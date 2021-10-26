冬季流感｜6招教你遠離病毒 8類人可免費接種疫苗?

天氣轉涼，意味著新一年度的冬季流感季節即將來臨。自開學以來，本港就已經錄得過百宗上呼吸道疾病個案，比上季增加約三成；有專家指出，本年度的冬季流感會出現「報復式上升」的趨勢，再加上新冠肺炎的雙重夾擊，預料出現嚴重併發症的風險會相應提高。家有長幼者應採取什麼措施去應對冬季流感？



自開學以來，本港就已經錄得過百宗上呼吸道疾病個案，比上季增加約三成 (圖片: 路透社)

何謂流行性感冒？

流行性感冒是由流感病毒引致的急性呼吸道傳染病，病毒可經由患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，或直接接觸患者的分泌物而傳播。常見症狀包括發燒、全身乏力、肌肉疼痛、咳嗽、喉嚨痛、頭痛、流鼻涕、嘔吐或腹瀉等。任何人士均有機會感染流感，健康的成年人於感染後會7日內會自行痊癒，一般較低機會會出現併發症；但若抵抗力較差的群組，如長者、小童染上流感，則有機會出現支氣管炎或肺炎等較嚴重的併發症，甚至死亡。

流感常見症狀包括發燒、全身乏力、肌肉疼痛、咳嗽等。(圖片: FreePik)

預防流感有方法 ６招教你遠離病毒

1. 時刻保持雙手清潔，尤其在觸摸面部前後、觸摸公共設施後、咳嗽或打噴嚏後，應盡量以梘液和清水清潔雙手最少20秒，再用抹手紙抹乾。如雙手沒有明顯污垢時，亦可使用含70至80%的酒精搓手液清潔雙手。

時刻保持雙手清潔，以梘液和清水清潔雙手最少20秒，再用抹手紙抹乾。(圖片: FreePik)

2. 保持均衡飲食，少食生冷、辛辣、油膩的食物，多飲滋潤及補身湯水，避免飲酒。

3. 維持規律的作息時間，確保每天有充足睡眠時間，避免通宵熬夜。

確保每天有充足睡眠時間 (圖片: FreePik)

4. 每星期恆常運動至少兩至三次，以建立良好身體抵抗力。

5. 保持良好的環境衞生，經常以1比99 家用漂白水消毒地板、傢俬、玩具等；並保持室內空氣流通。避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方。

保持良好的環境衞生，經常以1比99家用漂白水消毒常接觸的表面 (圖片: FreePik)

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6. 高危人士如學童、長者、孕婦、心肺病患、醫護人員等盡早接種流感疫苗，給予身體有充分的時間，讓體內免疫力提升，產生足夠抗體對抗流感病毒。

２款疫苗大不同 及早接種減低患病風險

世界衞生組織的數據顯示，每年全球約有 29 萬至 65 萬人因流感而死亡，故每年都建議人眾接種流感疫苗，增強對病毒的免疫力。據衞生防護中心指出，若疫苗的抗原與流行病毒吻合，流感疫苗所提供的保護效用可高達 70%至 90%。香港政府已於10月6日開展2021／22年度「政府防疫注射計劃」，資助合資格人士接種流感疫苗，以防止流感在社區大規模爆發。

2021／22年度「政府防疫注射計劃」，資助合資格人士接種流感疫苗。(圖片: 衛生防護中心Facebook)

現時流感疫苗可有注射式和噴鼻式兩類，兩者分別如下：

注射式流感疫苗：

傳統以針劑在肌肉上注射的流感疫苗，內含的病毒已死去，身體透過辨認病毒結構而產生抗體，患病風險極低。因此，不論是健康人士、懷孕婦女，還是長期病患，只要年滿６個月大或以上人士即可接種注射式疫苗；但對雞蛋和抗生素新黴素（Neomycin）有嚴重過敏反應的人士則不適用。



高危人士盡早接種流感疫苗，以產生足夠抗體對抗流感病毒。(圖片: FreePik)

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噴鼻式流感疫苗：

噴鼻式疫苗含有已弱化的活流感病毒，即使病毒的活躍程度被降至非常低的水平，但因病毒未完全死去，免疫系統較弱的人仍有機會受感染，故只適合2歲至49歲的健康人士接種；孕婦、長期病患者及其照顧者、正服用含阿士匹靈成份藥物的人士、有哮喘的小童等均不適用。如小朋友對打針極其抗拒、本身又無長期病患需要一直服藥，噴鼻式疫苗無疑是另一選擇。



如小朋友對打針極其抗拒、本身又無長期病患，噴鼻式疫苗無疑是另一選擇。(圖片: HK01)

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接種流感疫苗基本上安全的，但接種過後亦不排除會出現以下4種副作用，包括：



1. 注射處會有疼痛感及輕微紅腫

2. 接種後12小時內出現發燒、肌肉疼痛、關節疼痛、疲倦等症狀

3. 對疫苗過敏者有機會出現風疹、口舌腫脹或呼吸困難

4. 有機會出現不良情況，如吉 - 巴氏綜合症或嚴重過敏反應；但情況十分罕見



副作用包括：接種後12小時內出現發燒、肌肉疼痛、關節疼痛、疲倦等症狀 (圖片: FreePik)

疫苗資訊你要知 ８類人士可獲免費接種 ３類人不宜接種

食物及衛生局長陳肇始指，本港今年採購超過94萬劑流感疫苗，當中約三成會供給幼兒中心或小學，其中包括3萬劑噴鼻式疫苗。在「季節性流感疫苗學校外展（免費）」下，公私營合作外展隊或衞生署外展隊會到參與學校，為學童免費接種疫苗；活動已於10月6日陸續開始。本年度因疫情關係，大多數市民均已接種新冠肺炎疫苗，衛生署建議市民在接種兩種疫苗時，應有最少有14天的間隔。

公私營合作外展隊或衞生署外展隊會到參與學校，為學童免費接種疫苗 (圖片: HK01)

８類受資助接種流感疫苗人士包括：



1. 孕婦

2. 醫護人員

3. 長期病患者

4. 50歲或以上人士

5. 居於護理院舍之人士

6. 6個月至未滿12歲的兒童

7. 智障及領取傷殘津貼人士

8. 家禽業、養豬業、屠宰業從業員



根據政府本年度的防疫注射計劃，不會透過學校外展接種的兒童，以及其他合資格人士只須提供相關證明文件，即可到參與計劃的莊柏醫療或其他私家診所，接種由政府資助的流感疫苗，價格不一，市民可到醫健通網站了解詳情。

雖然流感疫苗能有效幫助身體製造抗體，從而減低患病風險。除了雞蛋和抗生素新黴素（Neomycin）有嚴重過敏反應的人士外，正值發燒、感冒或服用抗凝血劑的人士，須於病癒後或諮詢醫生意見後，方能接種流感疫苗。

有需要人士可於接種前先諮詢醫生意見。(圖片: FreePik)

Reference:政府新聞公報,衛生防護中心,HK01

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