自戀狂｜自大嫉妒自戀型人格障礙9特徵　腦異於常人或因童年創傷

自戀或許是對自己感到滿意且充滿信心，但如果太自信，甚至達至目中無人，不聽別人意見，有可能是患有人格障礙。台灣醫生黃軒於facebook撰文，解釋何為自戀型人格障礙，又指他們的腦結構有5部分與常人有異，所以才造成一連串的偏激性格及行為。



自戀型人格障礙成因

自戀型人格障礙的患者，其實多數與強烈的羨慕情緒有關。黃醫生在facebook撰文指，患者可能強烈羨慕某些族群，並渴望成為對方，因而把自己偽裝成該族群，並想像自己被他人以相同的方式羨慕。不過，亦有不少患者因為在童年曾遇到創傷性經歷、甚至被虐，令大腦受損阻礙正常發育。

自戀型人格障礙特徵

▼自戀型人格障礙通常有以下9大特徵，只要出現5項以上，就有自戀性人格障礙傾向的可能。（按圖👇👇👇）

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1. 誇大自己的「重要性」跟能力，像是誇耀自己的成就與才華，在毫無具體作為的情況下，要別人視他們為佼佼者、勝過所有人的卓越成就。



2.專注幻想無限的成功、權力、才華、外貌或是完美的愛情。



3. 相信自己「特殊又唯一」，只有高知識分子、高階層、達官貴人等其他「特殊的人」才能了解他們。



4. 無論受到多少的讚美，永遠覺得不夠。



5. 強調特權，希望別人主動對自己禮遇、提供優惠，或是自動服從、滿足自己的意願。



6. 跟別人相處時，會不斷佔別人便宜直到「榨取」的地步，來滿足自己的需要。



7. 不願意傾聽別人的感受、理解別人的需求。



8. 常常嫉妒、羨慕別人，但又相信別人正在嫉妒、羨慕自己。



9. 表現出非常自大跟傲慢的態度。



自戀型人格障礙的患者，其實多數與強烈的羨慕情緒有關。（Unsplash）

自戀型人格障礙腦結構特殊？

當患者在童年時腦部曾受外傷和受到虐待者（通常是自戀者）的傷害，已被證明實際上會改變大腦中的細胞結構和神經，一些關鍵的大腦區域也會受到影響，這些包括前腦島、前額葉皮層、海馬廻、杏仁核和大腦皮層。這些變化隨著長大成人，繼續活在自戀的狀態中。

▼自戀型人格障礙患者，到底腦結構有多特殊 ?（按圖👇👇👇）

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1. 前腦島 ( Anterior Insula )



常人：認知功能、情緒調節、自我反省、情感能力，以及產生同情心、同理心。

自戀者：永遠無法感受到自我反省、同情心、同理心和情緒調節的正常反應。而研究人員發現這些自戀者，在左前腦島的大腦皮層部分，有較少的灰白質。

2. 前額葉皮層 ( Pre-frontal Cortex )



常人：前額葉皮層的腹部內側、前扣帶回皮層部分用作控制、調節社會和情感決策、行為抑制、提前計劃、確定行動後果以及區分是非。

自戀者：因以前與頭部創傷有關，左前腦島區域和前額葉皮層的灰質減少，令兩者密切連結減少，導致這類自戀者、反社會者和精神病患者，無法慎密地調節情感上的伏動。

3. 海馬迴 （Hypocampus)



常人：負責學習和記憶發展

自戀者：長期憶起於童年時期的創傷，造成持續壓力，損害海馬迴中的腦細胞，使其體積逐漸縮小，然而杏仁核卻變大。

因為自戀者，長期迴避消極的記憶來保護自己，免受負面記憶的創傷，但是具有掌控「挑戰與反應的杏仁核同時就變大。

▼同場加映：見到鬼可能是視覺幻影？會見到什麼？ （按圖👇👇👇）

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4.杏仁核 （Amygdala）



常人：識別情緒和調節情緒；和其他區域例如海馬迴和前額葉區域，形成了一個完整恐懼反應（fear response）的神經網絡。

自戀者：與大腦區域共同調節情緒。

腦部fMRI研究發現：杏仁核在內的，許多區域的血氧化活動有不同改變模式，與情緒處理的困難度是一致的。因為杏仁核會記住我們每次痛苦的不適感，這種壓力事件，將觸發攻擊或逃避煩惱，令杏仁核區域的血氧化活躍起來，選擇了自我陶醉或逃避行為。

5.大腦皮層（Cerebral cortex）



常人：大腦皮層是形成大腦的外部神經細胞層，調節情緒。

自戀者：如果大腦皮質控制丘腦至杏仁核途徑的灰質減少，情緒反應也將會失調。而自戀者的大腦皮層異常變薄。研究指，大腦皮層異常變薄程度，和自戀者失去同理心的程度是有關的。

自戀型人格障礙需要大家的關心和支持。(Unsplash)

多關心、支持身邊人

黃醫生續稱，自戀通常帶有貶義，代表誇張、自滿、自負、自我或自私。實際上，自戀並不只是只有代表自我膨脹（inflated ego），它是一種非常嚴重的腦部病變傷害。這解釋了某些自戀的人為何那樣自我感覺良好，其實他們的大腦神經毋因長期受到的傷害，是需要大家的關心和支持。

(文章授權：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean）