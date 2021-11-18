人口老化｜香港人平均壽命續冠全球 女性達88歲腫瘤成頭號殺手

香港人愈來愈長壽，據政府統計處日前公布最新數據顯示，本港男女去年的平均預期壽命分別為82.9歲及88歲，成為全球其他已發展經濟體之冠。不過，腫瘤仍然是港人的頭號殺手，佔港人死亡率比例達33.4%，其次為循環系統疾病及呼吸系統疾病，分別為28.1%及16.6%。

港人續成全球最長壽族群之一，這亦意味着人口老化的問題漸嚴峻。（資料圖片）

人口老化致死亡人數上升

政府統計處周一(15日)出版2021年11月號《香港統計月刊》，當中公布了1986年至2020年的本港死亡數字。數據顯示，本港男性的平均預期壽命從1986年的74.1歲，大幅增至2020年的82.9歲；本港女性的平均壽命亦從1986年的79.4歲，增至2020年的88歲。

處方指，本港各個年齡組別的男女死亡率均持續下降，顯示醫療服務的進步令本港居民漸趨長壽。不過，受到人口老化影響，本港的整體死亡率及死亡人數卻有增長的跡象。

數據顯示，本港死亡人數從1986年的25,912人，增至2020年的50,666 人。粗死亡率從1986年每千人有 4.7人死亡，增至2020年每千人有 6.8人死亡。不過，若扣除人口的年齡性別結構影響後，標準化死亡率從1986年每千人有10.5人死亡，下跌43%至2020每千人有6人死亡。

▼同場加映，年輕人身上有「老人味」？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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初生嬰兒死亡率大幅下降

一般而言，出生後首年的初生嬰兒死亡率會相對較高，但數據亦顯示，初生嬰兒死亡率在1986年至2020年間均得到相當顯著的改善，男女死亡率分別跌71%同81%，2020年初生男嬰的死亡率為每千人有2.1人死亡，初生女嬰則為每千人有1.4人死亡，而老年人的死亡率亦有一定程度的跌幅。

死因方面，在2016年至2020年間港人的主要死亡原因仍然是腫瘤、呼吸系統疾病及循環系統疾病，當中上述三者佔去年男性死亡數目分別為32%、23% 及 20%，女性則為28%、21%及21%。

此外，數據亦顯示一般冬季月份的死亡數字會相對其他月份高，以去年為例，2月份死亡人數為最高，有4,798人；6月份死亡人數則最低，有3,728人。

▼同場加映，醫管局早前公佈本港最新癌症數據（按圖 👇👇👇）：

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女性患癌風險持續上升

對於腫瘤續成港人的頭號殺手，醫管局上月4日亦曾公布全港最新癌症數據，本港在2019年共錄得逾3.5萬宗癌症新症，按年上升3.1%，紀錄再創新高，日均96人確診，再比較2019年的25,977癌症新症數字，十年間的升幅達35%。

本港2019年的男女新症分別為17,685宗及17,397宗，兩者患癌發病率的差距有所收窄，意味女性患癌風險持續上升。

▼同場加映，肺癌症狀包括（按圖 👇👇👇）：

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煙民下降 肺癌患者反升

最常見癌症方面，大腸癌自2012年起本來一直是本港的最常見癌症，不過肺癌在2019年卻「重奪」榜首，肺癌新症按年增6.2%，錄得5575宗，排第二的大腸癌新症則按年跌1.4%，而乳腺癌、前列腺癌及肝癌及位列常見癌症的三至五位。

對於在本港吸煙率沒劇增的情況下，肺癌卻成為本港最常見癌症的疑問，香港癌症資料統計中心總監黃錦洪醫生表示，雖然近年煙民有所下降，但有超過五成患者因基因突變患上肺癌。與此同時，自大腸癌篩查於2016年推行至今，成功及早發現瘜肉進行治療，預防發病，此消彼長下令肺癌再一次登榜首。

此外，有57%的肺癌新症患者確診時的病情已達第四期，令肺癌同樣亦成為本港的「頭號殺手」，2019年有4,033人因肺癌死亡，佔整體27.1%，按年上升4.7%，每10萬人就有54宗死亡。