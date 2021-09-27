皮膚問題｜常用酒精消毒易痕癢濕疹 公眾浴室易惹疣 亂挑會擴散

「痕、紅、腫、甩皮」不少香港人都深受皮膚問題困擾，特別出入冷氣地方、轉季時節，天氣反覆都會令情況更嚴重。濕疹和疣都是其中兩種常見的都市人皮膚問題，兩者都會令皮膚出現痕癢或紅腫的情況，令部份人容易混淆。本文請來香港註冊家庭醫學專科醫生施珮嘉醫生，深入淺出地講解疣和濕疹這兩種常見都市皮膚問題的成因、治療和預防方法，她將拆解何為健康皮膚屏障，有助一眾受皮膚問題困擾人士在日常生活中作出有效的預防方法。



不少香港人都受皮膚問題困擾，了解何為皮膚屏障能有助作出有效的預防方法。（圖片：today.line.me）

頻用酒精消毒破壞皮膚屏障 引發敏感濕疹

自從新冠肺炎肆虐，酒精搓手液及消毒濕紙巾成為手袋必需品，但原來它們也是敏感和濕疹的罪魁禍首之一。「因為過份使用酒精會破壞皮膚屏障，使細菌等外來物容易刺激並感染皮膚。」施醫生強調皮膚的屏障功能十分重要，因為它的功能正是令細菌難以穿透皮膚，但酒精會令皮膚變得過份乾燥，皮膚屏障功能因而失效，誘發濕疹和敏感等皮膚疾病。

酒精搓手液也是敏感和濕疹的罪魁禍首之一，因為皮膚屏障會被破壞，使細菌等外來物容易刺激並感染皮膚。（圖片：today.line.me）

此外濕疹亦與壓力有莫大關係，「疫情期間，大家所承受的壓力更大，影響身體免疫力，容易引發敏感。」而本身有潛在風險的人士，一旦遇上人生巨變時，例如停工、離婚等，亦有機會發病、復發或令病情惡化。

濕疹雖不會傳染，但當皮膚屏障功能失效時，會令患者更容易感染疣、生蛇、腳癬等其他病毒，造成更嚴重的影響，因此她強調患者在初發時便應及早就醫。

施醫生表示，疫情令各人的壓力更大，進而影響身體免疫力，容易引發敏感和濕疹等皮膚問題。

類固醇可按情況稀釋使用 維持肌膚濕潤最重要

濕疹的治療常用到類固醇藥膏，有助消炎止痕。但施醫生提醒，長期或過量使用，反而會減弱皮膚的屏障功能，例如令皮膚變薄。「因此我會處方經稀釋的藥膏，並會教病人如何自行稀釋其他類固醇藥膏。」而當發炎情況較嚴重時，亦須採用抗生素等內服藥物，防止病情惡化。

濕疹的治療常用到類固醇藥膏，有助消炎止痕，但長期或過量使用，反而會減弱皮膚的屏障功能，因此須預先稀釋。（圖片：yahoo.tw）

除了藥物治療外，她強調日常護理對濕疹患者十分重要。「我會教導患者洗澡時及洗澡後的注意事項。例如使用性質溫和番梘、洗澡時間不應太長、水溫不應太熱；洗澡及洗手後要用保濕品，睡覺時更可用保濕力更強的油性保濕品。皮膚保濕是不二法門，而且要堅持做才能夠修復並增強皮膚的屏障功能。」

而濕疹的預防方法有很多，施醫生再次強調保護皮膚屏障功能的重要性，最簡單的方法就是注重保濕，尤其是在洗手洗澡後、天氣乾燥時；還有保持心境愉快，適時紓緩壓力，都有助避免身體因免疫力減弱而引發濕疹。

濕疹的預防方法有很多，保護皮膚屏障功能是最重要，而最簡單的方法就是注重保濕。（圖片：businesstoday）

疣極具傳染力 無創冷凍治療最常用

疣是人類乳頭瘤病毒（HPV）的一種，與遺傳無關，主要經皮膚接觸傳染。施醫生提到兩種常見的疣，分別是「扁平疣」和「足部疣」。扁平疣通常長在臉部、頸部和胸前，體積小但數量多，一粒約1至2毫米，但同一處皮膚範圍可以有數百甚至數千粒。另一種是「足部疣」，像厚皮般長在腳底，這類疣一般長得較深層，在行走時因受壓而會出現刺痛的感覺。

疣具有傳染力，更有機會擴散到其他皮膚部位，因此不論數量、大小、是否痛或生長位置是否隱蔽，都應該及早治療。（圖片：medicalinspire）

疣的治療方法主要有冷凍、雷射、藥膏以及手術，視乎位置、大小、數目、深淺而定。「冷凍治療是透過極低溫令疣壞死，治療不會造成傷口或疤痕，是目前常用的治療方法；雷射治療則利用高溫將疣燒掉，但會造成輕微疼痛及傷口，通常用於處理較深層的疣，或當冷凍治療無效時便會採用。」

冷凍治療是透過極低溫令疣壞死，不會造成傷口或疤痕，是目前常用的治療方法。（圖片：etnet）

注意衛生及增強抗體可預防

HPV病毒在日常生活中很普遍，例如健身室的公眾浴室、酒店毛巾和泳池，甚至接觸到患者都有機會受感染。要預防疣首要就是避免接觸，例如避免在公眾地方赤腳行走、避免與他人共用毛巾等個人物品，施醫生建議患有疣的人士，在接受治療前，應避免觸碰或抓傷患處，平日可貼膠布、穿長衫褲遮蓋，減低擴散至其他皮膚部位以及傳染他人的風險。「以上的辦法都是一些治標的方法，最好還是以接種疫苗以建立保護屏障，令自身產生抗體。」

疣有機會在日常生活中感染，因此預防方法就是避免接觸，例如使用健身室的公眾浴室時要穿著拖鞋。（圖片：descente）

施珮嘉醫生，香港註冊家庭醫學專科醫生

(以上資訊由受訪者提供)