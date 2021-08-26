疤痕增生｜傷口免留痕戒咖啡不是戒豉油？5類營養促癒合多吃番茄

不想傷口留疤要戒豉油？坊間一直流傳進食豉油等深色食物，會導致傷口有印或生成疤痕，但皮膚科專科醫生陳厚毅指。真正會令傷口癒口不良的，原來不是豉油，而是另一種你以為有益的湯水！營養師還推介5類食物，有助傷口快速癒合。



傷口為什麼會結疤？

據皮膚科專科醫生陳厚毅解釋，疤痕組織增生一般是因為皮膚受損時，創傷位置癒合的反應較大，出現不規則的增生，從而形成隆起的疤痕。

▼過去亦有不少女星受傷後，一度在外觀上留下疤痕（按圖👇👇👇）

+ 5

「有傷口食豉油會留印結疤？」

皮膚科醫生及營養師均直言，暫未有充足實證直接證明上述說法，而陳厚毅醫生則表示，不建議接受手術後的病人直接飲生魚湯或咖啡等，因有機會造成傷口癒合不良的情況。

▼同場加映：傷口感染可能引起的症狀（按圖👇👇👇）：

手術後或有傷口忌吃食物

1. 生魚湯



食豉油等深色食物雖然未必會導致疤痕產生，但陳厚毅醫生指有臨床研究顯示，病人如在手術後飲用生魚湯，傷口的確有機會出現俗稱「肉芽」的病態疤痕增生情況。他估計魚類含有的高蛋白質，會令皮膚纖維細胞過度活躍，從而過量製造膠原，促使疤痕生長，因此醫生不會建議病人在接受手術後飲用生魚湯。

2. 咖啡



此外，他又指由於咖啡因容易影響血液循環，本身亦具刺激性，亦有機會令傷口出現充血、發癢的情況，繼而造成癒合不良。

3. 朱古力

凡含有咖啡因的食物，除了咖啡，可可、朱古力亦應盡量避免食用。



同場加映：阿嬌眉骨蜈蚣疤｜傷口防發炎留疤切記3件事戒燒鵝？幾時濕水？

促進傷口癒合5大營養

▼在傷口癒合方面，澳洲註冊營養師劉惠汶(Vivien)表示，進食含有以下營養的食物，有助促進傷口健康癒合（按圖👇👇👇）：

+ 6

1 維他命A



攝取充足維他命A有助增加傷口於發炎期所需的白血球細胞數量，有助表皮細胞形成。動物肝臟（如豬膶）、雞蛋、芝士、牛奶、乳酪類等含豐富維他命A。

橙黃色及深綠色的蔬果如紅蘿蔔、番茄、菠菜、西蘭花等含豐富beta-胡蘿蔔素，可於體內轉化為維他命A。

2 維他命C



攝取充足維他命C對傷口癒合的增生期及重整期尤其重要。根據中國營養學會的建議，18至49歲成年人每日的維他命C建議攝取量為100毫克。

番石榴的維他命C含量高金奇異果一倍，平均1個55克番石榴已含125毫克維他命C，達至成人全日維他命C建議攝取量。富含維他命C食物，還有檸檬、橙、奇異果、黃紅色燈籠椒、西蘭花、羽衣甘藍、苦瓜等。

3 鐵質



鐵質有助身體製造血紅素，以運送氧氣到傷口部位的細胞作癒合過程。根據中國營養學會的鐵質推薦攝入量，一般成年女性（50歲以下）每日建議攝取量為20毫克，男性為12毫克。膳食中的鐵質主要分為血紅鐵及非血紅鐵。

血紅鐵主要來自動物食物來源，包括牛肉、豬膶、蠔、蜆等，而非血紅鐵則主要來自植物食物，如菠菜、黑木耳及紅腰豆等。動物性鐵質較易於體內吸收及運用，吸收率可達致15-35%，而植物性鐵質一般少於10%。維他命C有助植物性鐵質吸收，建議進食高鐵質植物性食物時可與含豐富維他命C的食物一起進食。

4 鎂質



鎂質可協助皮膚組織更新。含豐富鎂質的食物包括南瓜籽、奇亞籽、杏仁、菠菜、腰果、花生、薯仔及香蕉等。

5 鋅質



鋅質協助皮膚細胞的代謝及更新。含有豐富鋅質的食物包括生蠔、肉類、牛奶、乳酪、芝士等。

飲水助傷口癒合？

除了以上營養成分外，攝取充足流質亦有助氧氣及營養素傳遞至傷口部位，促進癒合過程。

一般成人的每日建議流質攝取量為每公斤體重攝取約35毫升流質，包括清水、清湯、清茶及奶類等。

盡量減少食「游離糖」？

攝取過多高糖高熱量食物有機會令體內的糖分與膠原蛋白結合形成糖化終產物advanced glycation end product (AGEs)，令皮膚細胞更新力下降，減少彈性。血糖水平過高亦有機會減慢傷口癒合速度。根據世界衞生組織的定義，添加糖、糖漿、蜜糖、果汁及果汁濃縮劑均屬「游離糖」(free sugar)。

成人每日的游離糖攝取量應少於其總熱量攝取的10%。以每日攝取2,000千卡的成人為例，其每日游離糖攝取量應少於50克，相等於12茶匙糖。

不過，Vivien強調，有慢性或嚴重傷口人士有機會需要增加熱量或營養素攝取，建議先諮詢家庭醫生或註冊營養師。

澳洲註冊營養師劉惠汶。（受訪者提供）

同場加映：【鯁喉】3日3宗鯁喉亡！鯁親拍背燙傷敷冰？家居急救一定要識

傷口忌沾水及暴曬

除飲食外，陳厚毅醫生亦提醒，受傷後如果不想有疤痕，首要留意個人護理。避免劇烈運動、游水等會沾水的活動，保持傷口清潔，以減低發炎的風險；另外，如傷口曬得太多或會造成刺激使色素沉澱，故要做好防曬工夫，同時避免挪開傷口的結焦組織，影響傷口癒合。

不過萬一疤痕不幸已形成，一般會根據疤痕類型作治療，如疤痕類型只屬色素問題，會建議病人塗搽褪色藥膏，或更進一步進行果酸治療。如疤痕表面呈凸起狀，醫生會在患處注射類固醇，又或用冷凍治療，但他亦坦言：「治療很多時候只可改善情況，要100%復原則較為困難。」

香港皮膚科醫生陳厚毅

▼同場加映： 遇上流血、燙傷、損傷等意外，應如何處理？救護車來到前，我們還可以做什麼？學會基本急救知識，救人救己！按圖👇👇👇 ）