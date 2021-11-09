青光眼｜戲院睇戲眼壓易升高？2隻手指觸碰眼球自測眼球健康

青光眼是一種會持續惡化的視神經疾病，視神經傷害一旦造成，目前醫學水準無法使它回復，甚至會導致失明。台灣眼科醫生林于皓指，原來日常一些被忽略的因素，例如在戲院看電影或會導致青光眼病況加劇。



據英國的調查顯示，高度近視發生青光眼的機率是一般人的3.1倍，即使只有一百多度輕度近視，青光眼發生率也高出1.3倍。而美國的研究更發現高度近視發生青光眼的風險是一般人的10倍。呂大文提醒，青光眼最怕眼壓高讓視神經受損，提醒我們日常經常做的一些事情，可能隱藏引起高眼壓的風險。

日常易忽略因素或致青光眼？

台灣眼科醫生林于皓解釋，如果在戲院看電影後，突然出現視力模糊、頭痛、噁心想吐的感覺，明明在室內卻有彩虹光，絕大機會是急性青光眼發作。

▼在戲院看電影或引致急性青光眼發作？（按圖👇👇👇）

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在戲院看戲時因燈光關閉，直至之後整個環境由陰暗轉明亮，導致光線變化差異大，瞳孔同時放大，擠壓隅角，結果影響房水排出，眼壓短時間內快速上升，最後令視神經受很大傷害，甚至是失明。

他續解釋，近期寒流來襲也容易誘發急性青光眼，冬天一般晝短夜長，瞳孔長期處於放大狀態，而寒冷天氣刺激易影響自律神經，令眼壓大幅波動，房水排出減慢，而天氣更使人體血管生理性收縮，血管痙攣導致眼底視網膜供血不足，加重青光眼的視神經損害。

同場加映：青光眼高危險族群（按圖👇👇👇）

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台大醫院青光眼科主任王清泓醫師在「健康 2.0」文中指，造成青光眼的原因有很多，除了先天性和自然老化之外，其它可能造成青光眼的病因還有：葡萄膜炎或其他原因的發炎；各種眼部外傷或手術，像白內障、視網膜剝離、角膜移植等手術；全身或局部的藥物使用，如類固醇；影響血管的全身性疾病，如高血壓、糖尿病造成的新生血管性青光眼等。還有具家族史和高度近視，也是罹患青光眼的高風險因素。

王清泓主任補充，雖然年紀大的人罹患青光眼的機會較大，但事實上，新生嬰兒就有罹患青光眼的機會，因此人人都是危險群，必須透過定期的眼科檢查，才有辦法診斷出青光眼，病人是無法憑自己的感覺來判斷自己是否罹患青光眼。

如何自測眼壓小方法？

在沒有眼壓計的情況下，怎麼判斷眼睛突然出現的脹痛是不是眼壓異常增高呢？廣州中山大學中山眼科中心青光眼專科的凌運蘭教授，教你用「指測法」，兩根手指，兩個步驟，就能自測眼壓究竟有沒有過高。

1. 閉上眼睛

2. 用兩手食指輕輕觸碰眼球

如果觸感是：



1. 嘴唇一樣的軟度，那眼壓就是正常的。

2. 鼻尖一樣的硬度，那眼壓已經升高到輕度至中度了。

3. 額頭一樣的硬度，那眼壓已經很高了。



以上方法僅供參考，若眼睛非常不適，還是建議盡快求醫。

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