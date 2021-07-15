角蛋白睫毛│胡亂美睫隨時影響視力 眼科醫生和你剖析美睫風險

一雙明眸是提升女性魅力的關鍵。以往提到眼妝，總會先想到眼線、眼影、睫毛膏或是假睫毛，但隨著美妝技術愈來愈進步，現在美容院已可提供「植睫毛」和「角蛋白睫毛」等美睫服務。這些美睫服務能讓睫毛於一段時間內增長及保持上翹，使女士們不用塗睫毛膏或戴假睫毛，亦擁有化妝後的效果，方便不少愛美但又忙碌的女性，因此愈來愈多女性去美容院時都會嘗試這種服務。本文請來香港註冊眼科專科醫生李熾禮醫生，解釋這些美睫服務的原理及背後存在的風險，讓我們追求美之餘，也要顧及靈魂之窗的健康。



究竟「植睫毛」及「角蛋白睫毛」背後是什麼原理？兩者又存在什麼風險？曾經有新聞提及有女士的原生睫毛因而全數脫落，甚至受到細菌感染而令眼睛受損。現時香港並沒有法例規管這些服務，美容院為了促成生意，亦未必會主動告訴你一些真相。

美睫服務方便不少愛美但忙碌的女性，但背後的風險未必人人知曉。 (圖片：canva.com )

植睫毛有機會增加睫毛掉落 亦可能導致敏感和發炎

李醫生表示植睫毛是用專用膠水，把假睫毛逐條黏貼在真睫毛上，令睫毛更長更濃密，雙眼看起來更明亮。由於假睫毛是貼在真睫毛上，因此會為真睫毛帶來一定的重量負擔，一個隨意的捽眼動作亦會拉扯黏貼在真睫毛上的假睫毛，令真睫毛容易脫落。由於假睫毛是黏貼在真睫毛上，會隨著真睫毛的生長週期而脫落，因此一般植睫毛可維持六至八星期。除此以外，植睫毛過程中所用的膠水是化學物品，如果不慎接觸到眼睛表面有可能會引起眼表面敏感、結膜發炎或角膜潰瘍。如果長期植睫毛，有機會造成睫毛清潔護理上的困難。睫毛的根部如清潔不足，有機會引起細菌滋生、眼瞼緣發炎，或增加引起麥粒腫（ 眼瘡）的風險。

植睫毛有可能會引起眼表面敏感、結膜發炎或角膜潰瘍。(圖片：canva.com )

角蛋白睫毛藥水使用不當 可引致角膜受損

另一種受女士歡迎的角蛋白睫毛其實是用藥水令睫毛造成捲曲上翹效果，而角蛋白溶液可令睫毛變得有光澤。事實上，令睫毛造成捲曲效果的藥水成份類似電髮用的溶液，本身可能包含一些化學成份，如巰基乙酸鹽（thioglycolate salt）或雙氧水(hydrogen peroxide)等成分，這些成份本身可帶有鹼性或酸性，若不慎接觸到眼睛，可造成化學性受損例如角膜潰瘍。而使用這些化學成分，有機會引起眼部皮膚或眼表面敏感及發炎，因此歐盟曾建議市民不要輕率自己使用這些產品於睫毛上，怕市民自己不當使用會造成併發症，歐盟亦因此建議市民如需要進行這些睫毛美容療程要找有關美容專業人士作此療程。另外長期使用令睫毛上翹的化學物品亦有機會引致睫毛本身容易折斷和脫落。

角蛋白睫毛有機會對眼睛造成化學性受傷。 (圖片：canva.com )

留意睫毛不正常脫落 有問題應及早求醫

睫毛脫落是正常的自然現象，眼睫毛一般約6至10星期會自然脱落，人體上眼睫毛約有150條，下眼睫毛就約80條，而正常每天約有1至5條眼睫毛脫落，多於此數便可能不正常。「睫毛不正常脫落的原因可分為局部或全身性，局部可能是美容產品成份的刺激或損害，及眼臉緣發炎或皮膚癌所引起；全身性原因包括自身免疫系統疾病，如斑禿或甲狀腺毛病等。」

有傳言指修剪睫毛可剌激令它變得更長，李醫生笑言這說法並沒有醫學根據，大家切勿胡亂嘗試。

傳言指修剪睫毛可剌激令它變得更長，李醫生提醒這說法並沒有醫學根據 (圖片：canva.com )

美睫服務看似簡單，但實質潛在一定的風險。現時香港對於美睫服務所採用的療程和藥水沒有標準和監管，療程所用的藥水本身亦未必詳列或註明所用的化學成分。李醫生建議市民在接受相關療程和產品前，應盡量向有關美容專業人士了解清楚所使用的物料和療程。市民對美睫服務的程序和藥水有懷疑，應考慮清楚是否接受該療程，如療程之後有眼睛不適便要盡快找眼科專科醫生求醫。

李熾禮醫生，香港註冊眼科專科醫生（照片由醫生授權刊登）

Source:HK01