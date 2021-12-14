捏鼻打噴嚏極傷身？醫生警告：增中耳炎風險嚴重可致耳膜撕裂

打噴嚏時總是發出驚人聲響，若剛好在會議中、圖書館等安靜的場所，有些人會習慣在打噴嚏時捏住鼻子，希望能忍住噴嚏、降低音量，但這種行為看在醫師眼中卻是非常危險，可能造成耳朵、喉嚨損傷！



台灣新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，打噴嚏時鼻腔所形成的氣流速度極快，若捏著鼻子忍住不打噴嚏可能造成耳朵、喉嚨承受極大的壓力，嚴重恐導致耳膜破裂、或引起中耳炎等問題，因此建議不要憋著噴嚏，以免造成不必要的感染喔！

鼻子突然一陣瘙癢，好想打噴嚏，又怕驚天聲響嚇到別人，該怎麼處理？很多人會習慣性捏住鼻子、忍住噴嚏，但台灣柳朋馳醫師提醒，這樣做可能傷害耳朵或喉嚨的健康！

打噴嚏捏鼻子常見損傷（按圖👇👇👇）

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柳朋馳醫師說明，打噴嚏是鼻腔自清的過程，也是身體自我防護的機制之一，打噴嚏時會形成強大的氣流，把髒污、病菌向外噴出；然而，耳、鼻、喉三處是相通的部位，若靠捏住鼻子來忍住噴嚏，噴嚏的氣流無法從口鼻排出，就可能轉而衝向耳朵或喉嚨處，常見的損傷包括：

1. 耳膜破裂：噴嚏的氣流會經由耳咽管直通耳膜，若壓力過大時可能造成耳膜破裂。台灣柳朋馳醫師補充，雖然輕微耳膜破裂可自行修復，但若破裂程度較大時則須採手術修補治療。

2. 中耳炎：一個噴嚏中可能存在超過30萬個微生物，若在感冒、生病期間噴嚏中細菌、病毒得含量更高，若用手捏住鼻子可能造成病菌直衝耳朵，就可能增加中耳炎或耳道感染的風險。

3. 喉嚨破損：忍住的噴嚏氣流除了往耳朵跑之外，也可能流向喉嚨，過大的壓力嚴重可能導致喉嚨破裂，進而造成吞嚥困難或影響發聲，需要進一步接受治療。

4. 血管損傷：若打噴嚏時口鼻緊閉，噴嚏所形成的壓力就可能衝往體內各處，造成眼、鼻、甚至腦部的細小血管損傷或破裂。

台灣柳朋馳醫師叮嚀，打噴嚏產生的壓力非常大，提醒民眾最好以衣袖遮掩口鼻後就讓噴嚏打出來，一方面可清潔鼻腔，同時也可避免造成不必要的感染及不適。

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【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】

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