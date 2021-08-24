血液循環｜增微絲血管減心臟病風險　手指操+3食物增微血管忌燒肉

心臟病、糖尿病皆與血管健康出現問題有關，護心其實要由保護血管開始！日本有專家指，只要增加微絲血管，便有助全身血液循環更暢順，減少患心血管疾病的風險，還教授大家一些動作和飲食等方法，如何增加微絲血管。



改善血液循環先增微絲血管

日本大阪大學微生物研究所高倉伸幸教授，在節目《健康原因知多啲》中表示，其實想改善血液循環，首先要增加微絲血管，他找來3位男女接受一星期的實驗，靠運動、飲食雙管齊下，結果證實體內微絲血管的數量增加了一半以上。

微絲血管是透過內皮細胞拼湊組合而成(《健康原因知多啲》截圖)

微絲血管功效

微絲血管是透過內皮細胞拼湊組合而成，高倉伸幸教授解釋，健康的微血管透過內皮細胞間的隙縫，對細胞傳送氧氣、營養。若其中一個細胞剝落，便會失去血管壁支撐力，甚至會擴大到其他內皮細胞，導致氧氣、營養從微血管中滲漏，令微絲血管前端無法繼續正常運輸，便會消失成為幽靈血管。

▼血管幽靈化會導致脫髮、骨質疏鬆外，還有什麼影響？哪些人士最高危？（按圖👇👇👇）

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血管幽靈化健康影響

1.動脈硬化

2.肝功能低下

3.骨質疏鬆

4.服用藥物的藥效減低

5.掉髮

6.虛寒體質

7.產生皺紋或鬆弛，加速肌膚老化



血管幽靈化高危人士：

1.食量大

2.容易感到喉嚨乾澀

3.不運動

4.吸煙

5.高血壓

6.白天常感到疲倦

7.年紀較大



同場加映：下肢周邊動脈阻塞常見症狀 （按圖了解👇👇👇）

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增加微絲血管方法

節目中金澤醫科大學準教授赤澤純代教大家可透過按摩和飲食習慣增加微絲血管。

▼增加微絲血管3種按摩法（按圖👇👇👇）

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1.按摩耳朵



沿外耳一邊拉一邊扭動，兩邊按1分鐘，每日按2次，力道覺得少痛但舒適即可，按到變紅令臉頰感溫暖。

2.按手指



按壓每隻指甲兩側，再上下按壓，每隻手指按約40秒，10隻手指開合5次。然後輕掃手腕的皮膚，血液可回流至心臟，每日可做2次。

3.按摩腓腸肌（小腿後位置）



腓腸肌集中下半身大量微絲血管，刺激下半身血液流動，腳掌向下向下郁動可收縮腓腸肌，每日做20下即可。

▼按摩外，赤澤純代還推介了一些有助增加微絲血管食物（按圖👇👇👇）

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1.肉桂



含「Tie2」活性化物質，有助鞏固血管壁細胞，防止血液滲漏、血管幽靈化，一日進食0.6克即可。建議配搭紅茶、奶茶、香蕉多士、咖喱亦可。

2.長胡椒 （蓽茇）



同樣含有活性化物質「Tie2」，能維持血管健康。

3. 南非博士茶



有助降血脂、降膽固醇及軟化血管、維持心臟健康、預防糖尿病。

赤澤純代同時亦提醒大家有一些食物不宜進食，如經常進食燒肉，燒焦表面含AGEs物質，會對血管中的RAGE物質產生反應，細胞受不同刺激，令人體進入被攻擊狀態。血管、肌肉、肌膚等由蛋白質構成的組織變性，結果血管加速老化，同時提高患糖尿病、動脈硬化等風險。

血管老化有得睇？

血管使血液有效循環，把細胞必須的氧氣與營養送達體內各處，將人體不需要的二氧化碳和代謝廢物排出。若血管老化會令全身的器官功能變差，容易引起眼中風、腦中風、高血壓、心臟病、心肌梗塞及糖尿病等。

《健康2.0》節目中，心臟科專科醫生林承箕指，臨床上曾遇到有些血管年齡比真實年齡大很多的個案，約30歲的病患覺得記憶力開始衰退、腦脹、後腦杓緊、怕冷、走路會喘。節目中亦教大家做一個快問快答，評估你的血管年齡。

▼血管年齡自我檢測👇👇👇

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另外亦有一個方法可以測試自身血管的好壞。

握緊拳頭30秒之後手掌皮膚顏色泛白，一旦鬆開拳頭後如果在3秒內手掌馬上恢復為正常的膚色，就代表心臟血管彈性很好，沒有嚴重阻塞的問題。如果連指尖也很快變回紅色，就代表血壓的狀況也很正常。

如果要花5秒以上才能恢復原來的膚色的話，就代表血管彈性可能不好，就要當心是不是有動脈阻塞或硬化的情況。

（資料來源：健康原因知多啲）