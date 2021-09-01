新冠疫苗｜打針後要避免做這四件事　多食五種食物增強抵抗力

截至8月30日首劑新冠疫苗的接種率已超過六成，政府期望9月底可達致7成接種率的階段性目標。隨著疫苗的人數不斷增加，市民的關注點開始從對疫苗副作用的擔憂，轉為關心如何令疫苗保護率得以提升。有醫學研究指，雖然單靠補充某一種營養素是無法增加疫苗效力，但均衡營養卻是有助提升疫苗保護力，對健康百利而無一害。本文將探討完成接種後的十四天期間，應多吃甚麼食物，從而加強疫苗功效，以及不應做的事項，並拆解打針後是否不應喝茶或咖啡的謎團。



隨著疫苗的人數不斷增加，市民的關注點開始從對疫苗副作用的擔憂，轉為關心如何令疫苗保護率得以提升。（圖片：geneonline）

打針後可多吃五類食物 有助抗發炎、提升免疫力

不管選擇接種哪種疫苗，基本上都需要補充足夠的水分、均衡營養及作充分休息。雖然疫苗效果與單一營養無直接關係，但注重飲食有助增強健康，確保疫苗發揮最大作用。以下五類食物具有顯著的抗發炎、提升免疫力作用，可在接種新冠肺炎疫苗後多吃。

第一類是「含豐富胺基酸、精胺酸」的食物，例如雞湯、魚湯、大骨湯等湯水，有助抗發炎。雞肉經燉煮後，會化成雞湯中的胺基酸，比直接吃雞更容易讓身體吸收，迅速補充元氣。

第二類食物是「十字花科蔬菜」，例如西蘭花、椰菜、椰菜花、羽衣甘藍等，它們含豐富花青素，能抑制自由基，使作為身體免疫細胞之一的白血球免於被自由基所破壞，從而預防疾病。此外食用蔬菜時最好煮熟，比起生吃更有助消化、促進營養吸收。

第三類是「含豐富Omegs-3」的食物，例如三文魚、綠茶、薑黃。三文魚一向是Omega-3的代表食物，不過三文魚有寄生蟲問題，最好煮熟後才進食；而綠茶內含兒茶素多酚類，是強大的抗氧化劑，同樣能保護細胞不受自由基攻擊，防止發炎。

第四類是「新鮮水果」，尤其是蘋果、奇異果、莓類等，當中的維他命和植化素有助提升免疫力。其中奇異果富奇異果酵素，對於消化、免疫和代謝健康大有益處；而藍莓的花青素含量極高，有助降膽固醇。

第五類食物是「洋蔥及大蒜」，兩者含大量益菌生，能增強並維持腸道健康，提升免疫力。洋蔥更有增強血管彈性作用，有助防治心血管疾病；而大蒜所含的大蒜素除了能夠活化細胞，更是天然植物中抗菌的表表者，多吃有助隕預防大腸癌、胃癌等。

疫苗後忌煙酒、油膩易過敏食物及熬夜 針後可如常飲咖啡茶

接種疫苗後十四天，除了要更加注重日常飲食，亦不能忽略生活習慣。其中有四件事情要避免做。首先是吸煙和飲酒。煙酒一向是健康敵人，接種疫苗後更應避免，因為兩者會削弱免疫系統，而且吸煙會令呼吸道更容易受病毒侵襲，增加感染新冠肺炎的風險。

其次是避免容易導致發炎的食物，例如高糖、高鹽、油炸及辛辣等刺激性食物；而零食、精製及加工食品同樣應避免，因為當中缺乏營養，而且含太多化學添加成份；奶製品、海鮮和紅肉亦應在接種疫苗後的一段日子少吃，以免造成過敏及減少對腸胃的負荷。

此外，醫生建議接種疫苗後應避免進行消耗體力的活動。劇烈運動可能會令發燒、肌肉痠痛等不適症狀惡化之外，亦會阻礙分辨不適感是由劇烈運動還是疫苗本身導致。最後一點就是避免熬夜或睡眠不足。充足休息有助提升免疫力，可抑制發炎及對抗外來病毒。因此接種疫苗後，每天應睡七至九小時，最好能維持至少一星期。

醫生建議接種疫苗後應避免進行消耗體力的活動。（圖片：sportsplanetmag）

坊間有說法指，打針後不應喝咖啡或茶，否則會影響疫苗吸收。事實上疫苗並非口服藥，其作用是刺激免疫系統，使身體產生抗體，因此與消化系統吸收營養並無直接關係，亦不會與腸胃中的食物產生作用。

單一食品或飲品並不會影響疫苗的效果，因此接種疫苗後如常咖啡或茶對疫苗效力並無影響。如有顧慮，可諮詢醫生意見，或在接種後十四天期間避免飲用。

單一食品或飲品並不會影響疫苗的效果，因此接種疫苗後如常咖啡或茶對疫苗效力並無影響。（圖片：coralchan）

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