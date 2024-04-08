長期睇片煲劇個腦好易生鏽？營養師教老友記2招補腦提神

美國一項研究指出，缺乏活動身體會影響腦力。銀髮族隨著年紀增長，身體可能不及年輕時的狀態了，長看手機、劇集更容易無聲無色地影響腦部健康！長者常留家中也更易感壓抑，情緒健康對腦力也有影響。要維持腦部健康，可從飲食和活動習慣入手，本文請來營養師李杏榆(Annie Lee)分享有甚麼貼士達至活腦醒神、維持情緒健康！



長期睇片煲劇對長者腦部、身體有甚麼影響？

老友記長時間睇片煲劇、沒有鍛鍊或活動腦筋將影響大腦血流量，腦袋易生鏽！（圖片：Shutterstock）

營養師Annie指，長者長時間坐著或躺著看影片、劇集，不但令體能下降、肌肉流失會變快，也會降低全身血流量，從而影響大腦的血液循環及運作，記性和反應也會繼而變差，就好像腦袋生鏽了一樣。

營養師李杏榆(Annie Lee)指出長期看影片、劇集對身體及大腦影響甚多。

原來打麻雀並非益智健腦？！

坊間流傳長者打麻雀能健腦，但Annie提醒打麻雀未能運用到四肢，重要的是有一項「工具」輔助四肢活動和刺激大腦運作，如打羽毛球、舞扇。這樣才能促進全身及腦部血液循環，腦力也會隨之增強。

打麻雀原來不足以健腦。（圖片：Shutterstock）

營養師教你以「6種食材」活腦醒神、維持情緒健康！

Annie指出，長者要保護大腦，應減少進食多糖份、高飽和脂肪的食物，除了煎炸食物外，老火湯（豬骨熬製）就要少進食飲用為妙。多吃對大腦有益的食材，可為腦部提供營養，人參、靈芝、紅景天、龍骨、牡蠣、維他命B正是能補腦提神、維持情緒健康的好例子。

1.人參

人參含重要的GABA(胺基丁酸)，能幫助聚精會神、鎮定思緒，穩定專注力，亦能帶走腦部有害物質​。

2.靈芝

靈芝含有豐富的多醣體，能抗氧化，有助促進腦部血流量，保護大腦。

3.紅景天

紅景天有益氣活血、抗氧化的作用，能增強腦活力。

4.龍骨

龍骨含有多鈣鹽，有鎮靜安神作用。

5.牡蠣

牡蠣有豐富礦物質，有助達致安定心神、遠離失眠的功效。

6.維他命B

維他命B有助補充大腦營養、穩定情緒。只是，Annie提及煮熟的食物有機會大量流失維他命B，而老年人大多不愛好生冷食物、只吃熟食，因此很容易缺乏維他命B。

維特健靈「腦精靈」Brain Pro記憶配方，助長者保持腦活力！

銀髮族在挑選健腦食物上需小心選擇，既不能過份依賴單一成分，妨礙營養吸收，又要注重份量和質量。因此，營養師Annie推介可進食含以上食材的保健品。

維特健靈「腦精靈」 正正含有以上提及有助健腦、維持情緒健康的成份，幫助老年人高效健腦。

- 中西科科研發配方，91%用家認同4週有效增強腦力^​

- 逾20種健腦珍貴中草本，包括珍貴靈芝、人參、高山紅景天

- 再配合龍骨、牡蠣、活腦維他命B群，有助維持情緒健康

- 製造廠房榮獲國際優良製造規範(GMP)認證，品質保證

-產品通過重金屬、農殘留、微生物等超過100項檢測，安全有保證

^根據NuanceTree Ltd 2021-2022 年度 “腦精靈 - 記憶配方” 試食調查報告; 44名用家試用28日調查​

若你或身邊的長者有記憶、思考及反應力的問題，可以一試維特健靈「腦精靈」，激活腦力，維持腦部健康！

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