人被蜱蟲叮咬後可能會出現休克，還可能出現1種叫紅肉過敏綜合症的皮膚過敏，原本對牛肉等紅肉沒過敏的人被蜱蟲叮咬後突然出現過敏，他又特別提醒，即使民眾自己順利取下蜱蟲，也應到醫院消毒及檢查；如果是刺入皮膚深處，千萬別自行處理，應馬上求醫。

（綜合）

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