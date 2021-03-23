新冠疫苗｜打1針都有效？第2針前10須知氣促風癩7個副作用勿再打

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-03-23 17:58

新冠疫苗接種計劃現正展開，優先接種的14類人士可在網上預約接種復星BioNTECH復必泰或科興疫苗。第二針今日（3月23日）亦開始接種。接種第二針前有哪些要注意？若打完第一針後，第二針可轉打其他款疫苗嗎？打第一針後出現哪些副作用，不能打第二針？

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新冠疫苗接種計劃的參與人士可選擇科興疫苗或復必泰BioNTECH疫苗兩種。在第一針接種後不少人出現副作用或不良反應，令不少人卻步。

政府今日起（3月23日），部分人士可接種第二針。但在接種第一針後出現哪些副作用，不宜再打第二針？打第一針後第二針想轉疫苗又可以嗎？以下整理了政府網頁資訊和專業醫生意見，為你拆解打第二針前不可不知的10個疑問。

▼接種疫苗十大疑問 （按圖了解👇👇👇）：

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打第二針疫苗前的10個疑問：

1）打第一針後出現哪些副作用，不宜打第二針？

面癱、吉巴氏綜合症（神經系統疾病，免疫系統會攻擊周圍神經系統，患者會四肢痛、麻痺、肌肉無力）、風癩、血管性水腫、呼吸困難、嘴唇腫脹、氣促，則不建議打第二針。接種前亦應先諮詢專業醫生意見。

2）什麼情況下需要延遲打第二針？

香港大學內科學系臨床教授、疫苗專家委員會共同召集人孔繁毅接受訪問時表示，打第一針後出現輕微反應，如心悸或心律不正等，理論上可打第二針。但若過敏如出紅疹就要先諮詢家庭醫生，和到門診接受敏感測試，專業評估過後才接種，並建議延遲接種，最多可以延後4個星期才打第二針。

相關文章：新冠疫苗｜孔繁毅：接種第二劑副作用或較多 建議可請假休息

3）只打第一針，疫苗有效嗎？

有效，但需注射2劑才能達最佳保護效果。現時數據如下：

科興疫苗：第一針50.66%；第二針62.3%

BioNTech復必泰疫苗：第二針後95％

4）打疫苗後是否立即有效？

打針7日後才能獲得最佳保護，其間應該繼續做好防疫措施。

5）第二針的副作用較多？

是。孔繁毅醫生表示，第二劑疫苗副作用通常比第一劑較多，會出現針口紅腫、發燒，疲倦等，建議接種者請假半日至一日假休息。至於目前預約機制，最多可以延後4個星期才打第二針。

6）相隔超過28日以上才打第二針，要重新開始打第一針嗎？

不需要。如距離接種第一劑疫苗已超過28天，應盡快接種第二劑疫苗，毋須重新開始整個接種程序。

7）第二針可以接種另一款疫苗嗎？

不可以。接種人士應以同款疫苗完成整個接種過程。現時未有數據證明「溝針」會影響疫苗效果和產生副作用。

8）打第一針後覺得不適合，可以重新開始接種另一款疫苗嗎？

不可以。現時並不建議接種更多劑量。

9）兩款疫苗都打，成效會否加倍？

不會。現時沒有數據表明同時接種兩種疫苗會加大成效，亦不建議市民兩款都接種。

10）接種疫苗後，有哪些注意事項？

預留半日至一日休息、避免做劇烈運動和提重物。若出現不適請盡快求醫。

無論接種哪一種新冠疫苗，事前應先諮詢專業醫生意見，特別是高齡者、小童、孕婦和長期病患者，每人情況不同，建議先了解清楚自己的身體狀況和進行過敏測試，才前往接種。若接種後有嚴重不適，應該前往求醫。

新冠疫苗副作用

現時供港的兩款疫苗（科興疫苗及復必泰疫苗），接種者都有機會出現不同副作用。

▼ 根據2019冠狀病毒病專題網站，科興的「克爾來福」疫苗有哪些副作用？ （按圖了解👇👇👇）

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▼ 根據2019冠狀病毒病專題網站，復星醫藥與德國藥廠BioNTech的「復必泰」疫苗有哪些副作用？ （按圖了解👇👇👇）

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