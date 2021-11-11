鼻敏感｜症狀不止流鼻水、鼻塞　過敏性鼻炎任何年齡層都可能發生

過敏性鼻炎的定義：鼻炎（Rhinitis）是指鼻內黏膜發炎，而過敏性鼻炎（Allergic rhinitis）則是鼻炎的一種，由吸入過敏原所致，是身體對於過敏原的過度反應。過敏性鼻炎又分為兩種：季節性及全年性。

撰文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



過敏性鼻炎有多常見？

過敏性鼻炎相當常見，任何年齡層的族群都可能發生。根據美國過敏氣喘與免疫學會（American Academy of Allergy, Asthma & Immunology）的統計，全球10~30%的人口患有過敏性鼻炎，大部分的過敏原是花粉。

▼過敏性鼻炎的症狀（按圖看清👇👇👇）

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過敏性鼻炎常見症狀有：

- 打噴嚏

- 流鼻水

- 咳嗽

- 鼻塞

- 喉嚨痛、喉嚨癢

- 流眼淚

- 黑眼圈

- 頻繁頭痛

- 蕁麻疹（Hives）

- 疲倦

- 鼻子、眼睛、喉嚨、皮膚或身體其他部位發癢。

- 典型濕疹（Eczema）症狀，例如皮膚過乾、皮膚癢與起水泡。



以上僅列出部分症狀，請諮詢醫師做更精確的診斷。

什麼時候該看醫師？

如出現以下情形請就醫：症狀嚴重、原本有效的治療已不再有效、治療無效。

過敏性鼻炎的原因

吸入過敏原時，免疫系統會釋出組織胺，以抵抗外來危險物保護身體。而組織胺，就是導致過敏反應的原因，常見的過敏原有花粉、植物、灰塵、黴菌、動物皮屑、香煙、香水。

過敏性鼻炎的風險因素

增加過敏性鼻炎的風險因素很多，例如：化學物質、低溫、濕度、風、空氣污染、髮膠、古龍水、燒柴煙燻、煙霧。

過敏性鼻炎的診斷與治療

此篇文章並不代表任何醫療建議，請務必諮詢醫師以獲得進一步的資訊。

如何確診過敏性鼻炎？

首先，醫師會先詢問您關於過敏症狀的情形，以辨別是季節性還是全年性的過敏性鼻炎，然後進行過敏原的皮膚測試；當皮膚出現小紅疹時，醫師便能知道導致過敏性鼻炎的過敏原有哪些。

萬一無法進行過敏原皮膚測試，醫師可能會要求患者進行血液檢查，即所謂的放射過敏原吸附試驗（Radioallergosorbent test，RAST），透過檢測特殊抗體的檢驗數值來鑑別可能的過敏原。

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如何治療過敏性鼻炎？

藥物

醫師可能開立以下藥物來降低過敏症狀，但若有在使用其他藥物治療鼻炎，請於使用以下藥物前告知醫師：

- 抗組織胺藥物（Antihistamines）：抗組織胺藥物是過敏性鼻炎最常見的療法，原理是阻止組織胺分泌，可口服或使用鼻噴劑，但有些抗組織胺藥物會造成嗜睡。

- 解除充血劑（Decongestants）：解除充血劑可以改善過敏性鼻炎，但請不要連續使用超過3天。

- 鼻炎治療劑（Nasal corticosteroids sprays）：此藥可用於治療各種鼻炎。

減敏治療

若過敏很嚴重，可以考慮打減敏針，將含有過敏原的注射液注入體內，直至病情受控。患者也可考慮舌下免疫療法（Sublingual immunotherapy，SLIT），與減敏針類似，只是藥物是投在舌下，可能的副作用是口腔搔癢或耳朵、喉嚨不適。

過敏性鼻炎的生活調整與居家療法

預防過敏性鼻炎復發，應避免接觸過敏原，例如避免開窗預防接觸花粉、風、灰塵等物質，或可以嘗試使用空氣清淨機。若還有其他疑慮，請諮詢醫師以了解更詳細的資訊。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載】

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