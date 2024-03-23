爸爸退休後生活超自律！常游水都算　網民更讚嘆他竟做「這運動」

不少人勤勤懇懇一輩子，就是為了在退休後享受清福悠哉的生活。不過怎麼樣的退休生活才算「滿分」？一位網民近日分享自己爸爸退休後的「日程表」，老人家不但每天早上八點半起床，平常也養成運動、閱讀的習慣，晚上追劇後在十二點就寢，假日則時不時帶老婆出門放風、打掃家裏。愜意又自律的退休生活，令不少網民艷羨，也有人指出「會重訓很棒耶，很少老人注重這點」、「100分，有錢人才有空健身，窮人退休了還在打工」。



一位台灣網民在PTT上發文，分享自己爸爸退休後的「日程表」。事主指出，爸爸在去年卸下崗位，目前每天在早上八點半起床，九點邊看股盤邊吃早餐，但比較少實際進場操作，偶爾才大量買；平日的休閒活動是十一點去大安運動中心游泳、重訓，大約二至三小時，下午會到圖書館看免錢報紙和雜誌、偶爾借書，或是去北投泡公共溫泉；買自助餐當晚餐後，會接還沒退休的媽媽下班，吃完後就坐在電腦桌前追陸劇，晚上十二點就寢。

事主表示，每到假日爸爸會和媽媽去大安森林公園、陽明山走走，或是逛建國花市和打掃家裏，日常幾乎都吃外食，沒有自己煮飯，見自家爸爸愜意的退休生活，事主也好奇詢問網民：「我爸退休生活這樣PR多少？」（編按：PR，即日文羅馬音「peropero」的意思，換成中文就是舔口水的聲音的擬聲詞，這裏是指某人或事令人羨慕得流口水的意思。）

貼文曝光後掀起熱烈討論，網民紛紛直呼：

．「很不錯了啦，至少他都有事做不會來煩你」

．「超棒吧，有在運動又看書，不給後輩造成困擾」

．「想過自己要的日子就超過100分了，不用和別人比」

．「看起來感覺很無聊，我從來沒想過要退休」

．「除了有在運動以外就是殺時間到死」

．「看你自己的人生需求啊，活到一個程度就是自己滿意即滿分」

．「完美，有氧、重訓、閱讀，肯定長壽，飲食少油鹽澱粉就更厲害了」



也有人眼尖發現事主家「來頭不小」，笑稱：

．「大安區天龍人了，家裏幾間房」

．「光住大安區就99了」

．「有錢人的生活就是這麼樸實無華」

．「100分，有錢人才有空健身，窮人退休了還在打工」

．「99分，少了拿一串鑰匙去收租」



更有網民大讚事主爸爸即使上了年紀，依舊保持運動的習慣：

．「過的爽又有運動就PR99了」

．「會重訓很棒耶，很少老人注重這點」

．「95，健康無價！退休第一波衝擊應該是生病」

．「重訓很好啊，才不會80歲爬不了樓梯」

．「他的健康就是留給你最大的財產」

．「退休還這麼有體力已經贏過許多人了。重點是還會自己去運動，很多老人根本都不動導致身體退化超快」



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