坐骨神經痛｜行路斜坐低痛腳趾公上翹難7症狀　４式紓緩趟下抱膝

許多長輩一旦出現下背、屁股痛，就會認為自己是坐骨神經痛，但你知道嗎，其實坐骨神經痛並不是一個病名，它是一種坐骨神經被壓迫之後的症狀，如果有坐骨神經痛，就醫時該掛哪科，以及常見的症狀有哪些呢？讓我們一起來看看。



台灣光輝診所復健科醫師許嘉麟曾提到「比如肩痛是症狀，診斷可能是五十肩，然後用擴張術來治療，坐骨神經痛也是症狀，診斷可能是腰部椎間盤突出，做微創手術就是治療。」

許嘉麟也說，因為許多人可能印象中只有坐骨神經痛，就把所有下背痛、屁股痛都自己判斷為「坐骨神經痛」，但壓迫到神經會有特殊的症狀，除了痛之外，還會覺得酸麻、或是怪怪的，這樣是坐骨神經痛的機率才大。

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坐骨神經痛不是「病名」是症狀！

坐骨神經痛是一種坐骨神經被壓迫之後造成的「症狀」，是用來描述一種下背痛的通俗名稱並不是病名。坐骨神經痛通常發生於腰椎的椎間盤突出，導致壓迫到腰椎的神經所引起的疼痛。若要詳細區分的話，可分為以下兩個類別。

1. 骨頭壓迫：腰椎椎管狹窄症、骨刺、椎間盤突出、腰椎退化症、骨腫瘤、骨折等。

2. 肌肉壓迫：外傷，或是臀肌、大腿肌、小腿肌壓迫，過瘦、短期內體重減輕過多，讓臀部的脂肪與肌肉層太薄、壓迫到神經。

一般在發病的前期，只是會偶發的感覺下肢短暫疼痛，慢慢地痛覺會擴大、擴張，從腰部到臀部甚至是大腿。痛感也會從間接性的疼痛轉為持續性的疼痛。

坐骨神經痛常見症狀+4個動作紓緩不適（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 走路偏斜，走一走會軟腳

2. 合併有大腳趾無力，無法上翹

3. 麻木感、刺痛感

4. 感覺異常，穿鞋穿褲子時，兩隻腳的感覺不太一樣

5. 下背痛

6. 腰、屁股、腿感覺疼痛，尤其是坐下時更明顯

7. 有針刺般、燒灼感延伸到整條腿



哪些人容易坐骨神經痛？

老年人的脊椎容易有所變化，因此坐骨神經痛的患者群，通常大多超過50歲，不過如果像是經常搬重物的職業或是開長途車的司機，因為常負重或是久坐，可能30至50歲之前就開始有坐骨神經痛的狀況。另外，像是肥胖者或是長時間久坐、姿勢不良者以及糖尿病患者，也容易有坐骨神經痛的症狀。

坐骨神經痛伴隨這些症狀 應立即就醫

如果出現坐骨神經痛，並伴隨以下4種症狀時，應該要儘速就醫：

1. 坐骨神經痛同時伴隨尿失禁

2. 坐骨神經痛逾一星期

3. 突然非常痛，肌肉無力到沒辦法活動

4. 是因為外傷原因而感到疼痛，例如：車禍、跌倒等意外。



坐骨神經痛該看哪科？

一般坐骨神經痛，會建議掛骨科或是復健科，不過如果像是脊椎癌、骨盤癌或是脊髓癌的患者，也會有坐骨神經痛的症狀，就應該要掛腫瘤科。

坐骨神經痛治療方法

一般坐骨神經痛的治療方式，除了平躺休息或伸展運動、改善姿勢外，還以冷、熱敷的治療，患者剛發作時，可以冷敷痛處，兩三天後可改為交替冷熱敷，而藥物治療也是常見的治療方法。

預防坐骨神經痛的4個習慣

要預防坐骨神經痛，我們可以從日常生活習慣開始做起，像是工作或是唸書時，坐姿要保持端正，不翹二郎腿，並避免搬重物以及做過度激烈的腰部運動，另外，維持標準體重也能避免增加腰部負擔。而像是床墊的選擇，過軟或過硬都不好，軟硬適中才能預防坐骨神經痛的發生。

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4個動作紓緩坐骨神經不適

除了看醫生，也可以先透過適當的訓練，來幫助減緩坐骨神經痛疼痛。

以下帶你了解4個動作幫助紓緩疼痛。

1. 仰臥起坐：仰臥，屈膝成90度，雙手交叉貼於胸前，收緊腹肌抬起上身。

2. 平躺抱膝：仰臥，屈膝靠近腹部。 雙手抱小腿前側，盡量的將腳往胸貼近。

3. 眼鏡蛇式：手掌支撐於胸部兩側，手撐地使上半身抬離地面。

4. 臀橋：平躺屈膝，腳與肩同寬。抬起骨盆至上身和大腿成一條線，保持2秒後放下骨盆。



以上動作皆做10次，若身體有不適，請暫停動作避免造成更大的傷害。如果要解決坐骨神經痛，最主要的是找到病因，才能從根本解決問題喔！

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