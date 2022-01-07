哮喘｜持續地咳嗽又頻繁失聲？8大外顯哮喘症狀易與肺病混淆

生活環境裏的各種污染程度若逐漸增加，對哮喘（或稱支氣管氣喘）患者的負面影響就愈大，雖然哮喘是常見的問題，但卻沒有獲得病人、病人的家人和社會的重視，再加上對於哮喘症狀、病因或預防方式，缺乏了解或了解不足，使得哮喘的治療更難了，甚至會危及病人的生命。

撰文：Karin Kao 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



以下介紹8個明顯可見的外在症狀，請大家務必注意。然而，這些症狀都是外顯性的臨床症狀，容易與肺病的一些症狀搞混，也提醒大家要留意。

8個外顯哮喘症狀（點圖放大👇👇👇）

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1. 慢性且持續性地咳嗽

咳嗽是身體為了使勁咳出過敏物，或是被例如花粉、灰塵，或噴出香煙、煙霧等環境過敏原影響時的自然反應。有很多原因都會引起咳嗽，例如鼻竇感染（Sinus infections）或感冒。儘管如此，長期咳嗽也可能是哮喘的症狀之一，同時，當您在夜晚常因呼吸道突然緊縮而醒來，就應儘快諮詢醫師。

2. 喘鳴

喘鳴（Wheezing）也是哮喘的典型症狀之一，當空氣無法正常通過肺部時，便會產生這種聲音，遇到冷空氣時，特別容易發生喘鳴。對某些人來說，在寒冷的天氣裏運動，也很容易引起喘鳴的反應。因此，想要及時了解自己的身體狀況，應密切注意在不同氣溫下運動時，引發的身體反應。

3. 清喉嚨

清喉嚨是為了要把卡在喉嚨裏的黏液推出去的動作，在喉嚨、鼻腔及鼻竇中有黏膜，當受到刺激時，黏液就會變多。喉嚨以及其他器官裏有黏液產生，可能是哮喘的症狀之一。

4. 呼吸短促（即使是輕度運動）

若您曾在輕鬆的運動之後，就有呼吸短促的現象，需要坐下來緩和呼吸才能繼續運動的經驗，這代表您可能有哮喘。因為即使是輕度運動，都會讓您呼吸短促、感到胸口沉重，並且必須坐下緩和呼吸，直到可以繼續正常的活動，因此建議您應該前往醫院檢查，若確診是哮喘，也能早點接受治療。

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5. 疲勞

如果您有時候會沒來由地感到疲倦、喘鳴、不規律的呼吸和胸口沉重，那表示您很可能有哮喘，因為上述情形都是哮喘的症狀，因缺乏足夠的氧氣，而導致身體疲倦，這也是為什麼有許多哮喘病人，常抱怨隨時隨地都覺得身體很累。

6. 高度敏感

當身體暴露在例如花粉、動物毛髮、天氣等過敏原中，就很容易被過敏原影響時，表示您可能有支氣管哮喘，且對這些物質的敏感度很高，特別是有些食物例如海鮮、罐頭食品及某些種子類食物。

7. 從小就受支氣管炎所苦

若您自兒童時期開始，就常罹患支氣管炎（Bronchitis），導致支氣管需將氧氣運送進肺部，可能會因此增加日後罹患哮喘的風險。

8. 頻繁地「失聲」

經常性地失去聲音，雖然不是哮喘的症狀之一，但如果您失聲的頻率很高，同時還伴隨著其他症狀時，就應尋求醫療協助，以釐清導致失聲的主要原因。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：請注意！8個外顯的氣喘症狀別輕忽】

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