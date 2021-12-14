30歲朴素丹患甲狀腺乳突癌　頸痛成日咳要注意　女性易中招？

《上流寄生族》女星朴素丹昨日透過事務所證實，早前她接受身體檢查時發現罹患甲狀腺乳突癌，聽從醫生建議已接受手術，目前停工休養。據醫院管理局網頁指，甲狀腺癌其實是香港十大常見癌症之一，排名第十，於2017年共有884宗病例，其中男性有181人，女性703人，女性比男性患甲狀腺癌的機會高3.8倍。除了頸部有腫塊這個比較容易看出來的徵兆，甲狀腺癌還有哪些常見徵狀？



30歲韓國知名女星朴素丹，因曾在電影《上流寄生族》中飾演主角一家中的妹妹「潔西卡」金基婷而走紅，近日原應出席新作品《Special Cargo》宣傳活動，但經紀公司今日卻發布聲明指，朴素丹因在健康檢查中發現甲狀腺乳突癌，已快速接受手術治療，目前恢復良好，但仍將缺席後續宣傳活動。

▼朴素丹在健康檢查中發現甲狀腺乳突癌（按圖👇👇👇）

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朴素丹於2013年出道，2015年憑電影《黑祭司》獲得多座新人獎，奠定「實力派演員」之名。2019年她演出《上流寄生族》女家教一角，再次向外界展現她的演技實力，而該片獲得奧斯卡最佳電影後，她也因此紅遍國內外。朴素丹隨後與當紅男星朴寶劍搭檔演出《青春紀錄》，也是收視不俗。今年更獲邀跟《黑道律師文森佐》宋仲基拍檔做釜山電影節主持，她的事業也更上一層。

朴素丹隨後與當紅男星朴寶劍搭檔演出《青春紀錄》，也是收視不俗。(sodam_park_0908@IG圖片)

甲狀腺癌 女士高危？

一般癌症存活率多以5年為期，甲狀腺癌則是10年，多是細胞分化度良好的乳突癌和濾泡癌甲狀腺是男女都有的內分泌腺體，不過女性罹患甲狀腺癌的比例卻遠高於男性（約4：1）。

▼甲狀腺癌亦分為7大類別（按圖👇👇👇）

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乳突癌（Papillary Thyroid Carcinoma）



最常見的甲狀腺癌，佔甲狀腺癌的80%，通常腫瘤生長緩慢，但診斷時約30%病人已經有頸部淋巴結轉移，約30%的乳突癌為多發性(甲狀腺中有兩處以上的甲狀腺癌)。

濾泡癌(Follicular Carcinoma)



佔甲狀腺癌約15%，通常為單一顆，比較容易經由血液轉移到遠處的器官，淋巴結轉移的患者約占10%。

Hurthle細胞癌（Hurthle Cell Carcinoma）



約佔甲狀腺癌的5%，其惡性度比乳突癌和濾泡癌稍高，又稱為oncocytic carcinoma。

同場加映：5招防癌秘笈（按圖看清👇👇👇）

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髓質癌（Medullary Carcinoma）



由濾泡旁的C細胞產生癌變致，佔甲狀腺癌的比例少於5%，部分病人有家族病史，惡性度較上述甲狀腺癌更高。

未分化癌（Anaplastic Carcinoma）



約佔甲狀腺癌的比例1%，多發生於年紀大於50歲的人，經常快速惡化、為預後極差的癌症，癌症在發現時，常常已無法做根除性的手術，對化學藥物治療、放射治療效果也不好。

淋巴癌（Thyroid Lymphoma）



主要為非何杰金淋巴癌（non-Hodgkin lymphoma），大部份病者曾患「橋本氏甲狀腺炎」

轉移癌



轉移至甲狀腺的癌症，以肺癌為最常見。

除了頸部有腫塊這個比較容易看出來的徵兆，甲狀腺癌還有哪些常見徵狀？如果你的聲音持續沙啞、出現頸痛或喉嚨痛、持續咳嗽，都可能是患上甲狀腺癌的警號。

甲狀腺癌常見徵狀：（按圖了解）

1. 撫壓頸部前端時發現無痛硬塊，並日漸增大

2. 聲音持續沙啞

3. 頸痛或喉嚨痛，有時連耳朵也感到痛楚

4. 吞嚥或呼吸困難，有壓迫感

5. 持續咳嗽，但沒有其他感冒跡象



甲狀腺癌的發病對象並不相同，但成因仍不清楚，有可能與以下因素有關。

曾接觸大量輻射



例如幼年時曾接受過頭頸X光照射或放射治療，又或生活環境中有高密度的幅射，過往外國核電廠發生輻射洩漏事件後，該地區的人患甲狀腺癌的比率也特別高。

家族遺傳



家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤、家族性甲狀腺髓質癌、多發性內分泌腫瘤及遺傳性大腸瘜肉等，均有較大機會患上甲狀腺癌。

個人病歷



本身曾患過甲狀腺腫瘤或甲狀腺良性結節等疾病，患上甲狀腺癌的機會也較高。

飲食



飲食中缺乏碘亦有可能增加患甲狀腺癌的機會。

衛生署建議市民可多吃紫菜、海帶等藻類食物補充碘。不過同時亦提醒，如用碘鹽代替餐桌鹽，每日的攝取量應少於5克。此外，奶或奶類製品、貝類海產及雞蛋等都包含碘。

同場加映：含碘量較高的食物（按圖了解）

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由於目前醫學界還不清楚甲狀腺癌的真正成因，因此未有預防方法。不過，如果你的家族曾有人患上甲狀腺癌或甲狀腺異常的疾病，應特別提高警覺，最好每半年自我檢查頸部，並定期做超音波檢查。此外，如果你曾患過甲狀腺癌，有機會在多年後再次復發，所以必須定期跟進。

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