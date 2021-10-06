照肺｜移民前要照肺？有陰影一定是癌症？關鍵在肺結節大小

移民海外是這兩年的熱話，不論你有沒有打算移民，身邊總會有親朋好友在辦或打算辦理相關手續。據保安局早前就過去五年本港移民情況回覆《香港01》的資料顯示，，估算2020年有10,500人移居海外，首三個國家依次序分別為澳洲、美國及加拿大；除了這三個國家，英國亦是不少人移居之地。按當地內政部公布，今年1月至6月已有超過64,000宗申請。移民手續繁多，其中一樣需要進行的就是身體檢查，而照肺可說是檢查的基本盤。檢查的目的是為求安心，但若果發現肺部有陰影，難免會聯想到肺癌，並因此感到恐慌。其實造成肺部陰影的原因眾多，不一定與癌症有關，故即使驗到肺部有花，亦無需過份擔心，最重要是找醫生檢查清楚，並及早治療。



照肺即使發現有陰影，亦應交由醫生判斷。（圖片：達志）

申留英簽證 必備肺結核檢查證書

市民若有意申請BNO簽證，除了需先要網上登記辦理相關手續，同時亦需提交有效期為6個月內的肺結核檢查測試證書（Tuberculosis（TB） Test Certificate），證明肺部正常健康。按衞生署資料顯示，香港每年大概有4,500宗肺結核病（俗稱肺癆）的呈報個案，即每1,000個香港人便有0.6個患上肺結核病，發病率較歐美國家高約十倍，在世衞組織西太平洋區中，香港更被列為有中度結核病負擔的地方。

由於肺結核病菌潛伏期長、傳播力高，加上治療需時，故英國政府要求留學、工作、移民等長期居留者必須自費進行肺結核檢查，以減輕對英國醫療的負擔及保障當地人健康。有意移居英國，或準備到當地升學的人士，應預留時間進行相關檢查。

延伸閱讀：【移民英國】醫療篇(五) — 肺結核檢查 (TB Test) 簡易指南

X光檢查較粗略 結果或欠全面

而一般的肺部檢查可以分為胸部X光檢查及胸部電腦斷層掃描（CT）兩種。兩種檢查方式均是利用X光穿過人體後，由醫護人員透過X光片來分析肺部的健康狀況。前者一般用作初步檢查，但這種方法得出的影像較為粗略，故未必能完全反映肺部狀況，過往就有12%至30%的肺癌患者在接受X光檢查時顯示為正常。

胸部電腦斷層掃描得出的影像會更為清晰及仔細。（圖片：Eonway Health Management Center）

若想檢查得更精準，便要接受胸部電腦斷層掃描。雖然同樣以X光貫穿人體，再經由電腦科技處理，但這種做法所得出的影像會更為清晰及仔細，而壞處是輻射量較高。

陰影可能是肺結節 九成非患癌

照肺最怕X光片上有陰影，因為會擔心自己患上肺癌。但其實肺花的原因眾多，所以還是要交由醫生判斷，不宜自行解讀。有呼吸系統科專科醫生解釋，利用電腦掃瞄得出的X光片中，小於三厘米的「陰影」稱為「肺結節」，大於三厘米的則稱為「肺腫塊」，兩者均是偏向圓形、直徑差不多的影像，而非圓形的影像，才會稱為「陰影」；而根據臨牀觀察，肺結節的情況十分常見，而當中九成以上都不是癌症。

根據臨牀觀察，肺結節的情況十分常見，而當中九成以上都不是癌症。（圖片：香港保健協會）

肺結節可分為良性和惡性，曾經患有肺結核或肺部曾受黴菌感染者，都有可能出現肺結節，亦有部分肺結節屬於錯構瘤等良性腫瘤。其中，40歲以下及沒有吸煙習慣的人士，較少機會有結節情況，其病灶很有可能是鈣化或含有脂肪，故患肺癌的機會較低。

但若果結節的體積較大、形狀及邊緣不規則、開始出現毛玻璃狀，甚至有變大及變得更「紮實」的跡象，便有可能是惡性腫瘤，亦即肺癌。除了肺結節，舊傷患或手術後的痕跡、肺部疾病痊癒後留下的結節，以及肺結節出現鈣化都有可能導致肺花。

視乎結節大小 決定治療方案

一般而言，若果結節體積較小，醫生會先安排作追蹤觀察；但若果結節體積較大或長大速度快，由於患癌的機會較高，醫生會安排患者進行進一步檢查，再作病理檢驗，確認是否患癌。

醫生會根據患者的生活習慣評估其患癌風險，例如是否長期處於有石棉的工作環境。（圖片：Line Hub）

另外，醫生亦會根據患者的背景及生活習慣評估其患癌風險，例如年齡、工作環境是否經常接觸石棉、是否有吸煙習慣、病史及家族史等。若患者過往曾經接受過胸部X光檢查或胸部CT檢查，亦應提供舊的X光片予醫生，以作更詳細的分析。

如果醫生認為有需要作進一步跟進，或會要求病人定期接受肺部X光檢查，或者進行氣管鏡、電腦斷層掃描或正電子掃描，以確認問題所在，故即使X光片呈現白影，亦無需過份擔心。

三類高危人士 應定期接受肺部檢查

定期的身體檢查有助市民關注個人的身體健康狀況，定期的肺部檢查亦然。雖說每個人都應該進行定期體檢，但亦有部分人士特別容易患上肺部疾病，應該定期照肺。

長期吸煙人士患上肺癌的風險，是非吸煙者的10至30倍。（圖片：Shutterstock）

1. 40歲或以上的市民



他們患上惡性腫瘤的機會會隨着年紀增長而增加。

2.長期吸煙人士



有研究顯示他們患上肺癌的風險，是非吸煙者的10至30倍。

3.出現異常徵狀



若有持續兩週以上的咳嗽、痰中帶血、持續發燒、夜間盜汗和消瘦等徵狀，亦應多加注意。

Reference:HK01