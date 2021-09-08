新冠肺炎｜醫生揭Delta4特點頭痛流鼻水極似感冒　男人幼童高危？

台灣長榮航空爆出5天3機師突破性感染，其中1人已確定感染Delta變種病毒株，其餘2人與其家人也被高度懷疑是Delta，台灣人擔心社區恐現破口！面對變種病毒來勢洶洶，台灣家醫科美女醫師陳欣湄分析「Delta病毒恐怖4大特點」，不僅傳染力強、與傳統新冠肺炎症狀不一樣，其「男性化、幼童化」趨勢也令人擔憂。



台灣家醫科醫師陳欣湄在《明欣醫聊事》頻道中指出，外國疫情與台灣呈現反方向發展，目前日本、大陸及東南亞國家疫情火熱，稍不留意恐有威脅侵入！面對一波未平一波又起的疫情，讓她相當憂心，因為第四波高峰「Delta病毒」相較於傳統新冠病毒更加猛烈，傳染力比Alpha再增40～60%，從原本R0值疫苗覆蓋率達65～70%即可，當面臨R0值6～8的Delta，疫苗覆蓋率必須提升至85～90%，等於10人中就要有9人打過疫苗，門檻相當高。

▼Delta病毒的病徵有什麼變化？傳染力和潛服期又有什麼不同？（按圖 👇👇👇）

+ 7

相關文章：新冠肺炎｜變種病毒Delta病徵5大改變 唔咳傳染力強1類人易中招

除了傳染力更快速外，陳欣湄指出，Delta感染症狀有別傳統新冠病毒，不見過去的發燒、嗅覺喪失、呼吸喘等特別症狀，而是大洗牌出現「二痛一水」：頭痛、喉嚨痛、流鼻水症狀，與一般感冒難以區別。因此她提醒，若出現上呼吸道症狀務必留意，在家要戴口罩、分公筷母匙幫助家人，「畢竟不知道什麼時候需要面對這病毒的來襲」。

陳欣湄接著說，Delta有男性化、幼童化的趨勢，外國觀察到病毒於年輕人上呼吸道複製與生長的速度較快，5～12歲無疫苗可打的族群，感染Delta多3倍、12～17歲者感染率則飆至9倍。但日前台灣指揮中心宣布首批BNT疫苗規劃，除12～17歲優先造冊接種，其餘開放預約平台意願登記，會優先提供18～22歲民眾預約。

外國觀察到病毒於年輕人上呼吸道複製與生長的速度較快。（YouTube@健康2.0影片截圖）

▼什麼樣的頭痛跟新冠病毒有關？（按圖 👇👇👇）

+ 4

相關文章：新冠肺炎丨Delta病毒攻擊腦部或致失憶中風！7症狀新冠頭痛會點痛

陳欣湄表示，Delta看似恐怖，但仍具「注射關聯性」算是少見的好消息，若已照計劃施打疫苗，即使不幸染疫症狀屬輕症，不至於重症或威脅生命。她再三強調「排到疫苗就去打！」別再挑了，這是目前面對疫情最重要的事情。

前台大感染科醫師林氏璧接受《ETtoday新聞雲》採訪時則說，幼童確診率高只是反應Delta的「傳染性高」罷了，以美國大數據資料看來，兒童得到Delta後重症和死亡率相比於之前的病毒，並無明顯增加，Delta一旦在社區擴散「會重症的還是30歲、50歲以上的人」，在這些該保護的人疫苗都還未打好打滿，就開始先讓重症機率極低的學生們先打，「全世界沒有這樣幹的」。

相關文章：新冠疫苗｜打1針都有效？第2針前10須知氣促風癩7個副作用勿再打

+ 6

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」