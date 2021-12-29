暗瘡｜鍾嘉欣壓力爆煲爛面失調！4招回復白滑肌膚+正確處理方法

人人都生暗瘡，難道人人都想生暗瘡？不要以為這個常見的皮膚問題只是青春期獨有的煩惱，其實任何年紀人士都有機會再爆暗瘡，嚴重程度並不亞於青春期的情況。藝人鍾嘉欣就曾因為壓力大、缺乏休息令免疫力下跌及荷爾蒙失調，甚至全身出風癩及爛面爆瘡而要看醫生調理！不論是想保持白滑肌膚，還是深陷暗瘡泥沼中的你，一定不可錯過以下的護理暗瘡大法！



任何年紀人士都有機會再爆暗瘡，嚴重程度並不亞於青春期的情況。（圖片：Shutterstock）

環境及身份改變令壓力倍增 亂擠會蔓延及生石頭瘡

不少女性在30歲以後會步入事業發展的高峰期，同時要兼顧家庭，沉重壓力導致內分泌失調，使面部油脂分泌過多，再加上化妝品的刺激，令暗瘡問題一再來襲。鍾嘉欣便是「壓力瘡」的受害者，她因為工作壓力而令面部長期爆瘡，出鏡時要以厚粉遮瘡，令暗瘡問題更難以改善。當女性懷孕致內分泌改變就會令問題更嚴重，暗瘡有更大機會爆發。加上過去兩年長時間配戴口罩令毛孔堵塞，在嘴邊和下巴位置形成難纏的暗瘡問題，更令本身的暗瘡問題進一步惡化。不少人生暗瘡後都忍不住徒手擠壓，這個錯誤動作會導致細菌感染，使皮膚發炎情況向外擴散蔓延，令暗瘡問題更一發不可收拾，不少人的長期暗瘡問題正是由此起。發炎位置更可能深入肌膚，變成又紅又腫的封閉式「石頭瘡」。

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鍾嘉欣因工作壓力而令面部長期爆「壓力瘡」，出鏡時要以厚粉遮瘡，令暗瘡問題更難以改善。（圖片：stinglife）

發炎位置更可能深入肌膚，變成又紅又腫的封閉式「石頭瘡」。（圖片：acnecure）

紅印、暗瘡疤和凹凸洞為暗瘡後遺症 難以自我修復

暗瘡固然棘手，而暗瘡後遺症更不容忽視。隨著反覆生暗瘡，皮下組織的修復能力降低，紅印就不易除去。暗瘡疤是紅印的「進化版」，顏色更深更顯眼，而且暗瘡疤意味著有色素沈澱，問題比紅印更深層。

一旦忍不了手擠暗瘡更會留下疤痕，變成最頑強的暗瘡後遺症—凹凸洞。當皮膚持續發炎，令真皮層反覆受損，膠原細胞流失不再增生，皮膚表面便會出現凹陷的小洞，粗糙猶如月球表面。凹凸洞無法自我復原，只能靠遮，但粉底過厚同樣影響外觀，更會引發毛孔堵塞問題。

凹凸洞是最頑強的暗瘡後遺症。當皮膚持續發炎，令真皮層反覆受損，令該位置的膠原細胞流失，不再增生，皮膚表面便會出現凹陷的小洞，粗糙猶如月球表面。（圖片：beauty-place）

治療暗瘡後遺症四部曲 先消滅再解決後遺症 最後提升膚質

一般護膚品的主要作用是保養肌膚，對於以上的後遺症並沒有顯著的治療作用；而暗瘡膏亦只能處理表面瑕疵，更無法填補凹凸洞。要解決深層的皮膚受損問題，必須借助醫學美容技術。

Leciel Medical 針對暗瘡問題，設計出一套「治療暗瘡後遺症四部曲」，以輕鬆四步成功為無數客人解決長期性或突發性的暗瘡後遺症煩惱，不止為肌膚「修復失地」，甚至比以前更勝一籌。

刺激膠原再生除了有效袪除紅印、暗瘡疤和凹凸洞，更附帶收細毛孔、袪除細紋、嫩膚、改善膚質膚色等美容效果。（圖片：weshare）

「四部曲」的第一步是殲滅暗瘡，包括由醫生處方使暗瘡凋謝，或清洗陳年石頭瘡中的瘡膿污垢。

第二步開始進入戲肉。由於暗瘡凋謝後，皮膚上會留下由微血管擴張造成、難以自行褪走的紅印，Leciel Medical 採用血管激光專利技術，有效袪除色素，為皮膚擊退紅印。

第三步是袪除黑色素及頑固暗瘡印。Leciel Medical 採用皮秒激光（Pico Laser），比傳統激光的「納秒」快一千倍以上，達至一百億分之一秒，將皮層組織上的黑色素震碎成粉塵狀，再經新陳代謝排出體外。

由於皮秒激光技術能激膠原再生，所以在袪除暗瘡印的同時可以收細毛孔、袪除細紋、嫩膚、改善膚質膚色等美容效果。皮秒激光還有一個「進階版」技術，稱為「皮秒蜂巢」，專門改善凹凸洞和毛孔粗大問題，「皮秒蜂巢」不失為進一步解決毛孔問題的方法。



第四步是終極提升皮膚質素。當中採用分段式激光，除了能修補凹凸洞，最主要的作用是以高能量刺激新陳代謝和膠原再生，使肌膚從內至外「重整」並「更新」，再開通毛細管道，加強吸收專屬納米份子精華營養，深層改善並提升皮膚質素。

「四部曲」的最後一步是終極提升皮膚質素。開通毛細管道，能加強吸收專屬納米份子精華營養，深層改善並提升皮膚質素。（圖片：chrisdan）

經驗和判斷更重要 個人化服務達至最佳療效

每個人的暗瘡問題和膚質都不同。「四部曲」的重點並不在於醫美技術本身，更重要是背後的個人化服務。 Leciel Medical 由專業的醫療團體組成，從事前諮詢、皮膚分析到療程設計和事後跟進，Leciel Medical 提供一站式而且個人化的服務，為客人安排最適合的療程，對症下藥，達到最佳療效。

縱然儀器和技術再有用，治療師的判斷、操作和經驗才是至關重要。Leciel Medical 選用國際認可的專業儀器之外，同時擁有經驗豐富的醫療團隊，從儀器選擇、操作過程到後續跟進，療程中的每個環節都流露出一絲不苟的專業水準。

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從事前諮詢、皮膚分析到療程設計和事後跟進，Leciel Medical 提供一站式而且個人化的服務，為客人安排最適合的療程，對症下藥，達到最佳療效。（圖片：project.nikkeibp.co.jp）

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