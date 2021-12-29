增高｜內地家長逼孩子打增高針 藥劑師：恐致乳腺過度發育心肌病

不少家長都希望子女可以「高人一等」，內地近期更有說法認為男孩高度如果不夠180厘米，就可被視為「二等傷殘」，有關風氣更令部份家長帶着孩子前往門診注射人造生長激素（Somatropin）強行增高。

但對一個原本發育正常的孩子而言，動輒注射這些人造生長激素至體內是否有風險？最終能夠增高的效益又有幾多？最終會否得不償失？

不少父母都希望孩子可以長高一點。(Shutterstock)

先天性生長激素助激活骨骼生長

據本港註冊藥劑師李曉儀(Cherry)受訪介紹，人體本身其實是擁有先天性生長激素，並可經由腦下垂體合成及分泌。對孩子而言，先天性生長激素的主要作用是刺激孩子的骨骼生長，幫助他們快高長大；對成人而言，先天性生長激素亦有助維持心臟功能、肌肉量、骨質密度及維持血糖水平等。

不過，如果孩子體內本身無法分泌足夠的先天性生長激素，其出生時的體重就會過輕，且會慢慢追不上生長的進度，或因慢性腎病而導致發育遲緩。Cherry表示，這些因素除會令孩子身型變得矮小外，其肌肉量及骨骼礦物質密度亦會降低，血壓及膽固醇水平則有可能升高，患上心血管病的風險隨之增加。

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僅用作治療發育遲緩童

Cherry指，一般而言如果該孩子比98.8%同齡人矮小，且預計他成長後的身高亦會低於正常水平，就會可能被視為發育遲緩。這時醫生則有可能為這些孩子注射人造生長激素（Somatropin）作為治療手法，以補充他們體內原本不足的先天性生長激素，加快其生長進度。

據資料顯示，人造生長激素本身是一種經基因重組技術製成的蛋白質份子，過去亦有研究指，為發育遲緩的孩子注射人造生長激素最多亦只會讓他們增高4至8厘米不等，在港屬醫生處方的藥物。

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胡亂注射恐令青春期早到

對於內地有家長為發育正常的孩子注射人造生長激素，Cherry警告此舉絕不恰當，因為這些孩子即使身型相對矮小，但其先天性生長激素其實分泌正常，因此即使為他們注射人造生長激素，其身高亦不會大幅度增加，成效有限。

此外，注射人造生長激素本身亦有一系列的副作用，包括水腫、腸胃不適、肌肉痛、血糖難受控及甲狀腺功能低下等，對孩子的身體恐造成負擔。而為本身發育正常的孩子注射，更可能會令他們提早進入青春期，並會引致心肌病變關節疾病等健康問題，男童的乳腺甚至亦恐因此而過度發育。

除了孩子外，Cherry亦特別提到人造生長激素本身會與含雌激素成份的藥物(如口服避孕藥等)及口服類固醇相沖，彼此會影響各自的藥效。另外，以下人士亦並不適合注射人造生長激素：

．對此藥有過敏反應人士

．腫瘤患者

．腦內病變者

．糖尿眼患者

．孕婦

．正餵哺母乳的人士



本港註冊藥劑師李曉儀(Cherry)。(受訪者提供)

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