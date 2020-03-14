【腰痛】椎間盤突出因長期趴睡蹺腳引致？點企點坐防腰痛6大須知

腰痛發作很痛苦？腰痛成因廣泛，腰椎間盤突出就是常見導致腰痛的原因之一，主要涉及長期勞動和錯誤姿勢，而且坐姿、站姿、睡姿通通關事！腰痛只是腰椎間盤突出的症狀之一，部分情況更可能會出現坐骨神經痛、失禁等其他問題。由註冊脊醫汪家智撰文講解腰椎間盤突出的成因，並教大家如何糾正姿勢！撰文：註冊脊醫汪家智

腰痛可能由「腰椎間盤突出」引致？此問題其實在中年人士當中很普遍，尤其在30至50歲的男性最常見，原因是不少人已投身社會一段長時間，而無論是需要長期在辦公室坐着的白領族，抑或是要進行大量體力勞動的藍領族，在工作中都有機會遇上導致腰椎間盤突出的風險因素。

腰痛其中一個常見成因是腰椎間盤突出。（Larm Rmah/unsplash）

腰椎間盤突出的成因及影響（按圖）：

+ 18 + 17 + 16

腰椎間盤，其實是指每兩節腰椎間的軟骨，其形狀像圓盤，由一層層的纖維環包圍著，中央是髓核。椎間盤的功能是承擔上、下椎骨之間的壓力，讓骨與骨之間保持一定的距離，有吸收震盪的作用，令我們可靈活運動，減輕震盪對身體的傷害。

常勞動、錯姿勢屬高危因素

腰椎間盤為何會突出？當椎間盤開始退化，椎間盤的纖維環就容易出現破裂，髓核組織會從破裂處突出，壓住脊椎神經。椎間盤突出最容易發生的兩個地方是腰椎第四與第五節之間，以及腰椎第五節與薦椎（即尾椎對上的一節）之間。常見增加腰椎間盤突出的原因：

1. 正常勞損（尤期長期搬動重物、經常長時間走路）2. 意外受傷 3. 長期姿勢不正確 - 坐姿：蹺腳、上身向前傾、坐沙發時整個人側向一邊 - 站姿：重心側向其中一邊 - 睡姿：趴着睡、像蝦米般蜷曲身體

（Vladislav Muslakov/unsplash）

可致坐骨神經痛、失禁

腰椎間盤突出愈早開始治療愈好，因為早期時突出狀況一般較輕微，壓着神經線的情況也較少，若延誤治療則有機會引致以下各種問題：

1. 坐骨神經痛、腳痺或腰痛2. 觸感及肌力失調，如平日走路1小時沒有問題，忽然走15分鐘便感到雙腳疲累，或觸摸物品時覺得麻痺、沒有感覺3. 走路時拖着腳 4. 身體要維持直立的姿勢愈來愈困難 5. 軟骨壓向馬尾神經而引致失禁（屬於非常嚴重的情況，要盡快做手術減壓）

不一定要做手術？

及早接受治療另一好處，就是可用減壓治療等非手術方式改善，到病情惡化後就可能要動手術才能處理，而手術難免有較高風險。減壓治療可透過簡單步驟，紓緩椎間盤突出的症狀，治療時間視乎症狀和嚴重程度，過程大致如下（但不建議患者在家自行做，應由醫生、脊醫或物理治療師負責，會較準確和安全）：

1. 患者面部向下俯伏在治療床，雙腳會被穩定2. 脊醫會把一隻手放於椎間盤突出的脊椎位置，接觸點是手掌和脊椎骨的棘突（即脊椎骨後方正中突出的地方），另一隻手則放於位於床尾的把手3. 脊醫會將把手慢慢向下壓，並停留5-10秒，重複10至20次不等；此動作可令脊椎拉向後和向下，令椎間盤產生負壓，減少突出的椎間盤

正確姿勢有貼士！

預防腰椎間盤突出，除了減少勞動，最重要是經常保持正確姿勢，尤其我們日常有大量時間都在站立或坐着，更加要注意以下貼士（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

坐姿

1. 把椅子調節好高度，坐著時把背部完全靠向椅背，不要讓上身向前傾

2. 不要坐太軟或中間凹陷的椅子

3. 坐時把雙腳平放在地上，膝部略高於臀部少許，如發覺腳不能碰地，可放一個盒子令雙腳平放

4. 每30分鐘離開椅子站起來走走

站姿

1. 站立時盡量不要長時間把身體重心側向一邊

2. 最好每數分鐘變換姿勢

註冊脊醫汪家智（撰稿人授權提供）

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