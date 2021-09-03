脫髮｜楊冪髮線後移危機已化解？　女士脫髮8成因補腎吃黑養髮

內地女星楊冪貴為一線花旦，幾乎每套擔正的電視劇例必叫好叫座，不過她髮線後移的問題卻一直成為不少網民議論的重點。事實上，女士脫髮的成因有不同，到底從中醫角度而言，有甚麼食物可以為女士預防脫髮問題？



楊冪日前發佈近照，其髮線亦成不少網民談論的重點。(微博)

楊冪髮線後移因拍古裝黏頭套所致？

楊冪在微博分享兩張近照，照片中的她雖然戴上口罩，但頭紮孖辮及一身休閒打扮的她，散發出濃厚少女味。但不少網民卻把焦點放在楊冪的髮線上，更表示她的髮線似乎沒以前那麼高，估計她可能進行過植髮。

▼楊冪髮線後移一直成為焦點，有估計這與她過去經常拍古裝劇反串男角黏頭套所致。（按圖👇👇👇）

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女士脫髮成因

女士脫髮的成因有很多，本港註冊中醫師彭子芯表示，這與內分泌失調、月經、妊娠等原因關係較密切。

▼女士常見的脫髮原因（按圖👇👇👇）

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1. 內分泌失調



女性在懷孕、停經或更年期期間，會因內分泌的轉變而影響毛髮的生長。生產後3個月左右亦是脫髮高峰期，部分人可自行痊癒；更年期也會因荷爾蒙改變、腎氣衰減而引致脫髮。

2. 情緒因素



過度或持續的壓力、思慮及憂傷都可引致脫髮增多。

3. 不良飲食習慣



過度節食、不均衡飲食會導致營養不良，尤其缺乏蛋白質及鐵質下更容易加重脫髮的情況。

4. 頭皮刺激



頻密地燙染頭髮、使用熱力髮型造型工具等均對頭皮造成傷害，使頭髮更容易折斷。

壓力大、長期休息不足等生理及心理問題互相影響，亦會嚴重損害肝臟健康及血氣，令脫髮問題惡化。（圖片：ricebowl）

5. 藥物



荷爾蒙藥、抗抑鬱藥、降血壓藥、薄血丸、抗癌藥等影響身體激素的藥物，可能會伴隨著脫髮的副作用。

6. 疾病



濕疹、脂溢性皮炎、頭癬、甲狀腺疾病、多囊卵巢症、貧血等會影響頭皮健康，造成脫髮。

7. 飲酒過量



過量的酒精會損傷肝腎、阻礙脾胃吸收食物中的營養、引致荷爾蒙失調、使身體濕重而頭油增多等，從而加劇脫髮問題。

8. 常吃油膩、辛辣食物



常吃油膩、辛辣食物會導致頭油分泌過多，常生頭瘡，讓脫髮情況惡化。

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黑芝麻等黑色食物對養腎護髮有莫大益處。（圖片：iStock）

「黑」色食材補肝益腎養髮

中醫認為「腎其華在髮」，只要腎氣腎精充足，頭髮才會光澤烏黑強韌。部分黑色食物有補肝益腎的作用有助養髮，但僅針對腎虛型的脫髮。

▼可養腎的黑色食物（按圖👇👇👇）

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彭醫師分享，想有效預防及改善白髮及掉髮的問題，可進食一些幫助護髮的黑色食材，主要包括：黑芝麻、黑豆、黑枸杞、桑椹、黑木耳等。

另外，黑色中藥如首烏、熟地、補骨脂、菟絲子等，亦有較多的生髮功效。除了黑色食物外，日常多攝取花生連衣、堅果、種籽、莓果、蠔、深色蔬菜、海帶等食物，可幫助促進生髮。

改善脫髮問題應對症下藥，如果懷疑或已經出現脫髮問題應盡快求診，尋求適合自己髮質和情況的產品或治療方法，以免情況惡化。

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改善脫髮穴位按摩

此外，註冊中醫師鄧蕙盈亦曾指，每天點按穴位亦可改善脫髮問題，只需每天點按以下穴位1至2次，每次3至5分鐘便可。

▼ 點按百會穴，有助加強血液循環，促進頭髮生長（按圖 👇👇👇）：

▼ 血海穴助你補血養血，滋養頭髮！（按圖 👇👇👇）

▼ 點按太溪穴補腎氣，頭髮自然生得好，少啲甩頭髮！（按圖 👇👇👇）