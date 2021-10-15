甲醛｜夫婦新屋入伙後甲醛中毒致小產、鼻咽癌　即學８招減甲醛

香港樓價長期高企，有能力置業並裝修成自己的理想家居絕對是一大喜事；但若然忽略了除甲醛的重要性，就有可能引發長期的健康問題。一名台灣腎臟科醫生曾到電視節目上分享，有年僅35歲、不煙不酒的男性求診者入住新居一年後，因甲醛超標引發中毒，最後確診鼻咽癌二期，其太太亦不幸小產。因此，如果想要一個真正舒適的居住環境，除甲醛就是入伙前的首要事項。

有能力置業並裝修成自己的理想家居是一大喜事，但絕不能忽略除甲醛的重要性。 (圖片: FreePik)

長期吸入甲醛 輕則引發呼吸道疾病、重則致癌！

甲醛是揮發性有機化合物，帶有特殊刺激氣味的無色氣體。雖然甲醛早年已被隸屬於世界衛生組織 (WHO) 的國際癌症研究機構 (IARC) 定義為第一類致癌物質，但由於其廣泛用途及低廉價格，大部份裝修建材仍可找到它的蹤影，超過三千種常見的建築材料均含有甲醛，包括地板、天花等各種板材，日常使用的窗簾、家具、毛毯，及裝修時常用的油漆、粘合劑等裝修物料；部分更會持續地釋放甲醛，故甲醛為室內最常見的空氣污染物之一。

一般而言，當室內甲醛濃度達0.5PPM，不少人就會因為其異味影響而即時出現眼睛痕癢、喉嚨痛及氣管收縮等症狀。若室內的甲醛濃度持續上升，更有可能造成噁心、嘔吐、咳嗽、胸悶、氣喘，甚至肺氣腫等；對孕婦而言，高濃度甲醛更會危害腹中胎兒，有機會導致畸胎。

對孕婦而言，高濃度甲醛更會危害腹中胎兒，有機會導致畸胎。 (圖片: FreePik)

由於甲醛的使用已遍佈日常生活的每一部分，即使室內未有嗅到甲醛的難聞氣味，亦不代表室內空氣甲醛含量為零；長時間吸入低劑量甲醛，輕則會引發慢性呼吸道疾病，重則有機會導致鼻咽癌、淋巴癌及白血病。患者的白血球數量會變得異常，導致皮膚出血或貧血，甚至會伴隨發燒等感染病徵。若患上急性白血病，患者更會在一星期內出現以上種種症狀。

長時間吸入低劑量甲醛，輕則會引發慢性呼吸道疾病，重則致癌。 (圖片: FreePik)

裝修後勿立即入住！保持室內通風抗甲醛

最有效減少室內甲醛濃度的方法，當然是從源頭入手。第一，選用符合甲醛排放限制認證的複合木製品；第二，以「抗甲醛油漆」取代一般油漆；第三，多用原木釘接或金屬材質傢俱和裝修物料，同時避免使用含有大量黏合劑的壓木製品。

完成裝修過後，建議先將單位空置至少一星期，期間將所有窗戶、櫃門、抽屜打開，好讓流動的空氣將室內甲醛帶走。即使正式遷進新居，平日亦應注意室內通風；多開窗戶以保持空氣流通，加速甲醛揮發。網絡流傳，於剛裝修完的室內放置植物或活性碳能有助去除甲醛，至今仍未有相關科學根據支持此說法，故不建議使用。

平日亦應注意室內通風；多開窗戶以保持空氣流通，加速甲醛揮發 (圖片: FreePik)

添置新傢俱必備良品 自行去除室內甲醛無難度！

若想輕鬆減低室內甲醛濃度，醫師Easy建議讀者可選用專為傢俱除甲醛的清潔噴劑，自行為新添置的家居用品去除甲醛。得知讀者未必對坊間的除甲醛產品或服務有深入了解，特意整合了相關的資訊供參考。

而市面上的除甲醛噴劑主要分為光觸媒及無光觸媒兩種。

光觸媒：

加速光化學作用反應的催化劑，可以直接破壞甲醛這類有機化合物，但其成效會受環境的光照及UV強度所影響。



無光觸媒：

主要由甲殼素組成，本身具有吸收及分解甲醛的特性，且不需要透過外來條件觸發，方便使用。



Green Manner推出的「甲殼素DIY傢俱除甲醛簡易套裝A」，適用於新添置的大型傢俱，如書桌、衣櫃、床架等。全面採用天然萃取的甲殼素產品，無毒無害，不含重金屬；尤其適合小朋友、孕婦、老人家、常有呼吸道敏感、皮膚敏感的家庭使用，亦可作一般日常清潔養護用品，包括去污、上蠟、防塵、除菌、除臭等功能。

「甲殼素DIY傢俱除甲醛簡易套裝A」 (圖片: Green Manner)

「甲殼素DIY傢俱除甲醛簡易套裝A」內含：

1. 除醛抗菌噴劑 300ml

2. 傢俱護理噴蠟 300ml

3. 除醛祛味魔力球75g



➤健康家 甲殼素DIY傢俱除甲醛簡易套裝 A $746

對於甲醛濃度較嚴重或通風情況較差的室內環境，「甲殼素DIY傢俱除甲醛(專業套裝)」會更有效改善空氣質素，能為家人提供更大的保護。

「甲殼素DIY傢俱除甲醛(專業套裝)」 (圖片: Green Manner)

「甲殼素DIY傢俱除甲醛(專業套裝)」內含：

1. 甲殼素裸板治理劑500ml

2. 除醛抗菌噴劑 300ml

3. 傢俱護理噴蠟 300ml

4. 除醛祛味魔力球 75g (兩個)

5. 油掃及針筒一套



➤健康家 甲殼素DIY傢俱除甲醛(專業套裝) $1,232 (原價$1,299)

醫師Easy精選上門除甲醛服務 一次即有理想效果

相比起除甲醛噴霧，新居入伙或經歷大型裝修改造後，一次全方位的上門除甲醛服務會更能達到理想效果。Green Manner提供的「天然甲殼素除甲醛抗菌防霉治理服務」，適用於500呎以內的住宅，另附送一年保養；採用專利納米抑菌及特殊水性乳蠟配方，在不傷害傢俬表面的情況下有效分解游離甲醛，填補修復細微裂痕，並防止傢俱或地板發霉。

「天然甲殼素除甲醛抗菌防霉治理服務」有效分解游離甲醛。 (圖片: Green Manner)

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韓管家以高級別的服務標準、配備頂級儀器及清潔劑，為顧客提供一站式除甲醛服務，適用於不同呎數的家居。服務採用日本製造及進口的觸媒藥劑，深入處理家居每一個角落，包括傢私、天花、燈糟、牆壁、門及窗簾等；並承諾於服務完成後一個月內，若家中甲醛濃度仍未達安全理想程度，會贈送免費的額外除甲醛服務乙次。

韓管家為顧客提供一站式除甲醛服務，深入處理家居每一個角落 (圖片: 韓管家)

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甲醛揮發以年計 家中長設空氣淨化機保障安全

甲醛的揮發期長達3-15年，意味著裝修過後，室內仍會持續有低濃度的甲醛釋放。要保持室內空氣質素，Magic Living「甲醛淨化機」透過負離子技術，有效去除多種空氣污染物，包括甲醛、PM2.5、二手煙、異味等。其輕巧尺寸更具備照明功能，適合香港蝸居使用。

Magic Living「甲醛淨化機」透過負離子技術，有效去除多種空氣污染物 (圖片: Magic Living)

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Reference:HK01

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